mytarmailS:

让我们继续分类，指标很明确，你可以随时与别人比较，而且很容易。

我有一个有趣的想法，一种有用的指控

如果我们创建一个带有目标和价格+各种有用指标的数据集（对每个人都一样），并在这里发布，做一个测试和测试运行，以及 "test2"，对已经训练好的模型进行全面的OOS验证。

人们将上传数据集，并试图提高分类质量，如果有些东西进展顺利，它将作为一个芯片/指标被添加到数据集中。

其结果是。

1）数据集将被改进，其中的特征将被改进。

2) 模型改进

3）对如何与特征和AMO合作的理解不断发展。

4）虽然地处偏远，但有团队工作

5）对所有人都有好处，每个人都会受益，最后会有团结，而不是争吵，挑战是一种激励，要比别人做得更好。

各自为政...

 
Maxim Dmitrievsky:

每个人都有自己的...

一个单一的数据集，一个单一的目标， 为所有的

这就是解决方案!

这样就会有更多关于一个项目 的讨论，而不是各自为政，而且大家会有更多的理解，因为大家都在一个项目 中，而不是各自为政。

mytarmailS:

一个单一的数据集，一个单一的目标， 为所有的

这就是解决方案!

那么谈话就不会是关于一件事，而是为了改善所有人，所有人之间会有更多的理解，因为所有人都在一个项目中，而不是各自为政。

社会主义是好的，但当群众缺乏共同的理解时，共同的信仰就不能拯救我们。

每个人都必须相信他/她所相信的，因为它将根据你的信仰和行为得到回报。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

社会主义是好的，但当众人不一致的时候，一个信仰是无法拯救的

每个人都必须相信一些东西，因为它将根据你的信仰和你的行为而给予你。

你喝醉了吗？))

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

将是相同的，但是从左到右

呃，我没有意识到这是来自正确的轨道。那就没意思了，你不能在过去讨价还价（你不能在未来优化）......

安德烈-哈蒂姆连斯基

呃，我没有意识到，右侧的轨道。那么就没有意思了，你不能在过去讨价还价（你不能在未来优化）......

你对试件的位置有偏见。更重要的是，在OOS上保持TC的特性。

从前面的OOS在TS中具有一定的意义，长期趋势的分析取决于时间。否则，没有任何区别
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你对试件的位置有一个先入为主的概念。更为重要的是，在CB上保留TC的特征。

从前面的OOS有一定的意义，在TS与长期的时间依赖性趋势的分析。否则，就没有区别。

嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。

你可以称呼我为你。

安德烈-哈蒂姆连斯基

嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。

与我直呼其名就可以了。

关于你--这里所有的人)

总的来说，这是一个有缺陷的方法，你可以意外地适合任何一块，无论是前面还是后面。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基

嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。

你可以按照先到先得的原则与我交谈。

如果你把三角形的高度作为保留所发现的规律性的概率，马克西姆的方法就更符合逻辑。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于你--这里所有的人)

一般来说，这是一个有缺陷的方法，你可以不小心装上任何一块，不管是正面还是背面

你怎么看当地的趋势，它们在时间上是不同的，你怎么分级，至少是如何的逻辑？当然是这样。答案是在对所有符号的测试中，从70到20的tickwise ))))，如果在90%的系列的利润)))))。虽然狗屎的概率是不需要考虑的......而10%总是存在的....。你应该经常学习，你也会得到....

