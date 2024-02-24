交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1761

出现了一个想法，存档者可以作为一个随机性的测试。随机将不会被存档者压缩。

我们应该测试小床，不同的尺寸，几个样品。试着做一个组件分解，看看压缩是否有改善。

flac的压缩效果更差，尽管它似乎更适合于此。Rorschach：flac的压缩效果更差，虽然它似乎更适合这种压缩方式。

按容积率计算，价格与分形相似


 
按成交量比，价格看起来像一个分形图


好的开始。如果价格类似于分形的变化，其中的模式肯定是有的)))具有随机性的P也是正确的))))

我不明白的一点是，为什么压缩比在随机范围和P中是最高的？
 
我不明白的一点是，为什么压缩比在随机范围和Pi中是最高的？

恰恰相反，它们的压缩比最低。

 
恰恰相反，它们的压缩比是最小的。

知道了，程度很混乱。剩下的是拉出图案，拆开包装，看看与原来的区别。

 
我以前见过这个想法。由于第三方资源的链接是不允许的，我就用图片来粘贴。


 

一个有趣的想法 是将图像表现为一个波浪，确切地说，是50个波浪。

每个波都可以被送入NS输入。

只是一个想法。

有趣，但毫无意义）。

 
有趣，但毫无意义 )

我有实验性的 "卷积 "预测器，其原理是将图表分解成网格，并告知条形的累积，事实上是对比。而且，令人惊讶的是，这些图案在一些树叶中是有效的。我还没有进一步发展这个想法，而是专注于数据结构 和聚合能力。我的观点是，数据压缩的原理在这里基本上是相似的。

顺便说一下，用一个开放的数据集进行实验工作的建议很有意思。然而，如果没有具有分区功能和保存预测器的开源EA，你如何想象它是可能的？

 
我有实验性的 "卷积 "预测器，其原理是将图表分解成网格，并告知条形的累积，事实上是对比。而且，令人惊讶的是，在一些叶子中，这些模式是有效的。我还没有进一步发展这个想法，而是专注于数据结构 和聚合能力。我的观点是，在本质上有一个类似的数据压缩原理。

我也做过类似的事情，不过是以分布的形式，或者用更多交易者的术语--类似于成交量曲线的东西，而不是图表，这是一个有趣的事情......有一个点在挖掘+水平的表示+方便的算法

顺便说一下，用一个开放的数据集进行实验性工作的建议很有意思。然而，如果没有具有标记和保存预测器功能的开源EA，你如何想象它是可能的？

我可以想象这一切都在一个txt或csv文件中，其中各列是特征/预测器/属性，最后一个是目标文件。

我们同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，并继续......

每个参与者在软件中打开一个数据集，并试图减少分类错误，如果成功的话，就把那些已经生成的特征添加到数据集中，并把改进后的数据集发回给公众，如此反复，这就成了人类的特征生成和选择的遗传算法。

当达到可接受的错误时，我们可以考虑将所有的东西移植到mql代码中去

我是这样认为的


我认为可接受的误差是95%+，到目前为止，最大的误差是77-83%+-。

另外，为了避免产生 "垃圾签名"，他们可以设定限制，例如签名应该至少改善1%的误差，否则他们会扔掉15000个袋子，然后说：我改善了2%的误差））我是个英雄））。

 
我也做了类似的事情，但是是以分布的形式，或者用更多交易员的术语来说，我建立了某种成交量曲线而不是图表，这是一件很有趣的事情...挖掘是有意义的 + 水平的表示 + 方便的算法

我有16个4x4单元格，动态窗口，我计算每个单元格中关闭了多少条，以原始的方式。


我将其全部显示为.txt或csv文件，其中各栏是特征/保护器/签名，最后一个是目标栏。

我们直接同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，然后继续......。

目标应该由专家顾问生成，否则不清楚如何获得新的预测器--使用数据。

然后，目标可以被加载很多，这将允许揭示预测器的预测能力，因为一个好的预测器将在不同的目标上取得成功。

仪器应该对所有人都是一样的--Moex期货或胶水更好。我喜欢斯。

