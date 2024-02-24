交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2339 1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...3399 新评论 Sergey Chalyshev 2021.02.19 20:16 #23381 这可能会有帮助。 Evgeny Dyuka 2021.02.19 20:20 #23382 elibrarius: 时间太长了...)我们无法完成，也不会赚到任何钱。有东西妨碍了我们。 一切正常，用真实市场测试，工作正常。 Aleksey Nikolayev 2021.02.19 20:26 #23383 Mikhail Mishanin: 潘丹对推理/思考https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html 然而，伟大的 贝叶斯估计二项分布参数的巫术（显然，使用β分布作为其先验分布） mytarmailS 2021.02.19 20:36 #23384 BillionerClub: 超级超级智能机似乎是这个话题的主题。我有一个问题，事实上，是什么阻止了机器学习在外汇中赚钱，就像人工智能与冠军们玩Dota并打败后者一样？ 你可以问训练这样一个模型需要多少钱，有多少专家开发它......也许你不会问这样愚蠢的问题。 [删除] 2021.02.19 20:38 #23385 如果你训练NS来交易grid/martin，如果不训练它，你会得到一个类似的模式。在2015-17年仍然是一个消失的模式 可能已经从小时条中挤出了最大的能量，不再有了。 几个例子 Aleksei Kuznetsov 2021.02.19 21:19 #23386 Maxim Dmitrievsky: 如果你训练NS来交易grid/martin，如果不训练它，你会得到一个类似的模式。在2015-17年仍然缺少一个模式可能已经从小时条中挤出了最大限度，没有进一步的几个例子 传统的马提斯往往在一天结束时排水。NS马汀也会漏水吗？ [删除] 2021.02.19 21:22 #23387 elibrarius: 普通的马特人最后往往会翻车。NS马汀也会漏水吗？ 你如何设置它。 [删除] 2021.02.19 21:37 #23388 23,000个帖子!伙计们，也许现在是时候得出某种结论了! Konstantin Nikitin 2021.02.19 21:54 #23389 Vladimir Baskakov: 23000帖子! 伙计们，也许现在是时候得出一些结论了! 每个人都会得出自己的结论。有些人完全依靠国家安全局。而有人把它作为他的战略的一个额外过滤器。有的人根本不相信国家安全局。 这个话题更像是对其能力和弱点的演示/展示... [删除] 2021.02.20 07:48 #23390 对于那些不知道该怎么做的人来说 https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/ ML for Trading - 2nd Edition stefan-jansen.github.io A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies 1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这可能会有帮助。
时间太长了...)我们无法完成，也不会赚到任何钱。有东西妨碍了我们。
潘丹对推理/思考https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
然而，伟大的 贝叶斯估计二项分布参数的巫术（显然，使用β分布作为其先验分布）
超级超级智能机似乎是这个话题的主题。我有一个问题，事实上，是什么阻止了机器学习在外汇中赚钱，就像人工智能与冠军们玩Dota并打败后者一样？
你可以问训练这样一个模型需要多少钱，有多少专家开发它......也许你不会问这样愚蠢的问题。
如果你训练NS来交易grid/martin，如果不训练它，你会得到一个类似的模式。在2015-17年仍然是一个消失的模式
可能已经从小时条中挤出了最大的能量，不再有了。
几个例子
普通的马特人最后往往会翻车。NS马汀也会漏水吗？
你如何设置它。
23000帖子!
每个人都会得出自己的结论。有些人完全依靠国家安全局。而有人把它作为他的战略的一个额外过滤器。有的人根本不相信国家安全局。
这个话题更像是对其能力和弱点的演示/展示...
对于那些不知道该怎么做的人来说
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/