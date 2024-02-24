交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1020 1...101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2018.07.15 21:42 #10191 瓦西里-佩雷佩尔金。市场不是由数字驱动的，而是由人驱动的，由人的心理驱动的。 10分钟前足球场上的球的轨迹和现在发生的事情之间没有联系，或者你如何驾驶汽车，加速和掉头的模式。它们不能预测未来的加速、掉头和轨迹，动态本身只是一个独特的、不可重复的过去，它对未来没有影响，这一切就像用数学包裹的该死的预兆和黑猫炸弹，趁早放弃吧。这里没有反对意见。人们通过数字统治市场。例如，通过算法，这些算法是由数学家为做市商编写的。 mytarmailS 2018.07.15 21:43 #10192 伊万-内格雷什尼。 好吧，如果没有数字就没有市场，至少在目前的形式下和数字化的球的轨迹是很有关系的，甚至人们迟早会被数字化，而且会被教导不要像你一样去忽悠他们，而是直接把信息分批上传至他们的神经元；）））。ahah))尽快) Vasily Perepelkin 2018.07.16 14:16 #10193 伊万-内格雷什尼。 好吧，如果没有数字就没有市场，至少目前的形式和数字化的球的轨迹是很有关系的，甚至人们迟早会数字化，教他们不要像你一样嚎叫，而是直接把信息批量输入他们的神经元，）））。我不是说它们不存在，它们是次要的、描述性的，它们就像电视上的图片，你不会影响它们。市场数字是由政治家和寡头做出的，他们做黑暗的交易，操纵市场，要预测这样的行动，你必须了解他们做什么，为什么，你怎么能不明白，大资金的动机是主要的，而不是过去的价格模式，我们需要学会预测在各种峰会和5-5（10，...）大政治家和商业大师的会议上，由于目前的世界和市场形势，将做出什么决定，利率 将如何变化，什么将被监管等等。这些是价格的引擎，而不是在过去的图表上打手枪。 Uladzimir Izerski 2018.07.16 15:00 #10194 瓦西里-佩雷佩尔金。我不是说它们不存在，它们是次要的、描述性的，它们就像电视上的图片，你不会影响它们。市场数字是由政治家和寡头做出的，他们做黑暗的交易，操纵市场，要预测这样的行动，你必须了解他们做什么，为什么，你怎么能不明白，大资金的动机是主要的，而不是过去的价格模式，我们需要学会预测在各种峰会和五大（10大，...）政治家和商业大师的会议上，由于目前的世界和市场形势，将做出什么决定，利率 将如何变化，什么将被监管等等。这些都是价格的驱动力，而不是对过去图表的手淫。你只能从一段时期内的价格变化中获利。但如果你进入市场的方向与价格不一致，你会得到损失。 要知道未来的价格方向，应该知道历史。没有它，就会陷入僵局。你可以通过FA进入市场，只有1：1的杠杆。 Vasily Perepelkin 2018.07.16 15:10 #10195 乌拉基米尔-伊泽斯基。你只能以1:1的杠杆率进入FA。不是 "哑巴"，而是ONLY，只有FA，只有，TA--很糟糕，杠杆是邪恶的。 Uladzimir Izerski 2018.07.16 15:20 #10196 瓦西里-佩雷佩尔金。不是 "愚蠢"，而是ONLY，只有FA，只有，TA--很糟糕，肩膀是邪恶的谁不知道如何为他交易，肩膀是邪恶的。很对。如果你不知道如何交易，杠杆是邪恶的。1:1的FA+杠杆就是1:1，否则他们为天真的用户发明了一个骗局。 Konstantin Nikitin 2018.07.16 16:04 #10197 瓦西里-佩雷佩尔金。