交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1763 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 新评论 mytarmailS 2020.05.04 10:27 #17621 阿列克谢-维亚兹米 金。 你为什么决定将公众目标作为你的目标？ 1）ZZ相当于对立场方向 的理想决定，这是要争取的理想。 2）预料到你的问题，但其他目标呢？ 关键是零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。 什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。 我们可以使用局部目标来改善对全球目标的预测，但 我们 不 应该混淆它们，更不应该将它们进行比较。 我已经解释了为什么我处于更好的位置。 如果你有更好的解决方案，我很乐意听到。 阿列克谢-维亚兹米 金。 你能仔细读一下吗？ 我之前写过，目标不能在每个柱子上取，这使我不能从CSV文件中获得中间数据。 你必须每天至少清除一次。 这正是与 当地目标的 标志。 你可以将你的解决方案以指标/指示器的形式 包装起来，并将其添加到全局数据集中，如果它能改善全局目标 预测，那就好，如果不能，那就是垃圾 Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 11:34 #17622 mytarmailS: 1）ZZ相当于理想的定位 决策，这是要争取的理想。 2）预计你的问题，其他目标呢？ 关键是，零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。 什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。 我们可以利用局部目标来改善对全局目标的预测，但我们不应该 混淆它们，更不能混淆它们。 所以我已经解释了ZZ的原因，如果你有更好的解决方案，我很想听听。 我还不明白什么。具体写出你如何定义目标。是不是每根柱子上都有一个ZZ矢量？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体些，让我们讨论一下它是好是坏。 mytarmailS 2020.05.04 11:44 #17623 阿列克谢-维亚兹米 金。 我还没有明白什么。具体写出你如何定义目标。在每个酒吧都是ZZ向量吗？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体一些，然后我们再讨论它是好是坏。 layout(1:2) x <- cumsum(rnorm(100)) plot(x,t="l") zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F) lines(zz,col=4,lwd=2) zz <- c(diff(zz),0) zz[zz>=0] <- 1 zz[zz<0] <- 0 plot(zz,t="h",col=2) 通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？ Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 12:09 #17624 mytarmailS: 通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？ 我不理解R上的代码。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并使用ZZ段的矢量来做分类？还是有一个转变？ [删除] 2020.05.04 12:48 #17625 你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。 否则--TS与对当前趋势的调整，仅此而已。 mytarmailS 2020.05.04 12:51 #17626 阿列克谢-维亚兹米 金。 我对R上的代码不清楚。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并通过ZZ段的向量进行分类？还是有一个转变？ 嗯，是的，ZZ的斜率是分类的标志，ZZ向后移了一个点，因此，ZZ被预测为前进了一步。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.04 13:04 #17627 mytarmailS: 嗯，是的，ZZ斜率是分类的标志，ZZ向后移了1点，它预测ZZ向前走了一步 你用的是哪种ZZ？ 我想最正确的分类是更接近于中间的部分？ mytarmailS 2020.05.04 13:45 #17628 阿列克谢-维亚兹米 金。 1) 你使用的是哪种ZZ？ 2）我认为最正确的分类是更接近于中间的部分？ 1) 是的，通常的ZZ，从AMO的角度来看，使用哪种ZZ没有区别。 2）是的，AMO试图建立一种DTF（数字过滤器），像所有的过滤器一样滞后，所以中间的预测总是比边缘的预测好。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:51 #17629 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。 否则--TS根据目前的趋势进行了调整，不再是 (这不是随机的））这很难划分，或者说，如果可能的话，只能达到一定的准确度或概率。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.04 13:54 #17630 罗夏。 按成交量比，价格看起来像一个分形图 还有一个问题，回过头来比较一下这个系列，在压缩方面有什么大的变化？ 1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你为什么决定将公众目标作为你的目标？
1）ZZ相当于对立场方向 的理想决定，这是要争取的理想。
2）预料到你的问题，但其他目标呢？ 关键是零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。
什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。
我们可以使用局部目标来改善对全球目标的预测，但 我们 不 应该混淆它们，更不应该将它们进行比较。
我已经解释了为什么我处于更好的位置。 如果你有更好的解决方案，我很乐意听到。
你能仔细读一下吗？ 我之前写过，目标不能在每个柱子上取，这使我不能从CSV文件中获得中间数据。
你必须每天至少清除一次。
这正是与 当地目标的 标志。
你可以将你的解决方案以指标/指示器的形式 包装起来，并将其添加到全局数据集中，如果它能改善全局目标 预测，那就好，如果不能，那就是垃圾
1）ZZ相当于理想的定位 决策，这是要争取的理想。
2）预计你的问题，其他目标呢？ 关键是，零点在层次上高于所有其他目标，它们可以被称为 "本地"，而零点是 "全球"。
什么是局部目标？你能想到的就是这些--当sthastic>0.8时买入不买入，或者当16:00时买入不买入，ZZ将所有这些局部目标结合在自己身上，反之则不然。
我们可以利用局部目标来改善对全局目标的预测，但我们不应该 混淆它们，更不能混淆它们。
所以我已经解释了ZZ的原因，如果你有更好的解决方案，我很想听听。
我还不明白什么。具体写出你如何定义目标。是不是每根柱子上都有一个ZZ矢量？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体些，让我们讨论一下它是好是坏。
我还没有明白什么。具体写出你如何定义目标。在每个酒吧都是ZZ向量吗？是在下一个条形图上的矢量变化吗？ 请说得更具体一些，然后我们再讨论它是好是坏。
通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？
通常的分类是 "1 "买 "0 "卖。我真的对你的不理解感到惊讶，你读过弗拉基米尔-佩雷维诺克关于MO的任何文章吗？
我不理解R上的代码。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并使用ZZ段的矢量来做分类？还是有一个转变？
你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。
否则--TS与对当前趋势的调整，仅此而已。
我对R上的代码不清楚。让我们暂时用语言来表达吧--我的理解是否正确，你在历史上建立了ZZ，并通过ZZ段的向量进行分类？还是有一个转变？
嗯，是的，ZZ的斜率是分类的标志，ZZ向后移了一个点，因此，ZZ被预测为前进了一步。
嗯，是的，ZZ斜率是分类的标志，ZZ向后移了1点，它预测ZZ向前走了一步
你用的是哪种ZZ？
我想最正确的分类是更接近于中间的部分？
1) 你使用的是哪种ZZ？
2）我认为最正确的分类是更接近于中间的部分？
1) 是的，通常的ZZ，从AMO的角度来看，使用哪种ZZ没有区别。
2）是的，AMO试图建立一种DTF（数字过滤器），像所有的过滤器一样滞后，所以中间的预测总是比边缘的预测好。
你是在白费力气，如果这个系列不是随机的--我的机器人会拉出这个模式（它拉出任何周期，如果有的话）。
否则--TS根据目前的趋势进行了调整，不再是
(这不是随机的））这很难划分，或者说，如果可能的话，只能达到一定的准确度或概率。
按成交量比，价格看起来像一个分形图
还有一个问题，回过头来比较一下这个系列，在压缩方面有什么大的变化？