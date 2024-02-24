交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1024 1...101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031...3399 新评论 mytarmailS 2018.07.21 19:57 #10231 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。这不奇怪，事情就是这样。如何定义一个人群。 你的逻辑的本质是什么？ ?好吧，听着，我告诉你我不会给出现成的解决方案，至少现在....。 如果从总体上讲，我们在交易中都有什么共同点...？想一想吧... 事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。 而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一和第二交易员只是在寻找一些统计上有意义的事情，结果市场会同时 "撞 "第一和第二交易员，这很有趣，但这是一个真实的模式) 因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "合理 "的准确性模拟成千上万的交易者的行动，以及准确性取决于你编写的算法的质量，即预测器和目标。 mytarmailS 2018.07.21 20:05 #10232 阿列克谢-维亚兹米 金。我有这样一个问题，你预测的目标/结果是什么--事件发生，价格，还是达到的点数？最终结果中的价格 Renat Akhtyamov 2018.07.21 20:05 #10233 mytarmailS:好吧，听着，我告诉你我不会给你任何现成的解决方案，至少现在是这样....。 一般来说，我们在贸易方面的共同点是什么......？想想看... 事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。 而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一和第二交易员只是在寻找一些统计上有意义的事情，结果市场会同时 "撞 "第一和第二交易员，这很有趣，但这是一个真实的模式) 因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "足够的 "准确性模拟成千上万的交易者的行为，以及准确性取决于你编写的算法的质量，我是说预测器和目标。例如，关于欧元，我昨天说了1.1685的水平。这就是未来的价格水平。 如果你的藏书有相同的水平，那么我和你的策略是一样的。 而最近，在其中一个主题中，7月12日，我这样说。 "例子--eva将在1.1712，1.1744，100%" 只是，资源密集型的战略版本是可行的，我希望它能更简单... mytarmailS 2018.07.21 20:33 #10234 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。比方说，在前夕，我昨天谈到了1.1685的水平。这就是未来的价格水平。 而最近，在7月12日的一个主题中，说了这样的话。 "例子--eva将在1.1712，1.1744，100%。" 这只是资源密集型策略的变种，我想尝试更简单的东西...... 卓越的准确性，我还能说什么呢。 顺便说一下，我的一切也是资源密集型的，到目前为止并不容易，不幸的是( 但结果是积极稳定的，没有任何优化，这是一个小小的胜利。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 20:35 #10235 mytarmailS:卓越的准确性，我还能说什么呢。 顺便说一下，我的一切都需要资源，而且也不容易，不幸的是(好吧，我只是在开玩笑说资源密集型，当然，你是沉默的....。 我同意，没有必要进行优化。 至少现在已经有了一点亮光。你对1.1685有什么看法？ mytarmailS 2018.07.21 20:47 #10236 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。好吧，资源密集的部分当然是有点开玩笑，但你没有说什么....。我现在就给大家介绍一下。 你对1.1685有什么看法？我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。 我有两种类型的水平。 1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动 2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来 例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。 我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不意味着是一个神经网络，而是我对其信号的解释 mytarmailS 2018.07.21 20:57 #10237 很多人觉得这很难相信，但欧盟趋势逆转的原因在我画的地方，而不是在图表的极端。 市场非常善于忽悠（）。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:03 #10238 mytarmailS:我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。 我有两种类型的水平。 1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动 2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来 例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。 我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不意味着是一个神经网络，而是我对其信号的解释是的，这不是神经网络的问题，这又是事实。 一段时间后，预期的水平就会出现，这也是一个优点。 说你只有走某条路才能理解上述内容，我同意。 我明白我还有什么要做的，上一页的交易在那里，但不是和我一起，但我清楚地知道它们。 会))) 策略自然响起，在你的短短2个字中，我的心在滴血，好吧，怎么会不明白(???)(不是对我自己的地址)，通过山一样的书面进步来andi.... 我不使用统计数据，我不寻找超买和超卖。 mytarmailS 2018.07.21 21:36 #10239 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。不是在寻找超买和超卖。我也没有找过，它只是自己蹦出来的。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:39 #10240 mytarmailS:我也没找过，它只是自己蹦出来的。当然会的，当然会的。 ) 1...101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这不奇怪，事情就是这样。
如何定义一个人群。
你的逻辑的本质是什么？
?
好吧，听着，我告诉你我不会给出现成的解决方案，至少现在....。
如果从总体上讲，我们在交易中都有什么共同点...？想一想吧...
事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。
而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一和第二交易员只是在寻找一些统计上有意义的事情，结果市场会同时 "撞 "第一和第二交易员，这很有趣，但这是一个真实的模式)
因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "合理 "的准确性模拟成千上万的交易者的行动，以及准确性取决于你编写的算法的质量，即预测器和目标。
我有这样一个问题，你预测的目标/结果是什么--事件发生，价格，还是达到的点数？
最终结果中的价格
例如，关于欧元，我昨天说了1.1685的水平。这就是未来的价格水平。
如果你的藏书有相同的水平，那么我和你的策略是一样的。
而最近，在其中一个主题中，7月12日，我这样说。
"例子--eva将在1.1712，1.1744，100%"
只是，资源密集型的战略版本是可行的，我希望它能更简单...
卓越的准确性，我还能说什么呢。
顺便说一下，我的一切也是资源密集型的，到目前为止并不容易，不幸的是(但结果是积极稳定的，没有任何优化，这是一个小小的胜利。
好吧，我只是在开玩笑说资源密集型，当然，你是沉默的....。
我同意，没有必要进行优化。
至少现在已经有了一点亮光。
你对1.1685有什么看法？
我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。
我有两种类型的水平。
1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动
2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来
例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。
我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不意味着是一个神经网络，而是我对其信号的解释
很多人觉得这很难相信，但欧盟趋势逆转的原因在我画的地方，而不是在图表的极端。
市场非常善于忽悠（）。
是的，这不是神经网络的问题，这又是事实。
一段时间后，预期的水平就会出现，这也是一个优点。
说你只有走某条路才能理解上述内容，我同意。
我明白我还有什么要做的，上一页的交易在那里，但不是和我一起，但我清楚地知道它们。
会)))
策略自然响起，在你的短短2个字中，我的心在滴血，好吧，怎么会不明白(???)(不是对我自己的地址)，通过山一样的书面进步来
andi....
我不使用统计数据，我不寻找超买和超卖。
我也没有找过，它只是自己蹦出来的。
