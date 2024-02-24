交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1022

伊戈尔-马卡努

我的看法是，市场上从来没有任何平均策略，也永远不会有；它就像一个没有规则的游戏。

我们得到了一个场地和两个彩色筹码，但没有解释规则，你以为我们在玩跳棋，我以为我们在玩双陆棋，然后一个玩Chapaev的做市商出现了--他把我们的筹码都撒掉了。

))))

我已经在某个地方说过，俄罗斯中央银行，我想在其他国家也是如此，实行经典的技术分析，这意味着我们应该期望大多数参与者，甚至不是通过选择，而是通过他们的培训（专业认证）的事实，将使用这种臭名昭著的技术分析。我不明白怎么会被拒绝。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我认为这是真的--在YouTube上看看中央银行的主席议员们是如何在中央银行的外汇交易结果上嚼舌根的吧。）

 

Yoo-hoo 兄弟们！！！。我把你们甩在身后，这条主题就直接变成了第一页。Yeah....我没料到你会这样做。我没料到你会这样做......

我？我做得很好....我在生产部门工作.....，并继续教机器人的交易技巧.....。还有什么是新的...针对我的需求优化了JPrediction，模型越来越好，也越来越适合市场。交易正在慢慢进行.....所有的新交易都是经过实战检验的，所以资本收益率为.....。

所以不太可能得到我承诺的视频....。虽然夏天还没有结束，九月还在前面，但也许会有事情发生。

所以它是这样的：....那么，你们怎么样了？谁有什么，是否有空缺....或取得了突破性进展。分享你的快乐....

 
Mihail Marchukajtes:

没有发现。新年前一切都会开放））。
我现在有点发愁了。没有新的想法。到目前为止，我还没有在我的帖子中发现任何值得阅读的东西。
 
尤里-阿索连科
这是一个暂时的幻觉。

你不明白为什么一个相同的策略在不同的市场会有不同的表现。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

不，这并不清楚。任何适当的策略都能在任何市场上获得收益。设置和盈利能力是另一个问题
 

两星期前，我创建了一个建立水平的指标，我还在学习理解它，并在此基础上创建一个交易系统，这就是为什么交易很马虎，我并不总是能够把握住趋势。

他们的工作频率对我来说是未知的（+-70%）。

该指标是基于神经网络的

一些图片

我自己已经意识到了，而且我已经在这里讲过了......

市场不是 一个时间序列，市场是水平和事件，但不是点的时间序列

对所有人的善意

 
mytarmailS:

你不需要神经网络来构建水平。

 
我的邮件

市场不是 一个时间序列，市场是水平和事件，但不是一个时间序列的点。

善待所有人

除了放弃水平，没有什么可做的了））。市场只是事件)。其余的是次要的。
