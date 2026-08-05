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Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor - MetaTrader 5脚本
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“自营交易公司风险仪表盘”是一个轻量级的只读面板，可帮助您确保交易始终在自营交易公司的风险限额内。将其附加到任意一张图表上，即可监控整个账户。
该仪表盘会显示您的账户余额和净值、浮动盈亏、当日盈亏（自交易日开始以来的净值变动），并根据您接近限额的情况以绿色、橙色、红色进行颜色标注； 当日亏损占可配置每日亏损限额的百分比、最大回撤占可配置最大回撤限额的百分比（以可配置的初始余额为基准计算），以及保证金水平。
通过输入参数，您可以设置日亏损百分比限额、最大回撤百分比限额、初始余额（0 表示使用当前余额）、警告和危险阈值，以及面板的角落位置、偏移量、字体、颜色和背景。
当日初始权益存储在终端的全局变量中，因此即使重新加载图表或重启终端，当天的盈亏数据仍保持准确。
这仅是一个监控工具——它不会下单、修改或平仓。它适用于任何交易品种和时间周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74553
该专家顾问监控随机震荡指标，并根据用户选定的条件自动平仓：指标线在超买区上方或超卖区下方发生交叉、进入超买/超卖区域，或退出这些区域。系统会根据盈利状态（亏损、盈利或两者兼有）对待平仓头寸进行筛选。 可选的“测试模式”可在%D线穿越中线（50）附近的可配置偏移水平时，触发基本入场信号。Execution Cost Sensitivity Analyzer
一个纯MQL5脚本，用于衡量策略优势对执行成本的鲁棒性。该脚本读取包含已平仓交易日期、盈利和交易量的CSV文件，并将每笔交易的成本建模为固定部分加上按手数计算的部分。 该脚本会输出每笔交易的盈亏平衡成本、缓冲系数（即在假设的实际成本的多少倍时，净利润会降至零）、按假设成本重新定价后的净利润和利润因子、因成本导致盈利交易转为亏损交易的比例，以及包含建议的A+至F等级的综合成本稳健性评分。 若未提供文件，程序将生成可复现的样本并进行分析，因此首次运行即可查看输出结果。无需外部库、无需 Python、无需 AI。
一款教育性MT5图表工具，可在图表上实时监控XAUUSD点差，并在点差超过用户设定的预警或危险水平时发出提醒。Gold Spread ATR Trend Panel MT5
一款用于XAUUSD的教育类MT5图表面板，显示实时点差、ATR波动率、EMA趋势倾向、RSI状态、日波动范围及活跃交易时段。