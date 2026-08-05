加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
该EA支持三种不同的平仓模式：
交叉模式——当%K和%D在超买或超卖区域发生交叉时平仓。
入场模式— 当 %D 进入超买或超卖区域时平仓。
退出模式——当 %D 线退出超买或超卖区域时平仓。
此外，还可以根据头寸的盈利状态 进行筛选以决定是否 平仓，从而对哪些交易应平仓进行精细控制。可选的“测试模式”提供了基本的入场功能，用于演示或研究目的。
源代码完全开源，可用于开发自定义持仓管理策略、添加新过滤条件以及测试交易假设。
参数
随机指标参数：
InpKPeriod — 随机震荡指标的 %K 周期。默认值为 14。
InpDPeriod — 随机震荡指标的 %D 周期（信号线）。默认值为 3。
InpSlowing — 随机震荡指标的平滑因子。默认值为 3。
InpOverSold — 超卖水平。默认值为 20。
InpOverBought — 超买水平。默认值为 80。
Stoch_price_field — 用于随机指标计算的价格字段。默认值为 STO_CLOSECLOSE。
EA 参数
Stoch_Zone_Mode — 触发模式。可用模式：交叉、入场、出场。默认值为交叉。
InpPosistionState — 持仓状态过滤器。可用模式：亏损、盈利、盈亏。默认值为亏损。
InpTimeframe — 随机指标计算的时间周期。默认值为 PERIOD_CURRENT。
测试模式参数
TestMode — 启用或禁用测试模式的入场功能。默认值为 false。
OffSet — 中线（50）交叉的偏移值。默认值为 20。示例：Offset = 20 时，在 30 以上或 70 以下触发入场。
平仓模式说明
交叉模式：当%K向下穿过%D，且%D位于超买区（80）上方时，平仓多头头寸；当%K向上穿过%D，且%D位于超卖区（20）下方时，平仓空头头寸。
建仓模式：当%D跌破超卖区（进入超卖状态）时平仓卖出头寸；当%D升至超买区上方（进入超买状态）时平仓买入头寸。
退出模式：当%D升至超卖区上方（退出超卖区）时，平仓卖出头寸；当%D跌至超买区下方（退出超买区）时，平仓买入头寸。
持仓状态过滤器
“亏损”仅平仓浮动盈利为负的头寸。
“盈利”仅平仓浮动盈利为正的头寸。
盈亏模式：无论盈亏状况如何，均平仓所有头寸。
测试模式行为
当启用测试模式时，EA会使用可配置的偏移量（OffSet），监控%D线相对于中线（50）的走势。当%D线向上穿越（50 - 偏移量）时，将开立一笔买单（0.01手）。 当 %D 线跌破 (50 + OffSet) 时，将开立卖单（0.01 手）。该操作仅在当前无持仓时执行。测试模式下的交易使用 0.01 的固定手数，不设置止损、止盈，也不进行魔术号码过滤。
重要说明
该EA在每个价格 tick 时评估随机指标。 该指标运行于用户可选的时间周期，与图表时间周期无关。平仓操作仅在当前图表符号上执行。其他符号上的持仓将被忽略。“InpPosistionState”过滤器全局适用于该符号上的所有持仓。例如，选择“盈利”将平仓所有符合随机指标条件且处于盈利状态的持仓。
测试模式下的建仓使用固定手数0.01，且不包含止损或止盈。当启用测试模式时，其与核心平仓逻辑将同时运行。该EA既会根据随机指标信号平仓，也会在测试模式条件下开立新仓位。 “可交易”标志在测试模式执行期间会被设置，但不会影响核心平仓逻辑。该EA不包含资金管理、追踪止损或盈亏平衡功能。该EA旨在用于研究仓位管理策略，在未经额外验证和样本外测试的情况下，不应被视为可直接用于交易的系统。
示例
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74661
一个纯MQL5脚本，用于衡量策略优势对执行成本的鲁棒性。该脚本读取包含已平仓交易日期、盈利和交易量的CSV文件，并将每笔交易的成本建模为固定部分加上按手数计算的部分。 该脚本会输出每笔交易的盈亏平衡成本、缓冲系数（即在假设的实际成本的多少倍时，净利润会降至零）、按假设成本重新定价后的净利润和利润因子、因成本导致盈利交易转为亏损交易的比例，以及包含建议的A+至F等级的综合成本稳健性评分。 若未提供文件，程序将生成可复现的样本并进行分析，因此首次运行即可查看输出结果。无需外部库、无需 Python、无需 AI。BBandsPsar
BBandsPsar 是一款自定义混合指标，它将布林带的波动性框架与抛物线SAR的趋势跟踪逻辑相结合。通过整合这两种方法，该指标在单一且协调的工具中，有效地将市场波动性与新兴趋势动态相结合。
一个只读的图表内面板，用于监控您的账户是否超过每日亏损限额和最大回撤限额，并通过颜色标识显示“正常”、“警告”和“危险”状态。仅用于监控——不会下单、修改或平仓。XAUUSD Spread Alert Utility MT5
一款教育性MT5图表工具，可在图表上实时监控XAUUSD点差，并在点差超过用户设定的预警或危险水平时发出提醒。