交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 718

新评论

СанСаныч Фоменко 2018.02.27 08:13 #7171

而这里是石灰包（在R中可用）。

这就是其选择原则的解释。

莱姆为实现这一目标所采取的一般方法如下。对于每个要解释的预测，将观察结果进行n次置换。让复杂的模型预测所有permuted观察的结果。计算所有排列组合与原始观察的距离。将距离转换为相似度分数。从混合的数据中选择最能描述复杂模型结果的m个特征。将一个简单的模型拟合到经过处理的数据上，用经过处理的数据中的m个特征来解释复杂的模型结果，并按其与原始观察的相似度加权。从简单模型中提取特征权重，并将其作为复杂模型局部行为的解释。

PS。

请注意，这两个包都定义了预测器对预测器的影响，而不是它在模型中的重要性，它被认为是一个黑箱。

Understanding lime
Thomas Lin Pedersen & Michaël Benestycran.r-project.org
The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author's own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model...

Mihail Marchukajtes 2018.02.27 09:19 #7172

我使用vreat包来选择预测器，我的理解如下。所以...大声思考 ....

这个软件包确定了预测因子的重要性，那些得分最高的预测因子（惯例）被认为是重要的。在对数据进行预处理并获得结果时，R只显示给定的预测器组和输出变量之间存在隐性和显性的依赖关系。这意味着它只说依赖关系是存在的，对这些依赖关系的搜索是由优化器执行的。

R-说有依赖性，优化器说。是的，这里有依赖性......像这样....

Alexander Ivanov 2018.02.27 10:15 #7173

你好!

伙计们，你们什么时候才能完成有人工智能的超级机器人？

你这样等下去会变老的 ))

Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:33 #7174

你说你完成了是什么意思？你认为你创造了一个人工智能，并把你的手放在你的裤子里...去......？？就这样吗？

人工智能需要每周进行梳理，以及每天监测其性能。就我个人而言，我已经完成了所有的代码并进行了抛光。现在我所做的就是训练和测试产生的模型。因此，这是个办法......。

[删除] 2018.02.27 10:39 #7175

不，人工智能是一种个性，不希望被控制

Konstantin Nikitin 2018.02.27 10:44 #7176

好吧，任何人格在其成长和形成过程中都被人控制过。父母、老师，等等，所以直到那个人与他们所要做的事达到负责任的关系。有必要控制她，否则他们会剥夺她的父母权利。

Mihail Marchukajtes 2018.02.27 10:55 #7177

特别是他可能很调皮，你不能让他无人看管。活到老，学到老。事实证明，只要有人工智能，他就会一直坐在办公桌前，不管他有多聪明....。IMHO

[删除] 2018.02.27 10:58 #7178

我们对他们来说太笨了，他们是完美的......我们将创造他们，我们将消亡。

Alexander Sevastyanov 2018.02.27 11:01 #7179

有什么地方可以看到 "完成和抛光 "代码的结果吗？他们是如何通过培训和测试而工作的？类似于myfxbook监控的东西？

Mihail Marchukajtes 2018.02.27 11:07 #7180

不幸的是，没有。我每周都会训练模特。我的信号统计是令人沮丧的，因为测试和真实交易之间存在着巨大的差异。不是在结果的分歧，而是在实时的细微差别。

我不知道为什么会出现错误，说指标太慢，要求重写。

如果我想尝试为一个柱子重写，但不是为整个时期，我应该为最后100个柱子重新计算。

if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора
{
limit=100; // стартовый номер для расчёта всех баров
}
else
{
limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров
}
而这里是石灰包（在R中可用）。
这就是其选择原则的解释。
莱姆为实现这一目标所采取的一般方法如下。
PS。
请注意，这两个包都定义了预测器对预测器的影响，而不是它在模型中的重要性，它被认为是一个黑箱。
我使用vreat包来选择预测器，我的理解如下。所以...大声思考 ....
这个软件包确定了预测因子的重要性，那些得分最高的预测因子（惯例）被认为是重要的。在对数据进行预处理并获得结果时，R只显示给定的预测器组和输出变量之间存在隐性和显性的依赖关系。这意味着它只说依赖关系是存在的，对这些依赖关系的搜索是由优化器执行的。
R-说有依赖性，优化器说。是的，这里有依赖性......像这样....
你好!
伙计们，你们什么时候才能完成有人工智能的超级机器人？
你这样等下去会变老的 ))
你好!
伙计们，你们什么时候才能完成有人工智能的超级机器人？
你会因等待而变老）。
你说你完成了是什么意思？你认为你创造了一个人工智能，并把你的手放在你的裤子里...去......？？就这样吗？
人工智能需要每周进行梳理，以及每天监测其性能。就我个人而言，我已经完成了所有的代码并进行了抛光。现在我所做的就是训练和测试产生的模型。因此，这是个办法......。
你是什么意思，你已经完成了？你认为你已经创造了一个人工智能，并把你的手放在裤子里......？去......？？就这样吗？
人工智能需要每周进行梳理，以及每天监测其性能。就我个人而言，我已经完成了所有的代码并进行了抛光。现在我所做的就是训练和测试产生的模型。所以...
不，人工智能是一种个性，不希望被控制
不，人工智能是一个人，不希望被控制。
好吧，任何人格在其成长和形成过程中都被人控制过。父母、老师，等等，所以直到那个人与他们所要做的事达到负责任的关系。有必要控制她，否则他们会剥夺她的父母权利。
那么任何人格在其成长和形成过程中都是由某人控制的。父母、老师，等等，所以直到这个人对自己的本职工作达到负责任的态度。你必须控制她，否则他们会剥夺她的父母权利。
特别是他可能很调皮，你不能让他无人看管。活到老，学到老。事实证明，只要有人工智能，他就会一直坐在办公桌前，不管他有多聪明....。IMHO
好吧，任何人格在其成长和形成过程中都被某人控制了。父母、老师，等等，所以直到那个人对自己的目的达到负责任的态度。你必须控制她，否则他们会剥夺她的父母权利。
我们对他们来说太笨了，他们是完美的......我们将创造他们，我们将消亡。
...就我个人而言，我已经完成了所有的代码并进行了抛光。现在我只是在学习和测试产生的模型。事情就是这样...
有什么地方可以看到 "完成和抛光 "代码的结果吗？他们是如何通过培训和测试而工作的？类似于myfxbook监控的东西？
是否有可能在任何地方看到 "完成和抛光 "代码的结果？经过培训和测试，他们的表现如何？类似于myfxbook监控的东西？
不幸的是，没有。我每周都会训练模特。我的信号统计是令人沮丧的，因为测试和真实交易之间存在着巨大的差异。不是在结果的分歧，而是在实时的细微差别。
我不知道为什么会出现错误，说指标太慢，要求重写。
如果我想尝试为一个柱子重写，但不是为整个时期，我应该为最后100个柱子重新计算。