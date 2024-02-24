交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2326 1...231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 08:36 #23251 Aleksey Nikolayev: 在我看来，主要问题在于选择了描述市场中最大的参与者--国家的行为的方法。他们(1)在市场上非常有影响力，(2)他们的行为随着时间的推移而发生重大变化，(3)他们在市场上的行动目标往往在市场本身之外，我们并不清楚，(4)有很多状态，他们可以以非常不同的方式（对市场而言）相互作用。在数学上，结果是一个复杂的、不稳定的和开放的系统。问题不在于你不能为这样的系统想出一个模型，而在于你可以想出太多不同的模型，甚至可能在结论上相互矛盾) 不同规模的球员的分形行为）可能会有帮助) [删除] 2021.02.09 12:31 #23252 Valeriy Yastremskiy: 是从头开始的另一种方法。顺便说一句，医学上任何东西的RCT都扼杀了医学技术，而不是可重复的安慰剂））。行为或条件的任务是找到一个因果关系) 哪一方是原来的方法 mytarmailS 2021.02.09 13:12 #23253 Aleksey Mavrin: 那么显而易见的是，两个或三个正弦波甚至不能正确地近似于长时期的价格。好吧，你不同意吗？ 不，我没有，再一次，你误解了...... 我认为转换器是一个复杂的非线性结构，很可能是一个神经网络级联。 价格输入---转换器---正弦波。 为了清楚起见，我以一个正弦波为例，但也可以有更多。在输入价格，在输出正弦波，除相位外参数相同 如果网络学会了如何做到这一点，那么就不需要做其他事情了....。 阿列克谢-马夫林。 我有一个想法--一个使用玩家网络的市场模式。它大致上是这样的（我会试着看一下MO）。........... 模型的想法是众所周知的，复杂的，有不可理解的建模目标。 Aleksey Mavrin: 发烧友们还没有达到，消化各种GPT-3和其他突破性的东西，也许有人会伸手去拿，在这里面标出一些发展路线。 好吧，没有人禁止信仰，但最好用实践来冲淡理论。 [删除] 2021.02.09 13:50 #23254 4）计算利润 [删除] 2021.02.09 14:05 #23255 这里会有MO代码吗？ 至少是用R语言写的，至少是在下面蘑菇状的。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 14:17 #23256 Maxim Dmitrievsky: 最初是在哪一边的方法 原因（根据治疗文章）是已知的，但效果，或不同治疗方法的效果并不清楚，挑战是找到最好的治疗方法并确认其有效性。 我们没有已知的原因，因为有太多的人....。 建模应该给出某种原因和它们对价格的影响的相关性。反之亦然，根据价格的行为，就有可能确定影响参与者的原因，然后确定他们对价格的行动。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 14:19 #23257 Maxim Dmitrievsky: 4）计算利润 我最喜欢的示波器))而且可以画出多么美丽的图画) [删除] 2021.02.09 14:28 #23258 Valeriy Yastremskiy: 原因（根据治疗文章）是已知的，但效果，或不同治疗方法的效果并不清楚，挑战是找到最好的治疗方法并确认其有效性。我们没有已知的原因，因为有太多的人....。建模应该给出原因及其对价格的影响的某种关联性。反之亦然，从价格的行为中，可以找出影响玩家的原因，并进一步确定他们对价格的行动。 啊，好吧，也许。我将在以后闲暇时进行。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.09 15:05 #23259 Maxim Dmitrievsky: 啊，好吧，我想是的。我将在以后的闲暇时间研究一下。 不是今天的任务。这将是太早了）。 [删除] 2021.02.09 15:57 #23260 Valeriy Yastremskiy: 不是今天的任务。会有点早）。 不见得有什么障碍 1...231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来，主要问题在于选择了描述市场中最大的参与者--国家的行为的方法。他们(1)在市场上非常有影响力，(2)他们的行为随着时间的推移而发生重大变化，(3)他们在市场上的行动目标往往在市场本身之外，我们并不清楚，(4)有很多状态，他们可以以非常不同的方式（对市场而言）相互作用。在数学上，结果是一个复杂的、不稳定的和开放的系统。
问题不在于你不能为这样的系统想出一个模型，而在于你可以想出太多不同的模型，甚至可能在结论上相互矛盾)
不同规模的球员的分形行为）可能会有帮助)
是从头开始的另一种方法。顺便说一句，医学上任何东西的RCT都扼杀了医学技术，而不是可重复的安慰剂））。
行为或条件的任务是找到一个因果关系)
哪一方是原来的方法
那么显而易见的是，两个或三个正弦波甚至不能正确地近似于长时期的价格。好吧，你不同意吗？
不，我没有，再一次，你误解了......
我认为转换器是一个复杂的非线性结构，很可能是一个神经网络级联。
价格输入---转换器---正弦波。
为了清楚起见，我以一个正弦波为例，但也可以有更多。在输入价格，在输出正弦波，除相位外参数相同
如果网络学会了如何做到这一点，那么就不需要做其他事情了....。
我有一个想法--一个使用玩家网络的市场模式。
它大致上是这样的（我会试着看一下MO）。
.......
....
模型的想法是众所周知的，复杂的，有不可理解的建模目标。
发烧友们还没有达到，消化各种GPT-3和其他突破性的东西，也许有人会伸手去拿，在这里面标出一些发展路线。
好吧，没有人禁止信仰，但最好用实践来冲淡理论。
4）计算利润
最初是在哪一边的方法
原因（根据治疗文章）是已知的，但效果，或不同治疗方法的效果并不清楚，挑战是找到最好的治疗方法并确认其有效性。
我们没有已知的原因，因为有太多的人....。
建模应该给出某种原因和它们对价格的影响的相关性。反之亦然，根据价格的行为，就有可能确定影响参与者的原因，然后确定他们对价格的行动。
我最喜欢的示波器))而且可以画出多么美丽的图画)
啊，好吧，也许。我将在以后闲暇时进行。
啊，好吧，我想是的。我将在以后的闲暇时间研究一下。
不是今天的任务。会有点早）。
不见得有什么障碍