我什么都不知道，但我将支持你。
这是有道理的。这是一个FA评估。这可以用于任何目的和任务。
https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/
也许还有人感兴趣（看来我被Python 吸住了）。
引用 - "Google Colaboratory是Google最近推出的一项基于云的服务，主要目的是促进机器学习研究，并在你的浏览器中提供这样做所需的一切。
使用Google Colaboratory，你可以远程访问由nVidia Tesla K80 GPU驱动的机器。当涉及到运行涉及机器学习的实验时，这使生活变得更加容易。
通过Google Colaboratory，你可以：
- 掌握Python编程
- 学习使用流行的深度学习模型构建包，如TensorFlow、Keras、PyTorch。如果由于某些原因，你没有正确的软件包，你可以使用软件包管理器pip轻松地安装它。
Google Colaboratory是一个Jupyter笔记本平台（关于笔记本的更多信息，请点击：https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/）。，部署在云中。它允许你在远程机器 上运行Jupyter Notebooks。笔记本是存储在Google Drive中的.ipynb文件"。
这是好东西，去吧。
如果数据不是太大，最好是在本地PC上。在google colab中，内核在空闲时被停用，你必须重新安装所有软件包并下载数据。那里的处理器只有4个核心，特斯拉不是最强大的。
他们可能已经将核心升级为一个）如果你想要更多，你就得付钱。
我不明白，文字比ssv更舒服吗？
有什么区别吗？ 我只是从中读到了，就这样
你是否尝试使用所有货币？
Maxim Dmitrievsky:
如果这里有足够数量的Python用户--他们会在Metatrader中添加原生ONNX支持，那么将很容易把模型从Python直接传输到终端。要测试，在市场上发布，等等。但到目前为止，一切都非常沉闷，没有生命力......或把+如果有任何活着的人需要或有兴趣。假设在张量或火炬上有一个很好的训练有素的网络显示出结果。自己把它转移到metatrader上，实际上是不现实的。同样的catbust支持onnx。
(我同意，虽然我还不了解ONNX 是什么）））但我已经快速看 了一下。
我有一个在keras中的工作模型，它似乎在我的测试器上工作。 现在我正试图在MetaTrader的模拟账户上运行它。也许有可能将其与ONNX 连接起来
我喜欢它，虽然我还不明白ONNX 是什么))))，但我已经很快熟悉了它。
我有一个在keras中的工作模型，它似乎在我的测试器上工作。 我现在正试图在Metatrader的模拟账户上运行它。也许它可以连接到ONNX
这是一种类似于json的东西，用于保存和传输模型，是一种常见的格式。可以转移到其他语言，也可以从一个环境转移到另一个环境
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78#comment_19128403
https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page77#comment_19128330
我正在参加一个卷宗会议，我稍后再发。