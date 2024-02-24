交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2233 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 新评论 [删除] 2020.12.08 17:44 #22321 Aleksey Nikolayev: 对于真正的专家来说--菲顿):D 没有注意到 这些天我笑得肚子疼了 ) [删除] 2020.12.08 18:15 #22322 welimorn: 大家好。你能给我一些建议，在正确的方向上帮助我，如何从mql5运行.py文件。也许有人可能有一个scriptulina或函数。让长，让沟通通过文件。如果你有的话，我将非常感谢你) 在mt5的meta编辑器的include文件夹中，有win api的例子。 我不记得到底是通过什么，类似于进程创建或shell execute的东西。 你也可以使用脚本 Работа с Python - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Для языка Python существует множество библиотек для машинного обучения, автоматизации процессов, анализа и визуализации данных. Все его возможности можно легко применять и в торговой платформе, благодаря модулю для интеграции с Python. Быстро и удобно получайте биржевую информацию из торговой платформы для последующего анализа средствами Python... iwelimorn 2020.12.08 20:06 #22323 Maxim Dmitrievsky: 在mt5的meta-editor的include文件夹中，有win api的例子。我不记得具体是什么了，类似于进程创建或shell execute的东西。你也可以使用脚本，但我还没有试过! 谢谢你!在mql脚本中，我们看到一个正在等待机会打开文件 的循环。 while(1) { string time = TimeToString(TimeCurrent()); int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON); if(h==INVALID_HANDLE) { Print("Файл занят другой программой!"); } if(h!=INVALID_HANDLE) { FileWrite(h,time); FileClose(h); break; } } 而在python中，我们看到了一个带有异常的循环，执行同样的功能。 while True: try: myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r') except IOError: continue with myfile as f: rez = f.read() if rez != old_rez: print(rez) old_rez = rez 即使在测试器中，一切都能工作。 [删除] 2020.12.08 20:14 #22324 welimorn: 谢谢你!在mql脚本中，我们看到一个循环，它在等待机会打开一个文件。而在python中，我们写一个带有异常的循环，执行同样的功能。所有的工作，甚至在测试器中也是如此。 如果你需要传输信息 - python api允许你从终端获得不同的东西，并打开交易。 顺便说一下，通过一个测试员的文件是很有趣的，主要的是不要杀死SSD ) Igor_Gagarin 2020.12.08 20:50 #22325 试图在R中使用neuralnet库训练一个神经网络。 有2个问题。 如何保存/加载训练好的网络？ 我如何评估输入神经元对网络性能的影响？（在这个主题的第5页，有一张图片，有这样的输入评估，我不知道如何显示）。 mytarmailS 2020.12.08 21:33 #22326 Igor_Gagarin: 试图在R中使用neuralnet库训练一个神经网络。 有2个问题。 如何保存/加载训练好的网络？ 我如何评估输入神经元对网络性能的影响？（在这个主题的第5页，有一张图片，有这样的输入评估，我不知道如何显示）。 1.model.rds或写下路径saveRDS(model, "model.rds") # сохранить my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить 来源 2.如果你是指如何评估特征的重要性，请看 NeuralNetTools 软件包，它都清楚地写在例子中。 [删除] 2020.12.09 08:22 #22327 最纯粹形式的主动学习并不奏效。我的想法变成了更强大的...我暂时摒弃了主动学习。这个想法很有趣，但它并不拖累引文。这似乎是在拖累点子。 我一直在打探这个 包裹的情况。 modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation modal-python.readthedocs.io Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built... iwelimorn 2020.12.09 08:27 #22328 Maxim Dmitrievsky: 如果你需要传输信息--python api允许你从终端获得不同的东西，你可以打开交易顺便说一句，是的......对于一个测试人员来说，通过一个文件是很有趣的，主要的是不要杀死SSD) 我知道Python api。这里是在测试器中运行模型的想法。我已经做了几个技能测试器，它们都很好，但现在我需要在MT的测试器中运行它们，以获得我的希望））））。 [删除] 2020.12.09 09:16 #22329 welimorn: 我知道皮托管的情况。以下是在测试器中运行模型的想法。我已经做了灌木丛测试器，它们还可以，现在我需要在MT的测试器中运行它们，以获得我的希望））））。 有其他型号吗，不是半身像吗？ Mql有什么问题？ iwelimorn 2020.12.09 11:09 #22330 Maxim Dmitrievsky: 其他一些模型，不是助推器吗？ 在mql中，拼搏的难度是什么？ 我有一个关于二维超精确的keras网络的分类器。输入的是用matplotlib堆积的一个报价的图形表示。在我的测试器中，考虑到每个位置的点差，一切都很好。2020年的测试 我试着用keras2cpp将其与mql配对，但没有成功。所以我决定使用文件。反正一切都很慢）），通过文件通信也不会有什么区别。 1...222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对于真正的专家来说--菲顿)
:D 没有注意到这些天我笑得肚子疼了 )
大家好。你能给我一些建议，在正确的方向上帮助我，如何从mql5运行.py文件。也许有人可能有一个scriptulina或函数。让长，让沟通通过文件。如果你有的话，我将非常感谢你)
在mt5的meta编辑器的include文件夹中，有win api的例子。
我不记得到底是通过什么，类似于进程创建或shell execute的东西。
你也可以使用脚本
谢谢你!在mql脚本中，我们看到一个正在等待机会打开文件 的循环。
而在python中，我们看到了一个带有异常的循环，执行同样的功能。
即使在测试器中，一切都能工作。
如果你需要传输信息 - python api允许你从终端获得不同的东西，并打开交易。
顺便说一下，通过一个测试员的文件是很有趣的，主要的是不要杀死SSD )
试图在R中使用neuralnet库训练一个神经网络。
有2个问题。
1.
model.rds或写下路径来源
2.
如果你是指如何评估特征的重要性，请看 NeuralNetTools 软件包，它都清楚地写在例子中。
最纯粹形式的主动学习并不奏效。我的想法变成了更强大的...我暂时摒弃了主动学习。这个想法很有趣，但它并不拖累引文。这似乎是在拖累点子。
我一直在打探这个 包裹的情况。
我知道Python api。这里是在测试器中运行模型的想法。我已经做了几个技能测试器，它们都很好，但现在我需要在MT的测试器中运行它们，以获得我的希望））））。
有其他型号吗，不是半身像吗？ Mql有什么问题？
我有一个关于二维超精确的keras网络的分类器。输入的是用matplotlib堆积的一个报价的图形表示。在我的测试器中，考虑到每个位置的点差，一切都很好。2020年的测试
我试着用keras2cpp将其与mql配对，但没有成功。所以我决定使用文件。反正一切都很慢）），通过文件通信也不会有什么区别。