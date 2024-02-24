交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2096

Maxim Dmitrievsky:

我在参加一个卷宗会议，我以后再写。

在卷起的会议上？)))) ok))

我将去参加每周的啤酒品尝专家聚会，我们还将讨论地球上的全球变暖问题。

 
mytarmailS:


去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，还讨论了地球上的全球变暖问题。


你会用啤酒看足球吗？

mytarmailS:

在卷起的会议上？)))) ok))

我会去参加每周一次的啤酒品尝专家聚会，谈论地球上的全球变暖问题。

就是这样）。

我已经做了一些工具，对你没有任何好处。如果你不能把数据煮熟，它对你没有任何好处。

 
Maxim Dmitrievsky:

这是件好事，去做吧。

如果数据不是太大，在本地PC上使用更方便。在google colab中，内核在空闲时被停用，你必须重新安装所有软件包并下载数据。那里的处理器只有4个核心，特斯拉不是最强大的。

+ 是的，我很久以前就会这样做了，因为我必须做大量的编码工作。

而克制的只是我必须先补充ONNX，然后我就会被困在移植中。

虽然在目前，我确信有可能训练现有的架构/模型/算法，并移植到终端。

 
叶夫根尼-丘马科夫

你要喝着啤酒看足球吗？

是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。

Maxim Dmitrievsky:

是的，就是这样）。

我做了一些工具，这对你没有任何好处。如果你不知道如何烹饪

还有呢，你已经知道什么是最大限度的集合了？)

mytarmailS:

是的，不......足球并没有真正流行起来，我喜欢赛车，还有台球，我喜欢看和玩。

那么，什么，你已经知道什么是最大限度的集合了？)

我知道最大限度的集合，但今天是入门课。

他们有图片处理和视频，但要转移到时间序列 并不难。

dr.mr. mom:

+ 是的，我很早以前就会PITONED它，因为我不得不用不同的方式来编码。

这让我犹豫不决，因为我必须先补充ONNX，然后再进行移植。

虽然目前肯定有一些东西可以用已建立的架构/模型/算法进行教学，并将其移植到终端。

好吧，已经有三个人投给了ONNX（包括我），也许有人会来的

 
Maxim Dmitrievsky:

好吧，已经有3个人赞成ONNX（包括我），也许会有更多的人过来。

我也赞成ONNX。我开始意识到，提出新闻交易的话题不能没有MO。

 

我检查了我在mt中的所有工具上的eur m5。

[1] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[10] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[19] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[28] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[37] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[46] "XAUUSD"

数据是在一个大小为5的归一化滑动窗口中，原来有230个迹象

每个特质在每个位置都有自己的名字，如 "XAUUSD1" ...."XAUUSD5"


我使用 "Boruta "算法预选了这些人物

它只放了25个好的。

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

好的名单

[1] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [9] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[17] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[25] "USDSGD1"

选择的重要性图


对选定的属性进行训练的森林

Accuracy : 0.6892    

模型的重要属性列表（从选定的属性中选出重要的属性）。


总之...我以为会更亮。


什么是USDDKK？))

 
mytarmailS:

什么是USDDKK？))

Ahahaha )))丹麦克朗统治欧元 ))))

