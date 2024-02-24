交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1750

新评论
[删除]  
mytarmailS:

1.频谱分析

2.适应性系统

3.预测

4.MO

5.在最后的两个假人 "DEMA"))))，用于信号的平滑。

好的，但不要买红色和橙色的，最好是亚光黑或金属银。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
好的，只是不要采取红色和橙色，最好是亚光黑或金属银。

ahah ok )


这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。

我无法相信，我只有一个想法：在某处出错，在某处出错，在某处出错））但在哪里出错？

[删除]  
mytarmailS:

ahah ok )


这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。

我无法相信，我只有一个想法：错误在哪里，错误在哪里，错误在哪里））但在哪里？

最有可能的是没有错误，你可以进入生产并打开一个新的好生活

 
mytarmailS:

ahah ok )


这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。

我无法相信，我只有一个想法：错误在哪里，错误在哪里，错误在哪里））但在哪里？

照片不错，比以前的好）））过去的照片有什么变化？

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

照片不错，比以前的要好）））以前的照片有什么变化？

增加了适应性

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

可能没有错误，你可以进入生产，向新的美好生活开放。

如果你长期向新的美好生活敞开，它就会开始向你敞开)

[删除]  
阿列克谢-尼古拉耶夫

如果你长期向新的美好生活敞开，它就会开始向你敞开)

真）。

 
mytarmailS:

增加了适应性

不失为一个假的过滤器))))

 
mytarmailS:

ahah ok )


这是另一个部分，同样的模型，完全的OOS。

我不敢相信，我只有一个想法：哪里是错误，哪里是错误，哪里是错误））但哪里呢？

100％再次检查，对于随机性、偷看等。
 
Mihail Marchukajtes:
100％再次检查，对于随机性、偷看等。

是的，发现了错误 )

矩阵转换有1而不是10 )

嗯，这是一个peek....

说，有多少次...

1...174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757...3399
新评论