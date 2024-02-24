交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1025 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 新评论 Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:41 #10241 mytarmailS:好吧，听着，我告诉过你我不会给出现成的解决方案，至少现在....。 一般来说，我们在贸易方面的共同点是什么......？想想看... 事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。 而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一种和第二种交易员只是在寻找一些具有统计学意义的东西，结果市场会 "撞 "到第一种或第二种，有趣的是，这将是一个真正的模式) 因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "足够的 "准确性模拟成千上万的交易者的行为，以及准确性取决于你编写的算法的质量，我是说预测器和目标。什么类型的IL？ mytarmailS 2018.07.21 21:47 #10242 阿列克谢-塔拉巴诺夫。什么类型的MO？MOE算法--机器学习 Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:51 #10243 mytarmailS:MOE算法--机器学习和目标的那个？ Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:57 #10244 mytarmailS: 国防部的算法--机器学习见事.... MO是一种算法的工作。 偶然发现，算法的输出是可预测的。这种在金融市场上逐渐导致了与存款规模相称的损失。 //价格上升/下降一个点，重新报价，所需的市场订单被打开，然后点位下降，市场上有另一个赞助商......我不在这个圈子里，这是肯定的。 我甚至认为你的工作方式不同。 但路是正确的 mytarmailS 2018.07.21 22:15 #10245 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。偶然发现，算法的输出是可预测的。这种事情在金融市场上会逐渐导致与存款规模相称的损失。那么为什么不使用它呢？ 阿列克谢-塔拉巴诺夫。目标是什么？ 它是 Алексей Тарабанов 2018.07.21 22:17 #10246 什么是目标？ khorosh 2018.07.21 22:19 #10247 mytarmailS:我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。 我有两种类型的水平。 1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动 2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来 例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。 我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不是指神经网络，而是指我对其信号的解释棘手的部分是什么？从通道的下边界弹起，对马来说是很清楚的）。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:19 #10248 mytarmailS:那么，为什么不使用它呢？ 它是。NS也在挣钱，奇怪的是，它有时也会亏损 即，当信号反向产生时，它将再次成为两个 自然是mytarmailS：为什么使用它？ mytarmailS 2018.07.21 22:28 #10249 khorosh。棘手的部分是什么？从通道的下边界弹起，对马来说是很清楚的））。 )))) omg... 你为什么不买？ 你比马还笨吗？ 阿列克谢-塔拉巴诺夫。 目标是什么？ 就因为我们的预测 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。当然，我的回答是--为什么要用它？那就没必要了) 我希望你开始产生想法，而不是试图复制我的想法，我给你指出了方向，并试图表明在这个方向上是有钱的。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:30 #10250 mytarmailS:我希望你开始产生想法，而不是试图复制我的想法，我表明了方向，并试图表明那方面有钱。和以往一样，任何神经元的典型特征是，它仍有待于添加。 在一个单位 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，听着，我告诉过你我不会给出现成的解决方案，至少现在....。
一般来说，我们在贸易方面的共同点是什么......？想想看...
事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。
而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一种和第二种交易员只是在寻找一些具有统计学意义的东西，结果市场会 "撞 "到第一种或第二种，有趣的是，这将是一个真正的模式)
因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "足够的 "准确性模拟成千上万的交易者的行为，以及准确性取决于你编写的算法的质量，我是说预测器和目标。
什么类型的IL？
什么类型的MO？
MOE算法--机器学习
MOE算法--机器学习
和目标的那个？
国防部的算法--机器学习
见事....
MO是一种算法的工作。
偶然发现，算法的输出是可预测的。
这种在金融市场上逐渐导致了与存款规模相称的损失。
//价格上升/下降一个点，重新报价，所需的市场订单被打开，然后点位下降，市场上有另一个赞助商......
我不在这个圈子里，这是肯定的。
我甚至认为你的工作方式不同。
但路是正确的
偶然发现，算法的输出是可预测的。
这种事情在金融市场上会逐渐导致与存款规模相称的损失。
那么为什么不使用它呢？
目标是什么？
它是
我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。
我有两种类型的水平。
1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动
2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来
例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。
我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不是指神经网络，而是指我对其信号的解释
棘手的部分是什么？从通道的下边界弹起，对马来说是很清楚的）。
那么，为什么不使用它呢？
它是。
NS也在挣钱，奇怪的是，它有时也会亏损
即，当信号反向产生时，它将再次成为两个
自然是mytarmailS：为什么使用它？
棘手的部分是什么？从通道的下边界弹起，对马来说是很清楚的））。
)))) omg...
你为什么不买？ 你比马还笨吗？
目标是什么？
就因为我们的预测
当然，我的回答是--为什么要用它？
那就没必要了)
我希望你开始产生想法，而不是试图复制我的想法，我给你指出了方向，并试图表明在这个方向上是有钱的。
我希望你开始产生想法，而不是试图复制我的想法，我表明了方向，并试图表明那方面有钱。
和以往一样，任何神经元的典型特征是，它仍有待于添加。
在一个单位