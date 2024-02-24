交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2752

СанСаныч Фоменко #:

我不认为做一些无法达到预期效果的事情有什么意义。

为了以防万一，我要说的是，我不会告诉你应该怎么做。相反，我只是在想，如果有一种算法能产生很好的结果，但以智能交易系统的形式实现却很差（尽管我总是尽量避免这种选择），我自己会怎么做。最有可能的是，我会尝试使用更容易实现的算法来获得类似的结果。除其他事项外，我还会分析一下该算法到底擅长什么。

我会从 KNN 开始，如果它给出了相似的结果，那么就说明它很好地选择了一组共同的预测因子。如果结果差很多，那么可能只是在每个时间点选择了一个预测因子子集的问题。为了验证这一假设，我会尝试使用局部回归（类似 LOESS），因为回归已经可以比较预测因子的显著性。进一步的步骤已经基于分析结果。顺便说一句，随着矩阵在 mql5 中的出现，线性回归在 mql5 中变得很容易直接实现。

 
Maxim Dmitrievsky #:
正确。由于缺乏先验假设，所以使用第二种类型。我不知道桑尼奇是怎么看的。

在我看来，先验假设是每个类别都是由高斯分布给出的，由于非平稳性，高斯分布会随着时间的推移而逐渐变化。如果没有这样的假设，使用马哈拉诺比距离方法就没有什么意义。

我个人认为，对于任何时间间隔的任何仪器而言，这样的假设都太强大了。

 
Aleksey Nikolayev #:

说来好笑，但任何矩阵平滑的变体都不具备预测能力，包括LOESS，我已经试过了

 
СанСаныч Фоменко #:

我也放弃了平均法，但我意识到我的研究范围很小，不正规，也不具体。以前的研究不可能有特异性，但至少可以用正式的方式来描述，以便理解。调查了哪些平均值，在什么范围内，在什么时期。

ZY 我的数据是 18-20 年的数据，在所有 TF 4 和一些 BB 上分别进行了 3、14、60 和 120 次醪糟试验。在 TF 1 小时上的结果最好，甚至是价差耗尽。手动选择参数。

 
СанСаныч Фоменко #:

MAs本质上不具备预测能力。即使是矩阵，它们也与预测能力无关（这里要做的是将价格向量乘以 N 维矩阵，以获得利润；整个过程都是关于矩阵的准备和修正）。

它们涉及的是 "在 T 个时间点之前什么价格有效"，一般来说，这一点极为重要。从已经发生的事情的高度来看，T 时间之前是什么。它们或多或少都涉及对历史的解释（理解）。

 
СанСаныч Фоменко #:

使用 classDist

1) 当 classDist 约为 1 时训练/重新训练模型，即从算法的角度过滤好的状态

2) 将 classDist 作为整个样本的特征输入

3) 对不同状态进行过滤

4) 尝试简单训练和持续再训练


在所有情况下，预测能力都不优于随机预测能力，几乎是随机的....。

因此，这些说法的真实性存在疑问

Maxim Kuznetsov #:

根据经典理论，最有预测能力的是接近当前的价格/水平/任何东西。我们尝试这样的 TS，结果却很不理想。这不是马斯基的错。

在现实中，这一点并没有得到尊重，当前的价格可能会受到远期变化的影响，而近期的变化可能会让人迷失方向。

这就是为什么我不相信在滑动窗口中进行再训练，尽管有时它看起来不错，比如在我的熵文章中。

找出历史上对未来有延迟影响的参照点是很有趣的。这可以通过原始方法在滑动窗口中实现。

如有必要，我可以更详细地介绍。一般来说，它可以看起来像一个浮动或移动的窗口，而不是固定的。现代序列处理算法的工作原理大致相同。但对于论坛来说，它们会有自己的特殊性，而这些特殊性并没有考虑在内。

为了确定具体情况，我们需要对分形及其特性进行一些理论分析。例如，将时间序列视为分形，那么就会有一些依据。

然后，层次/模式/其他东西就有了实际意义，并代表了对具有已知属性的系统的特定描述。然后，所有这些都可以归结为一种理论和共识。

在这方面有各种尝试，包括分数微分。但我们还需要更明确、更有力的东西。

在我看来，经济物理学已经走错了方向，也许我还没有完全理解它。公式多，意义少。

想想看

 
Maxim Dmitrievsky #:

分形会带来什么？

 
Maxim Dmitrievsky #:

在历史中找出会对未来产生延迟影响的参照点是非常有趣的。这也可以通过原始方法在滑动窗口中实现。

在这里，他用 "参照点 "取代了我的 "事件 "概念，假装他十几天前还不知道这件事....。是的。

 
Maxim Dmitrievsky #:

经典 SB 之外的历史要点值得特别关注。


