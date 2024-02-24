交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2098 1...209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105...3399 新评论 Rorschach 2020.11.08 19:42 #20971 Maxim Dmitrievsky: 是的，有趣，我会记住这一点。 一些GPT-3也可以有一个cotier。 [删除] 2020.11.08 19:49 #20972 Rorschach: 某种GPT-3也可以被归类。 将科蒂尔转换为图片是很昂贵的，所以我完全支持一维的卷曲。 Vladimir Karputov 2020.11.09 13:29 #20973 如何从github下载*.ipynb文件到jupyter笔记本？ 补充：问题被删除了--有东西点击了，出现了一个下载按钮。 [删除] 2020.11.09 14:08 #20974 Vladimir Karputov: 如何从github下载*.ipynb文件到jupyter笔记本？补充：问题偏了--有东西点击了，出现了一个下载按钮。 弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.09 14:12 #20975 我的文章已经发表。欢迎大家阅读和批评 :) Машинное обучение от Яндекс (CatBoost) без изучения Phyton и R www.mql5.com Уважаемый читатель, в настоящей статье я опишу процесс создания моделей, описывающих закономерность рынка при ограниченном наборе переменных и наличии гипотезы о закономерности его поведения, являющихся результатом работы алгоритма машинного обучения CatBoost от Яндекса. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования... Vladimir Karputov 2020.11.09 14:20 #20976 Maxim Dmitrievsky: 弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？ 我只是在学习... Mihail Marchukajtes 2020.11.09 15:05 #20977

Maxim Dmitrievsky:

弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？

哇，边上的人已经在发了!Dibs on the water !!!!!:-)))))

Vladimir Karputov 2020.11.09 17:34 #20978

我不能打印DataFrame对象的前五行。

我从'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py'交付的脚本中，加入了这几行。

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()
 
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)
 
# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500)      # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    mt5.shutdown()
 
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
    print(rate)
 
# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# выведем пять первых строк (метод 'head' pandas)
print("\nВыведем пять первых строк")
rates_frame.head()
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
 
# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
 
# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)

而该方法并没有打印任何东西。

(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)
Выведем пять первых строк
Выведем датафрейм с данными

Mikhail Mishanin 2020.11.09 17:57 #20979

Aleksey Vyazmikin:

我的文章已经发表。我邀请您阅读并批评它 :)

阿列克谢，我想问你和所有人：为什么？让我们把移动平均线穿越的信号作为目标，并且在下一个柱子上不碰它..."。

你可以教授 "理想 "的信号。取一个ZZ（几个ZZ），在每个小节中从现在循环到过去，这将准确地上升/下降，为这么多小节。

当我还是一个Neuroshell日间交易专家时，我学会了这样的信号，并获得了第一个合理的结果，但在实际交易中使用它是非常困难的。

Aleksey Vyazmikin 2020.11.09 18:09 #20980

dr.mr. mom:

阿列克谢，问你和大家一个问题：为什么？"让我们把一个穿越移动平均线的信号，并且在下一个柱子上没有触及它作为目标..."你可以教一个 "理想 "的信号。取一个ZZ（几个ZZ），在每个小节中从现在循环到过去，这将准确地上升/下降，为这么多小节。当我还是一名Neuroshell日间交易专业人员时，我学习了这个信号，并获得了第一个合理的结果，但在实际交易中使用它是非常困难的。

这就是为什么当时我们不知道用这样的方法来预测支点是很差的，而训练主要是基于趋势....。

使用不同的策略进行分散投资是非常合理的，而且MO有助于改善基础策略，这也是我在文章中建议使用的。
是的，有趣，我会记住这一点。
一些GPT-3也可以有一个cotier。
某种GPT-3也可以被归类。
如何从github下载*.ipynb文件到jupyter笔记本？
补充：问题被删除了--有东西点击了，出现了一个下载按钮。
如何从github下载*.ipynb文件到jupyter笔记本？
补充：问题偏了--有东西点击了，出现了一个下载按钮。
弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？
弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？
我只是在学习...
弗拉基米尔，你现在和我们一起，在黑暗的一面吗？
我不能打印DataFrame对象的前五行。
我从'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py'交付的脚本中，加入了这几行。
而该方法并没有打印任何东西。
我的文章已经发表。我邀请您阅读并批评它 :)
阿列克谢，我想问你和所有人：为什么？让我们把移动平均线穿越的信号作为目标，并且在下一个柱子上不碰它..."。
你可以教授 "理想 "的信号。取一个ZZ（几个ZZ），在每个小节中从现在循环到过去，这将准确地上升/下降，为这么多小节。
当我还是一个Neuroshell日间交易专家时，我学会了这样的信号，并获得了第一个合理的结果，但在实际交易中使用它是非常困难的。
阿列克谢，问你和大家一个问题：为什么？"让我们把一个穿越移动平均线的信号，并且在下一个柱子上没有触及它作为目标..."
你可以教一个 "理想 "的信号。取一个ZZ（几个ZZ），在每个小节中从现在循环到过去，这将准确地上升/下降，为这么多小节。
当我还是一名Neuroshell日间交易专业人员时，我学习了这个信号，并获得了第一个合理的结果，但在实际交易中使用它是非常困难的。
这就是为什么当时我们不知道用这样的方法来预测支点是很差的，而训练主要是基于趋势....。
使用不同的策略进行分散投资是非常合理的，而且MO有助于改善基础策略，这也是我在文章中建议使用的。