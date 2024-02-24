交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1756 1...174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763...3399 新评论 mytarmailS 2020.05.01 09:38 #17551 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 我明白，但这是针对一个平均数，或者说是瘦身，问题是如何对所有的TF进行相同的算法。 这是一个相当复杂的问题，我自己一直在思考这个问题，我只想说，正确的方向是光谱分析 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 如何决定不是5分钟的时间框架，而是15分钟的目标，然后我们看小时，然后小时已经结束了，我们又回到了一分钟。 我认为正确的答案是模拟，没有人知道如何做对，所以我们需要模拟所有的活动并得到结果的统计。 同时应该有一定的适应性，根据市场特点，我们应该改变决策参数。 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 目标行动是我们假设人们、表演者或朋友在一起做某事时应该或将要做的事情。但有时你说了一件事，他们却没有以你期望的方式理解你。在单音节任务中，这很容易纠正。在复杂的情况下，它更难。 没有目标行动，有一个目标变量，它对任何人来说都是一样的，不会改变，关键是要把这个目标的误差降到最低，没有任何歧义!!!!!!。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.01 09:52 #17552 mytarmailS: 这是一个相当复杂的问题，我自己一直在思考这个问题，我只想说，正确的方向是光谱分析。 我认为这里的正确答案是模拟，没有人知道如何做对，所以你模拟所有的行动并得到结果的统计。 光谱分析不会造成伤害，但它起到了光谱本质的作用，分子和原子以一定的频率震荡，发出一定的波频，在这里光谱仪起作用。在人的共同体中，波浪理论有一席之地，所以光谱分析是合适的，但在人的共同体中，没有波浪光谱实体，所以不可能用波浪完全描述系统。不过这只是一个假设。 关于模拟，我不明白。我们在每件乐器上都有70年的历史。这就是资产中的内容，也是我们可以利用的内容。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.01 09:59 #17553 这似乎是一个简单的算法，我们看每个时间框架的之字形，并对趋势的价值和趋势的时间进行平均。我们看到趋势的价值是价差的2倍，它意味着我们可以用这个时间框架工作。我们也看一下速度，即趋势的平均值除以平均持续时间，找到最高值。但有些事情是错误的....，它是如此他妈的容易。 mytarmailS 2020.05.01 10:05 #17554 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 光谱分析很好，但它发挥的是光谱实体、分子和原子以一定的频率振荡，发出一定的波频，在这里，光谱仪发挥作用。在人类社会中，波浪理论有一席之地，所以光谱分析是合适的，但在人类社会中，没有波浪光谱实体，所以不可能用波浪完全描述系统。不过这只是一个假设。 关于模拟，我不明白。我们对每件乐器都有70年以来的历史。这是资产中的内容，也是你可以使用的内容。 你用机器模拟你的行动... 在5分钟，我看到M60出现背离，如果我在日线高点之后买入会怎样？ 这就是你如何在历史上模拟交易......这就产生了深层次的决策规则 mytarmailS 2020.05.01 10:07 #17555 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 我认为算法很简单，看每个时间框架的之字形，并对趋势的价值和趋势的时间进行平均。我们应该看看，如果趋势值比价差高2倍，这意味着我们可以用这个时间框架工作。我们也看一下速度，即趋势的平均值除以平均持续时间，找到最高值。但有些事情是错误的....，它是如此他妈的容易。 这不容易，很原始，而且你总是落后于曲线，这就像交易一样。 Sealdo Сергей 2020.05.01 11:06 #17556 也许我错过了什么:)，不要扔西红柿...在我看来，你给NS设定的任务是完全预测时间序列。我可以想象它的投入会变得多么混乱 :)我的意思是，有的交易员手动交易，而且还有点获利。如果不是皮皮虾钓鱼看玻璃，一般来说，这个人有一些基本的明确规则。例如，如果价格在M5窗口中严重崩溃，他就会买入。在这样做的过程中，他将在更大的范围内审视BP图，他将把其他交易工具作为参考指标。 另一个人则会等待，直到人群停止（根据kotier的运动判断），同时也会根据他的统计和观察做出概率评估。