交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2331

Rorschach 2021.02.14 10:09 #23301
Maxim Dmitrievsky:

[删除] 2021.02.14 10:14 #23302
Rorschach:

denis.eremin 2021.02.14 10:37 #23303
Maxim Dmitrievsky:

[删除] 2021.02.14 10:42 #23304
denis.eremin:

denis.eremin 2021.02.14 11:14 #23305
Maxim Dmitrievsky:

denis.eremin 2021.02.14 11:15 #23306
Maxim Dmitrievsky:

[删除] 2021.02.14 11:52 #23307
denis.eremin:

Rorschach 2021.02.14 11:55 #23308
denis.eremin:

[删除] 2021.02.14 12:04 #23309
Rorschach:

Valeriy Yastremskiy 2021.02.14 13:54 #23310
Maxim Dmitrievsky:
有了这样的知识，只有DSP
.
.
我也是。你怎么能指望从明知相关的仪器中得到0.5呢？
这甚至不是初学者的水平。
DSP可能在某种程度上过度改造了思想
他又不是在比较相关的仪器，"鉴赏家"。
他定义了增量的对数之间的相关关系
他不是刚撞了头吗？
我怎么知道--如果你不记得了，只有医生才能告诉你。
或者说，货币对可以高度相关，其增量很低，这对你来说是一个巨大的启示吗？
好吧，你花了这么多时间在研究上也不是白费的......
DSP在那边。
看看你从什么时间框架中获取增量，它们甚至意味着什么，它们是否属于波动性集群，等等。
"鉴赏家"
不要管他，这个人的病情正在加重。ps.我出了一个错误，配对不同步。
那些试图用C语言风格写Python并因此而讨厌它的人，会感到很委屈)
里面有东西）））