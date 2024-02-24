交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2340

elibrarius:

有东西妨碍了我们。

对必须要做的事情没有理解。而网，即使是最聪明的网，其本身也是愚蠢的，它不能理解。而当理解确实出现时--网络就不再需要了。自然界的一个悖论 :)

Wizard2018:

对必须要做的事情没有理解。而网，即使是最狡猾的网，本身也是哑巴，它无法猜测。而当理解确实出现时，就不再需要网了。自然的悖论 :)

如果停止像鹦鹉一样重复同样的事情，并开始做一些事情，你就可以不再像进化的死胡同里的一个标本了

 
elibrarius:

谁知道处理器的运作情况？

重新设计了快速排序功能，从双数到浮动类型。只是改变了数据类型。

看来，4字节的速度应该比8字节的速度快2倍。但在测量时，收益只有5-10%。

主要的操作是比较数字和在内存中进行洗牌。

重写应该更快，因为重写需要4个字节而不是8个字节。还是处理器在这方面花费了同样的时间？

比较可能没有加速，因为我们所有的数据都是小数点后5位，而比较操作很可能是逐位进行的，当到达一个数字比另一个数字大的第1位时，它就完成了数字位的搜索。也就是说，对于double和float来说，位的搜索会在同一个位上的10-20位后停止。

我读得对吗？或有任何其他解释吗？

不，当然不是。比较、加、减、写、读、复制函数本身很长，而且与数据类型完全没有线性关系。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你不再像鹦鹉一样重复同样的事情，而是开始做一些事情，你就可以不再像进化的死胡同里的一个标本了

这要由进化论来决定。你甚至有女朋友吗？还是没有兰巴？:))))

Wizard2018:

这要由进化论来决定。你甚至有女朋友吗？还是没有兰巴？:))))

只是为你提供一条出路，巨魔。你可以直接上墙，大自然的悖论。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。过去2个月的训练。

有趣的是，你的算法如何拉出模式


Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。培训最后2个月。


你能在数据中得到排水点吗？

Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

结果差不多（5分钟）。该模型同时打破了+-。过去两个月的训练。

有趣的是，你的算法是如何拉动模式的。


如果我像你一样用9组训练，就会 "拖 "得久一点。


Valeriy Yastremskiy:

你能将排水点纳入数据吗？

可能

 
Maxim Dmitrievsky:

可能

他们有点明显。悲哀的是，不清楚需要了解排水状态与正常状态有什么不同。我会围绕它们开展工作。就一个过滤器而言。)