在我看来，应该有一个明确的逻辑来确定进入和退出点（即交易系统），但获胜的概率已经由NS确定，在同样的例子上训练有素的进入和退出规则（就像人类一样）。当然，输入将需要简洁地输入这个仪器的状态。例如，是的--关于这个BP的频谱分解的压缩信息，MAs，仪器相对于共同指数的位置和动态（从一堆其他相关的符号中计算），等等。如果在这种模式中会有一些模式，NS将确定它，就像人类确定它一样。 Aleksey Panfilov 2020.05.01 11:26 #17557 mytarmailS: 谱系分析 是大约100年前发明的)) 它可能会派上用场。 代码库里有计算预定波的三角相位（度数）的指标。MT4，MT5。 一个数字化的正弦波更容易移动（调整相位）。 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 www.mql5.com Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу. Иногда это может быть полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360... Wizard2018 2020.05.01 11:34 #17558 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 但人类社会中没有波谱实体。 是的，有。 Aleksey Nikolayev 2020.05.01 11:41 #17559 他们说锡箔帽可以防止幽灵般的实体 Sealdo Сергей 2020.05.01 11:49 #17560 如果你没有被挂在ForEx上...例如，俄罗斯的交易所（MOEX，FORTS），提供更多的报价信息。这是未结头寸的比率，是所有交易的表格。一年前，我对 "所有交易 "产生了兴趣。做了一个指标，显示所有交易的累计余额 . 它让我有机会观察到有趣的事情。 你经常可以看到所有交易的价格增量和余额增量之间存在明显差异（这不应该是符合逻辑的）。人们可以观察到，当有明显的成交量下载时，价格会趋于平缓。接下来是贪婪的回报!由于买入头寸的关闭是由卖出交易进行的，事实上，它不会干扰可视化。这里重要的是开放性利益的优势。我的意思是，NS条目上的这种额外信息不会干扰它...:) 附加的文件： 2ncrm-bvqs9.zip 1556 kb 1...174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白，但这是针对一个平均数，或者说是瘦身，问题是如何对所有的TF进行相同的算法。
这是一个相当复杂的问题，我自己一直在思考这个问题，我只想说，正确的方向是光谱分析
如何决定不是5分钟的时间框架，而是15分钟的目标，然后我们看小时，然后小时已经结束了，我们又回到了一分钟。
我认为正确的答案是模拟，没有人知道如何做对，所以我们需要模拟所有的活动并得到结果的统计。
同时应该有一定的适应性，根据市场特点，我们应该改变决策参数。
目标行动是我们假设人们、表演者或朋友在一起做某事时应该或将要做的事情。但有时你说了一件事，他们却没有以你期望的方式理解你。在单音节任务中，这很容易纠正。在复杂的情况下，它更难。
光谱分析不会造成伤害，但它起到了光谱本质的作用，分子和原子以一定的频率震荡，发出一定的波频，在这里光谱仪起作用。在人的共同体中，波浪理论有一席之地，所以光谱分析是合适的，但在人的共同体中，没有波浪光谱实体，所以不可能用波浪完全描述系统。不过这只是一个假设。
关于模拟，我不明白。我们在每件乐器上都有70年的历史。这就是资产中的内容，也是我们可以利用的内容。
你用机器模拟你的行动...
在5分钟，我看到M60出现背离，如果我在日线高点之后买入会怎样？
这就是你如何在历史上模拟交易......这就产生了深层次的决策规则
我认为算法很简单，看每个时间框架的之字形，并对趋势的价值和趋势的时间进行平均。我们应该看看，如果趋势值比价差高2倍，这意味着我们可以用这个时间框架工作。我们也看一下速度，即趋势的平均值除以平均持续时间，找到最高值。但有些事情是错误的....，它是如此他妈的容易。
这不容易，很原始，而且你总是落后于曲线，这就像交易一样。
谱系分析
是大约100年前发明的))
它可能会派上用场。
代码库里有计算预定波的三角相位（度数）的指标。MT4，MT5。
一个数字化的正弦波更容易移动（调整相位）。
但人类社会中没有波谱实体。
是的，有。
如果你没有被挂在ForEx上...例如，俄罗斯的交易所（MOEX，FORTS），提供更多的报价信息。这是未结头寸的比率，是所有交易的表格。一年前，我对 "所有交易 "产生了兴趣。做了一个指标，显示所有交易的累计余额 . 它让我有机会观察到有趣的事情。
你经常可以看到所有交易的价格增量和余额增量之间存在明显差异（这不应该是符合逻辑的）。人们可以观察到，当有明显的成交量下载时，价格会趋于平缓。接下来是贪婪的回报!由于买入头寸的关闭是由卖出交易进行的，事实上，它不会干扰可视化。这里重要的是开放性利益的优势。我的意思是，NS条目上的这种额外信息不会干扰它...:)