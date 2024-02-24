交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2096 1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.08 15:16 #20951 Maxim Dmitrievsky: 我在参加一个卷宗会议，我以后再写。 在卷起的会议上？)))) ok)) 我将去参加每周的啤酒品尝专家聚会，我们还将讨论地球上的全球变暖问题。 Evgeniy Chumakov 2020.11.08 15:20 #20952 mytarmailS: 去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，还讨论了地球上的全球变暖问题。 你会用啤酒看足球吗？ [删除] 2020.11.08 15:23 #20953 mytarmailS: 在卷起的会议上？)))) ok))我会去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，谈论地球上的全球变暖问题。 就是这样）。 我已经做了一些工具，对你没有任何好处。如果你不能把数据煮熟，它对你没有任何好处。 Mikhail Mishanin 2020.11.08 15:27 #20954 Maxim Dmitrievsky: 这是件好事，去做吧。如果数据不是太大，在本地PC上使用更方便。在google colab中，内核在空闲时被停用，你必须重新安装所有软件包并下载数据。那里的处理器只有4个核心，特斯拉不是最强大的。 + 是的，我很久以前就会这样做了，因为我必须做大量的编码工作。 而克制的只是我必须先补充ONNX，然后我就会被困在移植中。 虽然在目前，我确信有可能训练现有的架构/模型/算法，并移植到终端。 mytarmailS 2020.11.08 15:29 #20955 叶夫根尼-丘马科夫。 你要喝着啤酒看足球吗？ 是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。 Maxim Dmitrievsky: 是的，就是这样）。我做了一些工具，这对你没有任何好处。如果你不知道如何烹饪 还有呢，你已经知道什么是最大限度的集合了？) [删除] 2020.11.08 15:31 #20956 mytarmailS: 是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。那么，什么，你已经知道什么是最大限度的集合了？) 我知道最大限度的集合，但今天是入门课。 他们有图片处理和视频，但要转移到时间序列 并不难。 [删除] 2020.11.08 15:32 #20957 dr.mr. mom: + 是的，我很早以前就会PITONED它，因为我不得不用不同的方式来编码。这让我犹豫不决，因为我必须先补充ONNX，然后再进行移植。虽然目前肯定有一些东西可以用已建立的架构/模型/算法进行教学，并将其移植到终端。 好吧，已经有三个人投给了ONNX（包括我），也许有人会来的 Aleksey Nikolayev 2020.11.08 17:50 #20958 Maxim Dmitrievsky: 好吧，已经有3个人赞成ONNX（包括我），也许会有更多的人过来。 我也赞成ONNX。我开始意识到，提出新闻交易的话题不能没有MO。 mytarmailS 2020.11.08 17:53 #20959 我检查了我在mt中的所有工具上的eur m5。 [1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD" [10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB" [19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD" [28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD" [37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD" [46] "XAUUSD" 数据是在一个大小为5的归一化滑动窗口中，原来有230个迹象 每个特质在每个位置都有自己的名字，如 "XAUUSD1" ...."XAUUSD5" 我使用 "Boruta "算法预选了这些人物 它只放了25个好的。 Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins. 25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1, EURCAD1 and 20 more; 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4, AUDCAD5 and 186 more; 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4 and 9 more; 好的名单 [1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5" [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1" [17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1" [25] "USDSGD1" 选择的重要性图 对选定的属性进行训练的森林 Accuracy : 0.6892 模型的重要属性列表（从选定的属性中选出重要的属性）。 总之...我以为会更亮。 什么是USDDKK？)) mytarmailS 2020.11.08 18:03 #20960 mytarmailS: 什么是USDDKK？)) Ahahaha )))丹麦克朗统治欧元 )))) 1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在参加一个卷宗会议，我以后再写。
在卷起的会议上？)))) ok))
我将去参加每周的啤酒品尝专家聚会，我们还将讨论地球上的全球变暖问题。
去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，还讨论了地球上的全球变暖问题。
你会用啤酒看足球吗？
在卷起的会议上？)))) ok))
我会去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，谈论地球上的全球变暖问题。
就是这样）。
我已经做了一些工具，对你没有任何好处。如果你不能把数据煮熟，它对你没有任何好处。
这是件好事，去做吧。
如果数据不是太大，在本地PC上使用更方便。在google colab中，内核在空闲时被停用，你必须重新安装所有软件包并下载数据。那里的处理器只有4个核心，特斯拉不是最强大的。
+ 是的，我很久以前就会这样做了，因为我必须做大量的编码工作。
而克制的只是我必须先补充ONNX，然后我就会被困在移植中。
虽然在目前，我确信有可能训练现有的架构/模型/算法，并移植到终端。
你要喝着啤酒看足球吗？
是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。
是的，就是这样）。
我做了一些工具，这对你没有任何好处。如果你不知道如何烹饪
还有呢，你已经知道什么是最大限度的集合了？)
是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。
那么，什么，你已经知道什么是最大限度的集合了？)
我知道最大限度的集合，但今天是入门课。
他们有图片处理和视频，但要转移到时间序列 并不难。
+ 是的，我很早以前就会PITONED它，因为我不得不用不同的方式来编码。
这让我犹豫不决，因为我必须先补充ONNX，然后再进行移植。
虽然目前肯定有一些东西可以用已建立的架构/模型/算法进行教学，并将其移植到终端。
好吧，已经有三个人投给了ONNX（包括我），也许有人会来的
好吧，已经有3个人赞成ONNX（包括我），也许会有更多的人过来。
我也赞成ONNX。我开始意识到，提出新闻交易的话题不能没有MO。
我检查了我在mt中的所有工具上的eur m5。
数据是在一个大小为5的归一化滑动窗口中，原来有230个迹象
每个特质在每个位置都有自己的名字，如 "XAUUSD1" ...."XAUUSD5"
我使用 "Boruta "算法预选了这些人物
它只放了25个好的。
好的名单
选择的重要性图
对选定的属性进行训练的森林
Accuracy : 0.6892
模型的重要属性列表（从选定的属性中选出重要的属性）。
总之...我以为会更亮。
什么是USDDKK？))
什么是USDDKK？))
Ahahaha )))丹麦克朗统治欧元 ))))