

“自营交易公司风险仪表盘”是一个轻量级的只读面板，可帮助您确保交易始终在自营交易公司的风险限额内。将其附加到任意一张图表上，即可监控整个账户。

该仪表盘会显示您的账户余额和净值、浮动盈亏、当日盈亏（自交易日开始以来的净值变动），并根据您接近限额的情况以绿色、橙色、红色进行颜色标注； 当日亏损占可配置每日亏损限额的百分比、最大回撤占可配置最大回撤限额的百分比（以可配置的初始余额为基准计算），以及保证金水平。

通过输入参数，您可以设置日亏损百分比限额、最大回撤百分比限额、初始余额（0 表示使用当前余额）、警告和危险阈值，以及面板的角落位置、偏移量、字体、颜色和背景。

当日初始权益存储在终端的全局变量中，因此即使重新加载图表或重启终端，当天的盈亏数据仍保持准确。

这仅是一个监控工具——它不会下单、修改或平仓。它适用于任何交易品种和时间周期。