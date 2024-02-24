交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2104 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.11 12:30 #21031 elibrarius: 我认为这里不需要计算交易的数量。只需从每笔交易中减去点差和佣金。事情就是这样的。 不是这样的，反正你得算数 mytarmailS 2020.11.11 12:41 #21032 Vladimir Perervenko: 是的，你的更正确。 不）你的更正确! 因为 "更早 "开出的交易（开出的交易不属于我们的矢量） 这意味着该委员会被 "提前 "撤销了但不在当前矢量中 但这些都是小细节... mytarmailS 2020.11.11 13:37 #21033 为有2小时时间的人 Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 14:02 #21034 mytarmailS: 为那些有两个小时时间的人。 它是关于什么的？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 14:25 #21035 mytarmailS: 为那些有2小时时间的人 用他的精神分裂的幻想和错误的结论填满年轻人的大脑。 Vladimir Perervenko 2020.11.11 14:50 #21036 mytarmailS: 不）你的更正确!因为 "更早 "开出的交易（开出的交易不属于我们的矢量）。这意味着该委员会被 "提前 "撤销了但不在当前矢量中但这些都是小细节。 除了两件事，这些真的是小事一桩。首先是执行的速度。 cnt<-function(x){ n <- 1:(length(x)-1) cnt <- 0 for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}} return(cnt) } cnt1 <- function(x){ length(rle(c(x))$values) } sig <- rep(c(1,1,1,-1,-1,-1), 3000) bench::workout({ c <- cnt(sig) c1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 c <- cnt(sig) 15.6 ms 9.21 ms 2 c1 <- cnt1(sig) 0 1.15 ms 第二个人的速度是15倍。而如果它涉及到一个被调用数万次的健身函数，我们将损失很多时间。 第二点。如果我们有两个条件Buy/Sell/，一切都很好，但作为一个规则，TS产生三个信号--Buy/Sell/hold（1，-1，0）。然后第二种变体就不起作用了。而第一种变体稍作修改后 sig <- rep(c(1,1,1,-1,-1,-1,0,0,0), 3000) > length(sig) [1] 27000 cnt<-function(x){ n <- 1:(length(x)-1) cnt <- 0 for(i in n) {if(x[i] != x[i+1] & x[i+1] != 0) {cnt<-cnt+1}} return(cnt) } bench::workout({ op <- cnt(sig) op1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 op <- cnt(sig) 31.2 ms 17.43 ms 2 op1 <- cnt1(sig) 0 3.23 ms > op [1] 5999 > op1 [1] 9000 第一种变体将显示正确的结果（虽然速度很慢），而第二种变体将认为退出位置是一种交易，这是错误的。 mytarmailS 2020.11.11 15:14 #21037 Vladimir Perervenko: 如果你不考虑两件事，这些确实是小事。首先是执行的速度。我完全同意... 有什么方法可以用健身函数训练网络或森林吗？ Vladimir Perervenko 2020.11.11 15:19 #21038 mytarmailS: 完全同意... 是否有办法用健身函数训练网络或支架？ 健身函数在优化过程中计算出优化标准 的值。这与模型培训没有关系。 [删除] 2020.11.11 15:24 #21039 我们需要在metaq的catbust多类中加入 "无交易"。 战略的范围将增加 mytarmailS 2020.11.11 15:29 #21040 我在健身功能中加入了一个新的平衡计算和佣金功能... 我认为现在的算法是想尽量减少交易的数量，以节省佣金...因此，较少的交易导致了较少的经验... 这里是图表，你可以清楚地看到，当训练中的交易很少时，学习是没有用的。 灰色是TRAIN 1500点 黑色的是TEST 500点 这个人的交易量很少，阿尔戈没有学到任何东西，它的频率很低... 提前2天知道入境点很有意思 )) 但可能最好一直重新培训，还不知道如何测试这一切 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为这里不需要计算交易的数量。只需从每笔交易中减去点差和佣金。事情就是这样的。
不是这样的，反正你得算数
是的，你的更正确。
不）你的更正确!
因为 "更早 "开出的交易（开出的交易不属于我们的矢量）
这意味着该委员会被 "提前 "撤销了但不在当前矢量中
但这些都是小细节...
为有2小时时间的人
它是关于什么的？
用他的精神分裂的幻想和错误的结论填满年轻人的大脑。
除了两件事，这些真的是小事一桩。首先是执行的速度。
第二个人的速度是15倍。而如果它涉及到一个被调用数万次的健身函数，我们将损失很多时间。
第二点。如果我们有两个条件Buy/Sell/，一切都很好，但作为一个规则，TS产生三个信号--Buy/Sell/hold（1，-1，0）。然后第二种变体就不起作用了。而第一种变体稍作修改后
第一种变体将显示正确的结果（虽然速度很慢），而第二种变体将认为退出位置是一种交易，这是错误的。
我完全同意...有什么方法可以用健身函数训练网络或森林吗？
健身函数在优化过程中计算出优化标准 的值。这与模型培训没有关系。
我们需要在metaq的catbust多类中加入 "无交易"。
战略的范围将增加
我在健身功能中加入了一个新的平衡计算和佣金功能...
我认为现在的算法是想尽量减少交易的数量，以节省佣金...因此，较少的交易导致了较少的经验...
这里是图表，你可以清楚地看到，当训练中的交易很少时，学习是没有用的。
灰色是TRAIN 1500点
黑色的是TEST 500点
这个人的交易量很少，阿尔戈没有学到任何东西，它的频率很低...
提前2天知道入境点很有意思 ))
但可能最好一直重新培训，还不知道如何测试这一切