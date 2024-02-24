交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1048 1...104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055...3399 新评论 Alexander_K 2018.09.11 21:12 #10471 Natalja Romancheva: 无论你如何扭动胡萝卜，它都不会变成萝卜。它将。 只是需要耐心地达到准稳态，而且是从300阶的Erlang流开始的（！！）。 我被对尽早获得梦寐以求的圣杯 的渴求，以及向这里的每个人展示如何工作的愿望所毁。 其结果是--疲劳、冷漠，以及破碎的低谷......。 Farkhat Guzairov 2018.09.11 22:20 #10472 纳塔利娅-罗曼切娃只要拧开胡萝卜，就不能把它变成萝卜。娜塔莉亚...这一点如何 :)。 Farkhat Guzairov 2018.09.11 22:23 #10473 Alexander_K:它将发挥作用。 只需要耐心地达到准静态，这是从300阶的Erlang流开始的（！！！）。 我被对尽早获得梦寐以求的圣杯的渴求，以及向这里的每个人展示如何工作的愿望所毁。 结果是--疲劳、冷漠和破碎的低谷......。>准稳态 令人毛骨悚然的字眼，他们找不到更简单的东西吗？ 为什么他们为了理解国外的情况而将事情简化，并应用巧妙的词语为这里的一切增添色彩....？为什么会是这样.... Yuriy Asaulenko 2018.09.11 23:01 #10474 法尔哈特-古扎罗夫。>准稳定状态 令人毛骨悚然的词，你就不能找点更简单的吗？ 为什么他们为了了解国外的情况而把事情简化，而我们却用巧妙的词语来增加色彩....。他们为什么要这样做....？ 有趣的是，所有聪明的词汇都是在国外发明的）。 Farkhat Guzairov 2018.09.12 07:13 #10475 尤里-阿索连科。 有趣的是，所有聪明的词汇都是在国外发明的）。从我的青年时代起，我就记得我试图阅读心理学文献，其中有非常、非常深奥的词语。所有这些都是为了什么，为了给异性留下好印象 :)。 我只是说，使用很少有人理解其含义的词语，你所写的东西并不会变得比它实际的意义更大。 复杂的材料并不是质量的标志。(我的意见) Aleksey Nikolayev 2018.09.12 08:07 #10476 法尔哈特-古扎罗夫。我记得从我的青年时代起，我就试图用非常、非常深奥的词语来阅读心理学文献。所有这些都是为了什么，为了给异性留下好印象 :)。 我的观点是，通过使用很少有人理解其含义的词语，你所写的东西并没有变得比它实际的意义更大。 困难重重的材料，这不是质量的标志。(我的意见)。不过，心理学还是类似于医学，有很多难以理解的词汇。而这是正常的，因为它们是有意义的。 在这里，恰恰相反，没有任何意义。 Vladimir Perervenko 2018.09.12 12:50 #10477 Mihail Marchukajtes:所以你必须选择原始媒介，也就是MKUL。使用Dock的Yelman是因为它有一个从R到MKUL的转换器，这就是我尝试的原因，但除此之外是的。在R中建立TC是为了以后和MKUL打交道，这是个失败的原因，我认为。而R/mql4(5)的问题是什么？一切都经过微调，像钟表一样运作。 Vladimir Perervenko 2018.09.12 12:57 #10478 mytarmailS:我不认为我会建议这样做，但仍... 我已经创建了一个基于神经网络的系统（指标），建立了一些水平，它的效果相当好。 该指标的理念是要找到一些真正的超买/超卖或厘米。 它每周给出大约1-2个信号，如果信号被正确识别，它的工作概率接近100%。 问题是，我不是mql专家，而指标是用R写的（使用不同的库），我无法学习mql。 如果有一个mql开发者愿意将代码整合到mql中，并在mt4中实现可视化，我愿意在未来进行讨论和帮助。如果你在你的私人信息里有代码，我会看看可以做什么。我将为个人使用或为所有人免费使用而做？ Alexander_K 2018.09.12 12:58 #10479 想给这个主题注入活力，在神经网络交易信号上填满你的口袋，我给。 为圣杯准备输入数据的算法 1.订单300和更高的tick报价（OPEN/CLOSE M5类似物）的Erlang流在增量上有一个稳定的Laplace分布。2.这种增量的模数之和将得到一个xy-squared分布。 在极限中，它将是一个正态分布。