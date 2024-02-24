交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2233

Aleksey Nikolayev:

对于真正的专家来说--菲顿)

:D 没有注意到

这些天我笑得肚子疼了 )
welimorn:
大家好。你能给我一些建议，在正确的方向上帮助我，如何从mql5运行.py文件。也许有人可能有一个scriptulina或函数。让长，让沟通通过文件。如果你有的话，我将非常感谢你)

在mt5的meta编辑器的include文件夹中，有win api的例子。

我不记得到底是通过什么，类似于进程创建或shell execute的东西。

你也可以使用脚本

Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Maxim Dmitrievsky:

在mt5的meta-editor的include文件夹中，有win api的例子。

我不记得具体是什么了，类似于进程创建或shell execute的东西。

你也可以使用脚本，但我还没有试过!

谢谢你!在mql脚本中，我们看到一个正在等待机会打开文件 的循环。

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

而在python中，我们看到了一个带有异常的循环，执行同样的功能。

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

即使在测试器中，一切都能工作。

welimorn:

谢谢你!在mql脚本中，我们看到一个循环，它在等待机会打开一个文件

而在python中，我们写一个带有异常的循环，执行同样的功能。

所有的工作，甚至在测试器中也是如此。

如果你需要传输信息 - python api允许你从终端获得不同的东西，并打开交易。

顺便说一下，通过一个测试员的文件是很有趣的，主要的是不要杀死SSD )

 

试图在R中使用neuralnet库训练一个神经网络。

有2个问题。

  1. 如何保存/加载训练好的网络
  2. 我如何评估输入神经元对网络性能的影响？（在这个主题的第5页，有一张图片，有这样的输入评估，我不知道如何显示）。
 
Igor_Gagarin:

试图在R中使用neuralnet库训练一个神经网络。

有2个问题。

  1. 如何保存/加载训练好的网络？
  2. 我如何评估输入神经元对网络性能的影响？（在这个主题的第5页，有一张图片，有这样的输入评估，我不知道如何显示）。

1.

model.rds或写下路径

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
来源


2.

如果你是指如何评估特征的重要性，请看 NeuralNetTools 软件包，它都清楚地写在例子中。

最纯粹形式的主动学习并不奏效。我的想法变成了更强大的...我暂时摒弃了主动学习。这个想法很有趣，但它并不拖累引文。这似乎是在拖累点子。

我一直在打探这个 包裹的情况。

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
Maxim Dmitrievsky:

如果你需要传输信息--python api允许你从终端获得不同的东西，你可以打开交易

顺便说一句，是的......对于一个测试人员来说，通过一个文件是很有趣的，主要的是不要杀死SSD)

我知道Python api。这里是在测试器中运行模型的想法。我已经做了几个技能测试器，它们都很好，但现在我需要在MT的测试器中运行它们，以获得我的希望））））。

welimorn:

我知道皮托管的情况。以下是在测试器中运行模型的想法。我已经做了灌木丛测试器，它们还可以，现在我需要在MT的测试器中运行它们，以获得我的希望））））。

有其他型号吗，不是半身像吗？ Mql有什么问题？

 
Maxim Dmitrievsky:

其他一些模型，不是助推器吗？ 在mql中，拼搏的难度是什么？

我有一个关于二维超精确的keras网络的分类器。输入的是用matplotlib堆积的一个报价的图形表示。在我的测试器中，考虑到每个位置的点差，一切都很好。2020年的测试

我试着用keras2cpp将其与mql配对，但没有成功。所以我决定使用文件。反正一切都很慢）），通过文件通信也不会有什么区别。

