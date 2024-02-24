交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1719

这种方法的优势是什么？为什么不使用renges，或用tick volume，或用一天中某些时间的平均波动率来规范化

这让我想起了语音识别。语音被记录下来，转换为频率形式，单个字母、单词等被识别。该语言经常使用成熟的短语，有可能以很高的概率猜到下一个单词。如果这种方法被转移到市场上会怎样。 获得一个光谱，尝试识别 "字母"、"单词"、"短语 "的模式。


https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212

有机会在梅森漩涡上测试吗？

从这篇文章 中瘦身？如果我们把除特定时钟外的所有时钟都排除在系列之外，那不就成了转向每日TF了吗？

我以后再看。

是的，是的，每日循环，但增量可以采取不同的滞后。

粗略地说，逻辑如下：区分一个系列，以任何方式（不一定是固定的间隔）细化，寻找线性依赖关系。 在我看来，这是一个通用的东西，用于寻找依赖关系。

 
从早期开始，虽然我不认为我现在会找到任何东西

https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.random.RandomState.html

generator = np.random.RandomState(0)

values = 0 + np.cumsum(generator.normal(0, 0.1, size=date_time.size) )


numpy.random.RandomState — NumPy v1.15 Manual
  • docs.scipy.org
class seed=None¶ Container for the Mersenne Twister pseudo-random number generator. exposes a number of methods for generating random numbers drawn from a variety of probability distributions. In addition to the distribution-specific arguments, each method takes a keyword argument size that defaults to . If size is , then a single value is...
事实上，如果我们看一下任何SB增量上的私人ACF，都有大量的关联性。而如果你看一下市场的增量，关联性就会变弱
 
这很有趣。我没能预测到随机性。不过，有几个想法。

1.获得某种防密码的发电机。

2.计算初始gpsf的预测值，然后计算预测误差（rsc gpsf-prediction）。如果比sko gpsh更糟糕，那么 "明天会像今天一样 "就是有史以来最好的预测。

 
我最初以为是要去做日线时间框架，但既然我们先区分开来，就不是了。而我有点悬，我没有看到 "物理 "意义上的工作原因。如果把它看作是一种价格流，那么我们在观察价格形成时就会受到限制。如果我们把它看作是一个信号，它是在没有预滤波的情况下进行的降采样，它是混叠和假想频率--信号失真。

最现实的解释似乎是遗迹辐射的影响。那么就必须有日周期和年周期。

谢谢你的链接））我只是在寻找关于自然周期的东西。

例如，滞后24小时的每小时增量对同样滞后的前一个增量的依赖性。即看前一个，预测当前一个

只要平均增量偏离零（例如，一年的样本），这就可以了。在那里进行相应的购买或出售。这些文章都有

分成每日递增的原因很清楚。美国的会议是一个过程，欧洲的是一个过程，以此类推。换句话说，我们将当前的欧洲时段视为昨天时段的延续，特定的一小时或几小时，切掉其他时段。

每月的周期也或多或少地清楚。至于其他的，我不知道。

我试图对协整（条件）工具做同样的事情，以提高协整度，以小时为单位。比整个系列要好，但没有灵感。

 
那是一幅美丽的图画...
也许甚至可以把交易时段 分开切割，然后把它们粘在一起，不要有空隙，以达到清晰的效果。只是为了好玩。
