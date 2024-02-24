交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1024

新评论
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

这不奇怪，事情就是这样。

如何定义一个人群。

你的逻辑的本质是什么？

?

好吧，听着，我告诉你我不会给出现成的解决方案，至少现在....。

如果从总体上讲，我们在交易中都有什么共同点...？想一想吧...

事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。

而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一和第二交易员只是在寻找一些统计上有意义的事情，结果市场会同时 "撞 "第一和第二交易员，这很有趣，但这是一个真实的模式)

因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "合理 "的准确性模拟成千上万的交易者的行动，以及准确性取决于你编写的算法的质量，即预测器和目标。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我有这样一个问题，你预测的目标/结果是什么--事件发生，价格，还是达到的点数？

最终结果中的价格

 
mytarmailS:

好吧，听着，我告诉你我不会给你任何现成的解决方案，至少现在是这样....。

一般来说，我们在贸易方面的共同点是什么......？想想看...

事实上，我们唯一的共同点是（除了恐惧和贪婪之外：）。

而这一件事就叫做统计。初级 交易员翻看图表，看昨天、前天、一个月前发生的事情，而强硬的交易员已经在编程，在历史上优化算法，第一和第二交易员只是在寻找一些统计上有意义的事情，结果市场会同时 "撞 "第一和第二交易员，这很有趣，但这是一个真实的模式)

因此，在神经网络或其他MO的帮助下，你可以以 "足够的 "准确性模拟成千上万的交易者的行为，以及准确性取决于你编写的算法的质量，我是说预测器和目标。

例如，关于欧元，我昨天说了1.1685的水平。这就是未来的价格水平。

如果你的藏书有相同的水平，那么我和你的策略是一样的。

而最近，在其中一个主题中，7月12日，我这样说。

"例子--eva将在1.1712，1.1744，100%"

只是，资源密集型的战略版本是可行的，我希望它能更简单...

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

比方说，在前夕，我昨天谈到了1.1685的水平。这就是未来的价格水平。

而最近，在7月12日的一个主题中，说了这样的话。

"例子--eva将在1.1712，1.1744，100%。"

这只是资源密集型策略的变种，我想尝试更简单的东西......

卓越的准确性，我还能说什么呢。

顺便说一下，我的一切也是资源密集型的，到目前为止并不容易，不幸的是(

但结果是积极稳定的，没有任何优化，这是一个小小的胜利。
 
mytarmailS:

卓越的准确性，我还能说什么呢。

顺便说一下，我的一切都需要资源，而且也不容易，不幸的是(

好吧，我只是在开玩笑说资源密集型，当然，你是沉默的....。

我同意，没有必要进行优化。

至少现在已经有了一点亮光。

你对1.1685有什么看法？

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

好吧，资源密集的部分当然是有点开玩笑，但你没有说什么....。我现在就给大家介绍一下。

你对1.1685有什么看法？

我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。

我有两种类型的水平。

1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动

2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来

例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。


我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不意味着是一个神经网络，而是我对其信号的解释

 

很多人觉得这很难相信，但欧盟趋势逆转的原因在我画的地方，而不是在图表的极端。

市场非常善于忽悠（）。

 
mytarmailS:

我不知道））。我在周五根本没有看市场，这很重要。我的水平是实时绘制的，即反弹前一小时或两三小时。

我有两种类型的水平。

1）只是一个正常的局部反弹，即在噪声中的一个小的运动

2) 趋势水平，即开始一个趋势的水平，立即或在第二天，只有在一段时间后才会在图表上显示出来

例如，周四欧元趋势开始，我知道它将在周三下午开始。


我的系统区分了这两种类型的水平，我的系统并不意味着是一个神经网络，而是我对其信号的解释

是的，这不是神经网络的问题，这又是事实。

一段时间后，预期的水平就会出现，这也是一个优点。

说你只有走某条路才能理解上述内容，我同意。

我明白我还有什么要做的，上一页的交易在那里，但不是和我一起，但我清楚地知道它们。

会)))

策略自然响起，在你的短短2个字中，我的心在滴血，好吧，怎么会不明白(???)(不是对我自己的地址)，通过山一样的书面进步来

andi....

我不使用统计数据，我不寻找超买和超卖。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

不是在寻找超买和超卖。

我也没有找过，它只是自己蹦出来的。

 
mytarmailS:

我也没找过，它只是自己蹦出来的。

当然会的，当然会的。

)

1...101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031...3399
新评论