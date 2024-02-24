交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1750 1...174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757...3399 新评论 [删除] 2020.04.27 13:49 #17491 mytarmailS: 1.频谱分析 2.适应性系统 3.预测 4.MO 5.在最后的两个假人 "DEMA"))))，用于信号的平滑。 好的，但不要买红色和橙色的，最好是亚光黑或金属银。 mytarmailS 2020.04.27 13:54 #17492 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好的，只是不要采取红色和橙色，最好是亚光黑或金属银。 ahah ok ) 这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。 我无法相信，我只有一个想法：在某处出错，在某处出错，在某处出错））但在哪里出错？ [删除] 2020.04.27 13:57 #17493 mytarmailS: ahah ok ) 这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。 我无法相信，我只有一个想法：错误在哪里，错误在哪里，错误在哪里））但在哪里？ 最有可能的是没有错误，你可以进入生产并打开一个新的好生活 Valeriy Yastremskiy 2020.04.27 14:03 #17494 mytarmailS: ahah ok ) 这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。 我无法相信，我只有一个想法：错误在哪里，错误在哪里，错误在哪里））但在哪里？ 照片不错，比以前的好）））过去的照片有什么变化？ mytarmailS 2020.04.27 14:08 #17495 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 照片不错，比以前的要好）））以前的照片有什么变化？ 增加了适应性 Aleksey Nikolayev 2020.04.27 14:12 #17496 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 可能没有错误，你可以进入生产，向新的美好生活开放。 如果你长期向新的美好生活敞开，它就会开始向你敞开) [删除] 2020.04.27 14:16 #17497 阿列克谢-尼古拉耶夫。 如果你长期向新的美好生活敞开，它就会开始向你敞开) 真）。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.27 14:38 #17498 mytarmailS: 增加了适应性 不失为一个假的过滤器)))) Mihail Marchukajtes 2020.04.27 15:22 #17499 mytarmailS: ahah ok ) 这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。 我不敢相信，我只有一个想法：哪里是错误，哪里是错误，哪里是错误））但哪里呢？ 100％再次检查，对于随机性、偷看等。 mytarmailS 2020.04.27 16:50 #17500 Mihail Marchukajtes: 100％再次检查，对于随机性、偷看等。 是的，发现了错误 ) 矩阵转换有1而不是10 ) 嗯，这是一个peek.... 说，有多少次... 1...174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
1.频谱分析
2.适应性系统
3.预测
4.MO
5.在最后的两个假人 "DEMA"))))，用于信号的平滑。
好的，只是不要采取红色和橙色，最好是亚光黑或金属银。
这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。
我无法相信，我只有一个想法：在某处出错，在某处出错，在某处出错））但在哪里出错？
最有可能的是没有错误，你可以进入生产并打开一个新的好生活
照片不错，比以前的好）））过去的照片有什么变化？
增加了适应性
可能没有错误，你可以进入生产，向新的美好生活开放。
如果你长期向新的美好生活敞开，它就会开始向你敞开)
真）。
不失为一个假的过滤器))))
100％再次检查，对于随机性、偷看等。
是的，发现了错误 )
矩阵转换有1而不是10 )
嗯，这是一个peek....
说，有多少次...