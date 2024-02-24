交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2339

这可能会有帮助。


 
elibrarius:

时间太长了...)我们无法完成，也不会赚到任何钱。有东西妨碍了我们。

一切正常，用真实市场测试，工作正常。
 
Mikhail Mishanin:

潘丹对推理/思考https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

然而，伟大的 贝叶斯估计二项分布参数的巫术（显然，使用β分布作为其先验分布）

 
BillionerClub:

超级超级智能机似乎是这个话题的主题。我有一个问题，事实上，是什么阻止了机器学习在外汇中赚钱，就像人工智能与冠军们玩Dota并打败后者一样？

你可以问训练这样一个模型需要多少钱，有多少专家开发它......也许你不会问这样愚蠢的问题。

如果你训练NS来交易grid/martin，如果不训练它，你会得到一个类似的模式。在2015-17年仍然是一个消失的模式

可能已经从小时条中挤出了最大的能量，不再有了。

几个例子


 
Maxim Dmitrievsky:

如果你训练NS来交易grid/martin，如果不训练它，你会得到一个类似的模式。在2015-17年仍然缺少一个模式

可能已经从小时条中挤出了最大限度，没有进一步的

几个例子


传统的马提斯往往在一天结束时排水。NS马汀也会漏水吗？
elibrarius:
普通的马特人最后往往会翻车。NS马汀也会漏水吗？

你如何设置它。

23,000个帖子!
伙计们，也许现在是时候得出某种结论了!
 
Vladimir Baskakov:
23000帖子!
伙计们，也许现在是时候得出一些结论了!

每个人都会得出自己的结论。有些人完全依靠国家安全局。而有人把它作为他的战略的一个额外过滤器。有的人根本不相信国家安全局。
这个话题更像是对其能力和弱点的演示/展示...

对于那些不知道该怎么做的人来说

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
