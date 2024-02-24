交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1754 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 新评论 [删除] 2020.04.30 10:13 #17531 mytarmailS: 让我们继续分类，指标很明确，你可以随时与别人比较，而且很容易。 我有一个有趣的想法，一种有用的指控 如果我们创建一个带有目标和价格+各种有用指标的数据集（对每个人都一样），并在这里发布，做一个测试和测试运行，以及 "test2"，对已经训练好的模型进行全面的OOS验证。 人们将上传数据集，并试图提高分类质量，如果有些东西进展顺利，它将作为一个芯片/指标被添加到数据集中。 其结果是。 1）数据集将被改进，其中的特征将被改进。 2) 模型改进 3）对如何与特征和AMO合作的理解不断发展。 4）虽然地处偏远，但有团队工作 5）对所有人都有好处，每个人都会受益，最后会有团结，而不是争吵，挑战是一种激励，要比别人做得更好。 各自为政... mytarmailS 2020.04.30 10:16 #17532 Maxim Dmitrievsky: 每个人都有自己的... 一个单一的数据集，一个单一的目标， 为所有的 这就是解决方案! 这样就会有更多关于一个项目 的讨论，而不是各自为政，而且大家会有更多的理解，因为大家都在一个项目 中，而不是各自为政。 [删除] 2020.04.30 10:20 #17533 mytarmailS: 一个单一的数据集，一个单一的目标， 为所有的 这就是解决方案! 那么谈话就不会是关于一件事，而是为了改善所有人，所有人之间会有更多的理解，因为所有人都在一个项目中，而不是各自为政。 社会主义是好的，但当群众缺乏共同的理解时，共同的信仰就不能拯救我们。 每个人都必须相信他/她所相信的，因为它将根据你的信仰和行为得到回报。 mytarmailS 2020.04.30 10:35 #17534 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 社会主义是好的，但当众人不一致的时候，一个信仰是无法拯救的 每个人都必须相信一些东西，因为它将根据你的信仰和你的行为而给予你。 你喝醉了吗？)) Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 11:21 #17535 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 将是相同的，但是从左到右 呃，我没有意识到这是来自正确的轨道。那就没意思了，你不能在过去讨价还价（你不能在未来优化）...... [删除] 2020.04.30 11:48 #17536 安德烈-哈蒂姆连斯基。 呃，我没有意识到，右侧的轨道。那么就没有意思了，你不能在过去讨价还价（你不能在未来优化）...... 你对试件的位置有偏见。更重要的是，在OOS上保持TC的特性。 从前面的OOS在TS中具有一定的意义，长期趋势的分析取决于时间。否则，没有任何区别 Andrey Khatimlianskii 2020.04.30 12:48 #17537 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你对试件的位置有一个先入为主的概念。更为重要的是，在CB上保留TC的特征。 从前面的OOS有一定的意义，在TS与长期的时间依赖性趋势的分析。否则，就没有区别。 嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。 你可以称呼我为你。 [删除] 2020.04.30 12:53 #17538 安德烈-哈蒂姆连斯基。 嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。 与我直呼其名就可以了。 关于你--这里所有的人) 总的来说，这是一个有缺陷的方法，你可以意外地适合任何一块，无论是前面还是后面。 Aleksey Panfilov 2020.04.30 13:24 #17539 安德烈-哈蒂姆连斯基。 嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。 你可以按照先到先得的原则与我交谈。 如果你把三角形的高度作为保留所发现的规律性的概率，马克西姆的方法就更符合逻辑。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.30 14:44 #17540 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 关于你--这里所有的人) 一般来说，这是一个有缺陷的方法，你可以不小心装上任何一块，不管是正面还是背面 你怎么看当地的趋势，它们在时间上是不同的，你怎么分级，至少是如何的逻辑？当然是这样。答案是在对所有符号的测试中，从70到20的tickwise ))))，如果在90%的系列的利润)))))。虽然狗屎的概率是不需要考虑的......而10%总是存在的....。你应该经常学习，你也会得到.... 1...174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们继续分类，指标很明确，你可以随时与别人比较，而且很容易。
我有一个有趣的想法，一种有用的指控
如果我们创建一个带有目标和价格+各种有用指标的数据集（对每个人都一样），并在这里发布，做一个测试和测试运行，以及 "test2"，对已经训练好的模型进行全面的OOS验证。
人们将上传数据集，并试图提高分类质量，如果有些东西进展顺利，它将作为一个芯片/指标被添加到数据集中。
其结果是。
1）数据集将被改进，其中的特征将被改进。
2) 模型改进
3）对如何与特征和AMO合作的理解不断发展。
4）虽然地处偏远，但有团队工作
5）对所有人都有好处，每个人都会受益，最后会有团结，而不是争吵，挑战是一种激励，要比别人做得更好。
各自为政...
每个人都有自己的...
一个单一的数据集，一个单一的目标， 为所有的
这就是解决方案!
这样就会有更多关于一个项目 的讨论，而不是各自为政，而且大家会有更多的理解，因为大家都在一个项目 中，而不是各自为政。
那么谈话就不会是关于一件事，而是为了改善所有人，所有人之间会有更多的理解，因为所有人都在一个项目中，而不是各自为政。
社会主义是好的，但当群众缺乏共同的理解时，共同的信仰就不能拯救我们。
每个人都必须相信他/她所相信的，因为它将根据你的信仰和行为得到回报。
社会主义是好的，但当众人不一致的时候，一个信仰是无法拯救的
每个人都必须相信一些东西，因为它将根据你的信仰和你的行为而给予你。
你喝醉了吗？))
将是相同的，但是从左到右
呃，我没有意识到这是来自正确的轨道。那就没意思了，你不能在过去讨价还价（你不能在未来优化）......
你对试件的位置有偏见。更重要的是，在OOS上保持TC的特性。从前面的OOS在TS中具有一定的意义，长期趋势的分析取决于时间。否则，没有任何区别
嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。
你可以称呼我为你。
关于你--这里所有的人)
总的来说，这是一个有缺陷的方法，你可以意外地适合任何一块，无论是前面还是后面。
嗯，这不是在一个公平的竞争环境中。
你可以按照先到先得的原则与我交谈。
如果你把三角形的高度作为保留所发现的规律性的概率，马克西姆的方法就更符合逻辑。
你怎么看当地的趋势，它们在时间上是不同的，你怎么分级，至少是如何的逻辑？当然是这样。答案是在对所有符号的测试中，从70到20的tickwise ))))，如果在90%的系列的利润)))))。虽然狗屎的概率是不需要考虑的......而10%总是存在的....。你应该经常学习，你也会得到....