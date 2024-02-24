交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1757

新评论
 
阿列克谢-尼古拉耶夫
他们说锡箔帽可以防止幽灵般的实体

如果它能解释，那就值得了 )))))

 
阿列克谢-潘菲洛夫

它可能会派上用场。

代码库里有计算预定波的三角相位（度数）的指标。MT4MT5

数字化的正弦波更容易移动（调整相位）。

告诉我是否有一个 "标准 "的正弦波指标，我将尝试在我的交易中使用它......如果你对算法很了解，这可能值得一试。

告诉我是否有可能 "统一价格"。我所说的标准化是指


在实时模式下，自适应地调制振幅和改变频率，使时间序列始终具有相同的特征，一个频谱，即有时扩大或缩小图表的振幅和频率，以便最后始终具有相同的特征。

 
mytarmailS:

1.阿列克谢，我看你对这个问题了解很多，因为你写了一个如此复杂的指标...

告诉我是否有可能 "统一价格"。我所说的标准化是指......。


2.在实时模式下，自适应地调制振幅和改变频率，使时间序列始终具有相同的特征，相同的频谱，即有时扩大或缩小图形的振幅和频率，以便最后始终具有相同的特征。

1.不要夸大其词。 阅读主题：差分微积分，例子。 这很简单。

2.有很多不熟悉的字母。


而一般来说，你可以做任何事情。只是需要很长的时间，而且有很多方法。

例如，我最近抛出了一个句子

数值按升序变化。酒吧的截止步骤可以通过相位差来确定。

"三角相位的等值三角图"，作为一篇新文章的主题，你会感兴趣吗？


.

Примеры: Новый взгляд на эквиобъемные графики
Примеры: Новый взгляд на эквиобъемные графики
  • 2018.11.28
  • www.mql5.com
В статье рассматривается метод построения графиков, при котором каждый бар состоит из одинакового количества тиков.
 

在DSP（有点像关于静止的正弦波）中读到处理非静止性的方法 很有意思。它还提到了系列的对数。

将此与计量经济学的方法进行比较是很有意思的。

 
阿列克谢-潘菲洛夫

2. 很多不熟悉的字母。

因此，在实时模式下，有恒定的频率、振幅和可能的相位归一化。

他们到底有没有这样做？如果是这样，在什么任务中，为了什么目的？

 
mytarmailS:

也就是说，在实时模式下，有持续的频率、振幅和可能的相位的归一化。

他们到底有没有这样做？如 果是这样，在哪些应用中，为了什么目的？

)))

我不能声称，但很可能他们确实如此。而这个选项 是在前一个帖子中刚刚提出的。

我不能掌握它，但我想看看在正弦波上绘制的图形是什么样子的 :)

在代码库中，有一些指标可以计算出所谓的波浪的三角相位（度数），MT4MT5。 该值按升序变化。酒吧的切断步骤可以由相位差来定义。

"等分三角相位图" 作为一篇新文章的主题，可能会有兴趣？


Примеры: Новый взгляд на эквиобъемные графики
Примеры: Новый взгляд на эквиобъемные графики
  • 2018.11.28
  • www.mql5.com
В статье рассматривается метод построения графиков, при котором каждый бар состоит из одинакового количества тиков.
 
mytarmailS:

它不简单，很原始，而且你总是处于滞后状态，这就像交易汽车一样。

连锁反应的计算也是原始的，你乘以加法，然后做一个炸弹))))傅里叶分解也是在原始的基础上进行的，回归分析、移动平均线 只是乘法和加法....。以及有时对数的扩散和整合，但只是有时....。哦，我忘记了sines....

一分钟或五分钟的滞后并不像一小时或一个月那么糟糕))))。

Moving Average of Oscillator (OsMA)
Moving Average of Oscillator (OsMA)
  • www.mql5.com
On Balance Volume (OBV) Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Momentum Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период...
 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

链式反应的计算也是原始的，乘法和加法，核弹的制作))))傅里叶分解也是在原始的基础上进行的，回归分析，移动平均线 只是乘法和加法....以及有时对数的扩散和整合，但只是有时....。哦，我忘记了sines....

一分钟或五分钟的滞后并不像一小时或一个月那么糟糕))))。

好吧，去吧））。

 
mytarmailS:

好吧，那就去吧））。

这只是一个如何将高频数据附加到低频现象上的问题，Mona Go ahead)))))。

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

问题是如何将高频数据与低频现象和Mona forward)))))。

如果问题提出来了，也许有人会来帮忙的

1...175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764...3399
新评论