3.因此，在一个滑动窗口中，例如1440个这样的值=周（根据切比雪夫不等式定义），一个给定流量的模数之和将形成一个具有已知量化函数和期望的近正态分布。4.当然，从这样一个过程中可以提取出难以想象的现金网。 那么，为什么我不使用这种算法来计算前移值、离群值等等的废话？ 是的，因为单笔交易的等待过程非常长。窗口期是一个星期!不，我没有这样的耐心。 而神经元网就是要在这样的输入上急速带来圣杯。 祝大家好运! Farkhat Guzairov 2018.09.12 14:46 #10480 Alexander_K:想给这个主题注入活力，在神经网络交易信号上填满你的口袋，我给。 为圣杯准备输入数据的算法 1.订单300和更高的tick报价（OPEN/CLOSE M5类似物）的Erlang流在增量上有一个稳定的Laplace分布。2.这种增量的模数之和将给出一个xy-squared分布。 在极限中，它将是一个正态分布。3.因此，在一个滑动窗口中，例如1440个这样的值=周（根据切比雪夫不等式定义），给定流量的模数之和将形成一个具有已知量化函数和期望的近正态分布。4.当然，从这样一个过程中可以提取出难以想象的现金网。 那么，为什么我不使用这种算法来计算前移值、离群值等等的废话？ 是的，因为单笔交易的等待过程非常长。窗口期是一个星期!不，我没有这样的耐心。 而神经元网就是要在这样的输入上匆匆带来圣杯。 祝大家好运!如果你所描述的情况每周能给出75%到25%的正确进场结果，那么我向你保证，你将不必用你的血汗钱进行交易，因为你会找到100%的投资者。 你可以交易7个或更多的符号，每个符号有一个入口，你将在一年内发财。 1...104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
无论你如何扭动胡萝卜，它都不会变成萝卜。
它将。
只是需要耐心地达到准稳态，而且是从300阶的Erlang流开始的（！！）。
我被对尽早获得梦寐以求的圣杯 的渴求，以及向这里的每个人展示如何工作的愿望所毁。
其结果是--疲劳、冷漠，以及破碎的低谷......。
>准稳态
令人毛骨悚然的字眼，他们找不到更简单的东西吗？
为什么他们为了理解国外的情况而将事情简化，并应用巧妙的词语为这里的一切增添色彩....？为什么会是这样....
有趣的是，所有聪明的词汇都是在国外发明的）。
从我的青年时代起，我就记得我试图阅读心理学文献，其中有非常、非常深奥的词语。所有这些都是为了什么，为了给异性留下好印象 :)。
我只是说，使用很少有人理解其含义的词语，你所写的东西并不会变得比它实际的意义更大。
复杂的材料并不是质量的标志。(我的意见)
不过，心理学还是类似于医学，有很多难以理解的词汇。而这是正常的，因为它们是有意义的。
在这里，恰恰相反，没有任何意义。
所以你必须选择原始媒介，也就是MKUL。使用Dock的Yelman是因为它有一个从R到MKUL的转换器，这就是我尝试的原因，但除此之外是的。在R中建立TC是为了以后和MKUL打交道，这是个失败的原因，我认为。
而R/mql4(5)的问题是什么？一切都经过微调，像钟表一样运作。
我不认为我会建议这样做，但仍...
我已经创建了一个基于神经网络的系统（指标），建立了一些水平，它的效果相当好。
该指标的理念是要找到一些真正的超买/超卖或厘米。
它每周给出大约1-2个信号，如果信号被正确识别，它的工作概率接近100%。
问题是，我不是mql专家，而指标是用R写的（使用不同的库），我无法学习mql。
如果有一个mql开发者愿意将代码整合到mql中，并在mt4中实现可视化，我愿意在未来进行讨论和帮助。
如果你在你的私人信息里有代码，我会看看可以做什么。我将为个人使用或为所有人免费使用而做？
想给这个主题注入活力，在神经网络交易信号上填满你的口袋，我给。
为圣杯准备输入数据的算法
1.订单300和更高的tick报价（OPEN/CLOSE M5类似物）的Erlang流在增量上有一个稳定的Laplace分布。
2.这种增量的模数之和将得到一个xy-squared分布。
在极限中，它将是一个正态分布。
3.因此，在一个滑动窗口中，例如1440个这样的值=周（根据切比雪夫不等式定义），一个给定流量的模数之和将形成一个具有已知量化函数和期望的近正态分布。
4.当然，从这样一个过程中可以提取出难以想象的现金网。
那么，为什么我不使用这种算法来计算前移值、离群值等等的废话？
是的，因为单笔交易的等待过程非常长。窗口期是一个星期!不，我没有这样的耐心。
而神经元网就是要在这样的输入上急速带来圣杯。
祝大家好运!
如果你所描述的情况每周能给出75%到25%的正确进场结果，那么我向你保证，你将不必用你的血汗钱进行交易，因为你会找到100%的投资者。
你可以交易7个或更多的符号，每个符号有一个入口，你将在一年内发财。