该EA支持三种不同的平仓模式：







交叉模式 ——当%K和%D在超买或超卖区域发生交叉时平仓。

入场模式 — 当 %D 进入超买或超卖区域时平仓。

退出模式 ——当 %D 线退出超买或超卖区域时平仓。





此外，还可以根据头寸的盈利状态 进行筛选以决定是否 平仓，从而对哪些交易应平仓进行精细控制。可选的“测试模式”提供了基本的入场功能，用于演示或研究目的。





源代码完全开源，可用于开发自定义持仓管理策略、添加新过滤条件以及测试交易假设。





参数







随机指标参数：





InpKPeriod — 随机震荡指标的 %K 周期。默认值为 14。

InpDPeriod — 随机震荡指标的 %D 周期（信号线）。默认值为 3。

InpSlowing — 随机震荡指标的平滑因子。默认值为 3。

InpOverSold — 超卖水平。默认值为 20。

InpOverBought — 超买水平。默认值为 80。

Stoch_price_field — 用于随机指标计算的价格字段。默认值为 STO_CLOSECLOSE。





EA 参数





Stoch_Zone_Mode — 触发模式。可用模式：交叉、入场、出场。默认值为交叉。

InpPosistionState — 持仓状态过滤器。可用模式：亏损、盈利、盈亏。默认值为亏损。

InpTimeframe — 随机指标计算的时间周期。默认值为 PERIOD_CURRENT。





测试模式参数





TestMode — 启用或禁用测试模式的入场功能。默认值为 false。

OffSet — 中线（50）交叉的偏移值。默认值为 20。示例：Offset = 20 时，在 30 以上或 70 以下触发入场。

平仓模式说明

交叉模式：当%K向下穿过%D，且%D位于超买区（80）上方时，平仓多头头寸；当%K向上穿过%D，且%D位于超卖区（20）下方时，平仓空头头寸。

建仓模式：当%D跌破超卖区（进入超卖状态）时平仓卖出头寸；当%D升至超买区上方（进入超买状态）时平仓买入头寸。

退出模式：当%D升至超卖区上方（退出超卖区）时，平仓卖出头寸；当%D跌至超买区下方（退出超买区）时，平仓买入头寸。





持仓状态过滤器





“亏损”仅平仓浮动盈利为负的头寸。

“盈利”仅平仓浮动盈利为正的头寸。

盈亏模式：无论盈亏状况如何，均平仓所有头寸。





测试模式行为

当启用测试模式时，EA会使用可配置的偏移量（OffSet），监控%D线相对于中线（50）的走势。当%D线向上穿越（50 - 偏移量）时，将开立一笔买单（0.01手）。 当 %D 线跌破 (50 + OffSet) 时，将开立卖单（0.01 手）。该操作仅在当前无持仓时执行。测试模式下的交易使用 0.01 的固定手数，不设置止损、止盈，也不进行魔术号码过滤。





重要说明





该EA在每个价格 tick 时评估随机指标。 该指标运行于用户可选的时间周期，与图表时间周期无关。平仓操作仅在当前图表符号上执行。其他符号上的持仓将被忽略。“InpPosistionState”过滤器全局适用于该符号上的所有持仓。例如，选择“盈利”将平仓所有符合随机指标条件且处于盈利状态的持仓。





测试模式下的建仓使用固定手数0.01，且不包含止损或止盈。当启用测试模式时，其与核心平仓逻辑将同时运行。该EA既会根据随机指标信号平仓，也会在测试模式条件下开立新仓位。 “可交易”标志在测试模式执行期间会被设置，但不会影响核心平仓逻辑。该EA不包含资金管理、追踪止损或盈亏平衡功能。该EA旨在用于研究仓位管理策略，在未经额外验证和样本外测试的情况下，不应被视为可直接用于交易的系统。





示例