不是 "愚蠢"，而是ONLY，只有FA，只有，TA--很糟糕，肩膀是邪恶的 你不喜欢猫？ 你只是不知道如何烹饪它们......糟糕的舞者总有一些东西挡住了他的去路。 Vasily Perepelkin 2018.07.16 17:47 #10198 乌拉基米尔-伊泽斯基。那些不知道如何为他们换取肩膀的人是邪恶的。完全正确。FA+杠杆1：1，否则他们就想出了欺骗天真的用户的办法。不，对每个人来说，它是邪恶的。 康斯坦丁-尼基丁。 糟糕的舞者总有一些东西挡住了他的去路。 我是一个很好的舞者，但这并不取决于技术，这是市场规律，你不能超过可接受的风险。 mytarmailS 2018.07.17 08:19 #10199 伙计们，如果我不知道mql，我可以把R和metatrader连接起来吗？我所需要的是一个工具的收盘价，但是是实时的，或者也许有人有一个简单的代码，把报价保存在一个文本文件中，我需要不断地有大约40k的最后收盘价。 Ivan Negreshniy 2018.07.17 11:13 #10200 mytarmailS: 我不懂mql，我只需要一个工具的实时收盘价，或者有人有一个简单的代码，把报价保存在一个文本文件中，我需要有4万个最后收盘价。 如果你想在R中进行实时报价，不需要MQL，试着找到WEB终端接口的规范，他们可能有一些AJAX，COMET，而你有SHINY--你会理解并告诉我们）。 1...101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
市场不是由数字驱动的，而是由人驱动的，由人的心理驱动的。 10分钟前足球场上的球的轨迹和现在发生的事情之间没有联系，或者你如何驾驶汽车，加速和掉头的模式。它们不能预测未来的加速、掉头和轨迹，动态本身只是一个独特的、不可重复的过去，它对未来没有影响，这一切就像用数学包裹的该死的预兆和黑猫炸弹，趁早放弃吧。
这里没有反对意见。人们通过数字统治市场。例如，通过算法，这些算法是由数学家为做市商编写的。
好吧，如果没有数字就没有市场，至少在目前的形式下和数字化的球的轨迹是很有关系的，甚至人们迟早会被数字化，而且会被教导不要像你一样去忽悠他们，而是直接把信息分批上传至他们的神经元；）））。
我不是说它们不存在，它们是次要的、描述性的，它们就像电视上的图片，你不会影响它们。市场数字是由政治家和寡头做出的，他们做黑暗的交易，操纵市场，要预测这样的行动，你必须了解他们做什么，为什么，你怎么能不明白，大资金的动机是主要的，而不是过去的价格模式，我们需要学会预测在各种峰会和5-5（10，...）大政治家和商业大师的会议上，由于目前的世界和市场形势，将做出什么决定，利率 将如何变化，什么将被监管等等。这些是价格的引擎，而不是在过去的图表上打手枪。
你只能从一段时期内的价格变化中获利。但如果你进入市场的方向与价格不一致，你会得到损失。
要知道未来的价格方向，应该知道历史。没有它，就会陷入僵局。你可以通过FA进入市场，只有1：1的杠杆。
你只能以1:1的杠杆率进入FA。
不是 "哑巴"，而是ONLY，只有FA，只有，TA--很糟糕，杠杆是邪恶的。
谁不知道如何为他交易，肩膀是邪恶的。很对。如果你不知道如何交易，杠杆是邪恶的。1:1的FA+杠杆就是1:1，否则他们为天真的用户发明了一个骗局。
糟糕的舞者总有一些东西挡住了他的去路。
那些不知道如何为他们换取肩膀的人是邪恶的。完全正确。FA+杠杆1：1，否则他们就想出了欺骗天真的用户的办法。
不，对每个人来说，它是邪恶的。
我是一个很好的舞者，但这并不取决于技术，这是市场规律，你不能超过可接受的风险。
我不懂mql，我只需要一个工具的实时收盘价，或者有人有一个简单的代码，把报价保存在一个文本文件中，我需要有4万个最后收盘价。