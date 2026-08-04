图表内嵌面板，实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注；此外，当点差连续N秒维持在危险水平时（如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升），系统将触发可选警报。

根据您的风险（占净值的百分比或固定金额）和止损距离（点数或价格水平），计算计划交易的正确仓位大小。该工具会遵循该交易品种的合约规格——报价单位及价值、最小/最大/步长——并估算所需保证金。