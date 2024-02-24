交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2340 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 新评论 Wizard2018 2021.02.20 10:27 #23391 elibrarius: 有东西妨碍了我们。 对必须要做的事情没有理解。而网，即使是最聪明的网，其本身也是愚蠢的，它不能理解。而当理解确实出现时--网络就不再需要了。自然界的一个悖论 :) [删除] 2021.02.20 10:44 #23392 Wizard2018: 对必须要做的事情没有理解。而网，即使是最狡猾的网，本身也是哑巴，它无法猜测。而当理解确实出现时，就不再需要网了。自然的悖论 :) 如果停止像鹦鹉一样重复同样的事情，并开始做一些事情，你就可以不再像进化的死胡同里的一个标本了 Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 11:16 #23393 elibrarius: 谁知道处理器的运作情况？重新设计了快速排序功能，从双数到浮动类型。只是改变了数据类型。看来，4字节的速度应该比8字节的速度快2倍。但在测量时，收益只有5-10%。主要的操作是比较数字和在内存中进行洗牌。重写应该更快，因为重写需要4个字节而不是8个字节。还是处理器在这方面花费了同样的时间？比较可能没有加速，因为我们所有的数据都是小数点后5位，而比较操作很可能是逐位进行的，当到达一个数字比另一个数字大的第1位时，它就完成了数字位的搜索。也就是说，对于double和float来说，位的搜索会在同一个位上的10-20位后停止。我读得对吗？或有任何其他解释吗？ 不，当然不是。比较、加、减、写、读、复制函数本身很长，而且与数据类型完全没有线性关系。 Wizard2018 2021.02.20 11:35 #23394 Maxim Dmitrievsky: 如果你不再像鹦鹉一样重复同样的事情，而是开始做一些事情，你就可以不再像进化的死胡同里的一个标本了 这要由进化论来决定。你甚至有女朋友吗？还是没有兰巴？:)))) [删除] 2021.02.20 11:46 #23395 Wizard2018: 这要由进化论来决定。你甚至有女朋友吗？还是没有兰巴？:)))) 只是为你提供一条出路，巨魔。你可以直接上墙，大自然的悖论。 [删除] 2021.02.20 12:01 #23396 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596 结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。过去2个月的训练。 有趣的是，你的算法如何拉出模式 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2021.01.31www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 12:06 #23397 Maxim Dmitrievsky: https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。培训最后2个月。 你能在数据中得到排水点吗？ [删除] 2021.02.20 12:11 #23398 Maxim Dmitrievsky: https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。过去两个月的训练。有趣的是，你的算法是如何拉动模式的。 如果我像你一样用9组训练，就会 "拖 "得久一点。 [删除] 2021.02.20 13:02 #23399 Valeriy Yastremskiy: 你能将排水点纳入数据吗？ 可能 Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 13:06 #23400 Maxim Dmitrievsky: 可能 他们有点明显。悲哀的是，不清楚需要了解排水状态与正常状态有什么不同。我会围绕它们开展工作。就一个过滤器而言。) 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有东西妨碍了我们。
对必须要做的事情没有理解。而网，即使是最聪明的网，其本身也是愚蠢的，它不能理解。而当理解确实出现时--网络就不再需要了。自然界的一个悖论 :)
如果停止像鹦鹉一样重复同样的事情，并开始做一些事情，你就可以不再像进化的死胡同里的一个标本了
谁知道处理器的运作情况？
重新设计了快速排序功能，从双数到浮动类型。只是改变了数据类型。
看来，4字节的速度应该比8字节的速度快2倍。但在测量时，收益只有5-10%。
主要的操作是比较数字和在内存中进行洗牌。
重写应该更快，因为重写需要4个字节而不是8个字节。还是处理器在这方面花费了同样的时间？
比较可能没有加速，因为我们所有的数据都是小数点后5位，而比较操作很可能是逐位进行的，当到达一个数字比另一个数字大的第1位时，它就完成了数字位的搜索。也就是说，对于double和float来说，位的搜索会在同一个位上的10-20位后停止。
我读得对吗？或有任何其他解释吗？
不，当然不是。比较、加、减、写、读、复制函数本身很长，而且与数据类型完全没有线性关系。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。过去2个月的训练。
有趣的是，你的算法如何拉出模式
你能在数据中得到排水点吗？
有趣的是，你的算法是如何拉动模式的。
如果我像你一样用9组训练，就会 "拖 "得久一点。
可能
他们有点明显。悲哀的是，不清楚需要了解排水状态与正常状态有什么不同。我会围绕它们开展工作。就一个过滤器而言。)