交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Rorschach 2020.05.02 20:32 #17601

出现了一个想法，存档者可以作为一个随机性的测试。随机将不会被存档者压缩。

我们应该测试小床，不同的尺寸，几个样品。试着做一个组件分解，看看压缩是否有改善。

flac的压缩效果更差，尽管它似乎更适合于此。

按容积率计算，价格与分形相似

Valeriy Yastremskiy 2020.05.02 20:47 #17602

按成交量比，价格看起来像一个分形图

好的开始。如果价格类似于分形的变化，其中的模式肯定是有的)))具有随机性的P也是正确的))))

我不明白的一点是，为什么压缩比在随机范围和P中是最高的？

Rorschach 2020.05.02 22:14 #17603

恰恰相反，它们的压缩比最低。

Valeriy Yastremskiy 2020.05.02 22:41 #17604

知道了，程度很混乱。剩下的是拉出图案，拆开包装，看看与原来的区别。

bilbo_b 2020.05.03 09:59 #17605

我以前见过这个想法。由于第三方资源的链接是不允许的，我就用图片来粘贴。

Aleksey Vyazmikin 2020.05.03 12:39 #17606

一个有趣的想法 是将图像表现为一个波浪，确切地说，是50个波浪。

每个波都可以被送入NS输入。

只是一个想法。

mytarmailS 2020.05.03 13:37 #17607

有趣，但毫无意义）。

Aleksey Vyazmikin 2020.05.03 14:09 #17608

我有实验性的 "卷积 "预测器，其原理是将图表分解成网格，并告知条形的累积，事实上是对比。而且，令人惊讶的是，这些图案在一些树叶中是有效的。我还没有进一步发展这个想法，而是专注于数据结构 和聚合能力。我的观点是，数据压缩的原理在这里基本上是相似的。

顺便说一下，用一个开放的数据集进行实验工作的建议很有意思。然而，如果没有具有分区功能和保存预测器的开源EA，你如何想象它是可能的？

mytarmailS 2020.05.03 14:31 #17609

我也做过类似的事情，不过是以分布的形式，或者用更多交易者的术语--类似于成交量曲线的东西，而不是图表，这是一个有趣的事情......有一个点在挖掘+水平的表示+方便的算法

我可以想象这一切都在一个txt或csv文件中，其中各列是特征/预测器/属性，最后一个是目标文件。

我们同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，并继续......

每个参与者在软件中打开一个数据集，并试图减少分类错误，如果成功的话，就把那些已经生成的特征添加到数据集中，并把改进后的数据集发回给公众，如此反复，这就成了人类的特征生成和选择的遗传算法。

当达到可接受的错误时，我们可以考虑将所有的东西移植到mql代码中去

我是这样认为的

我认为可接受的误差是95%+，到目前为止，最大的误差是77-83%+-。

另外，为了避免产生 "垃圾签名"，他们可以设定限制，例如签名应该至少改善1%的误差，否则他们会扔掉15000个袋子，然后说：我改善了2%的误差））我是个英雄））。

Aleksey Vyazmikin 2020.05.03 14:56 #17610

我有16个4x4单元格，动态窗口，我计算每个单元格中关闭了多少条，以原始的方式。

我将其全部显示为.txt或csv文件，其中各栏是特征/保护器/签名，最后一个是目标栏。

我们直接同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，然后继续......。

目标应该由专家顾问生成，否则不清楚如何获得新的预测器--使用数据。

然后，目标可以被加载很多，这将允许揭示预测器的预测能力，因为一个好的预测器将在不同的目标上取得成功。

仪器应该对所有人都是一样的--Moex期货或胶水更好。我喜欢斯。
按容积率计算，价格与分形相似
按成交量比，价格看起来像一个分形图
好的开始。如果价格类似于分形的变化，其中的模式肯定是有的)))具有随机性的P也是正确的))))我不明白的一点是，为什么压缩比在随机范围和P中是最高的？
恰恰相反，它们的压缩比最低。
知道了，程度很混乱。剩下的是拉出图案，拆开包装，看看与原来的区别。
我以前见过这个想法。由于第三方资源的链接是不允许的，我就用图片来粘贴。
一个有趣的想法 是将图像表现为一个波浪，确切地说，是50个波浪。
每个波都可以被送入NS输入。
只是一个想法。
有趣，但毫无意义）。
我有实验性的 "卷积 "预测器，其原理是将图表分解成网格，并告知条形的累积，事实上是对比。而且，令人惊讶的是，这些图案在一些树叶中是有效的。我还没有进一步发展这个想法，而是专注于数据结构 和聚合能力。我的观点是，数据压缩的原理在这里基本上是相似的。
顺便说一下，用一个开放的数据集进行实验工作的建议很有意思。然而，如果没有具有分区功能和保存预测器的开源EA，你如何想象它是可能的？
我也做过类似的事情，不过是以分布的形式，或者用更多交易者的术语--类似于成交量曲线的东西，而不是图表，这是一个有趣的事情......有一个点在挖掘+水平的表示+方便的算法
我可以想象这一切都在一个txt或csv文件中，其中各列是特征/预测器/属性，最后一个是目标文件。
我们同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，并继续......
每个参与者在软件中打开一个数据集，并试图减少分类错误，如果成功的话，就把那些已经生成的特征添加到数据集中，并把改进后的数据集发回给公众，如此反复，这就成了人类的特征生成和选择的遗传算法。
当达到可接受的错误时，我们可以考虑将所有的东西移植到mql代码中去
我是这样认为的
我认为可接受的误差是95%+，到目前为止，最大的误差是77-83%+-。
另外，为了避免产生 "垃圾签名"，他们可以设定限制，例如签名应该至少改善1%的误差，否则他们会扔掉15000个袋子，然后说：我改善了2%的误差））我是个英雄））。
我有16个4x4单元格，动态窗口，我计算每个单元格中关闭了多少条，以原始的方式。
我将其全部显示为.txt或csv文件，其中各栏是特征/保护器/签名，最后一个是目标栏。
我们直接同意目标之一，它应该是什么，有什么参数，然后继续......。
目标应该由专家顾问生成，否则不清楚如何获得新的预测器--使用数据。
然后，目标可以被加载很多，这将允许揭示预测器的预测能力，因为一个好的预测器将在不同的目标上取得成功。
仪器应该对所有人都是一样的--Moex期货或胶水更好。我喜欢斯。