交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Maxim Dmitrievsky:

有了这样的知识，只有DSP


Rorschach:

我也是。你怎么能指望从明知相关的仪器中得到0.5呢？

这甚至不是初学者的水平。

DSP可能在某种程度上过度改造了思想

 
Maxim Dmitrievsky:

他又不是在比较相关的仪器，"鉴赏家"。

他定义了增量的对数之间的相关关系

denis.eremin:

他不是刚撞了头吗？

 
Maxim Dmitrievsky:

我怎么知道--如果你不记得了，只有医生才能告诉你。

 
Maxim Dmitrievsky:

或者说，货币对可以高度相关，其增量很低，这对你来说是一个巨大的启示吗？

好吧，你花了这么多时间在研究上也不是白费的......

denis.eremin:

DSP在那边。

看看你从什么时间框架中获取增量，它们甚至意味着什么，它们是否属于波动性集群，等等。

"鉴赏家"

 
denis.eremin:

不要管他，这个人的病情正在加重。

ps.我出了一个错误，配对不同步。
Rorschach:

那些试图用C语言风格写Python并因此而讨厌它的人，会感到很委屈)

 
Maxim Dmitrievsky:

里面有东西）））

