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BBandsPsar - MetaTrader 5脚本

Daniel Opoku
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BBandsPsar 是一个 自定义混合指标，它将波动率框架（布林带）与趋势跟踪机制（抛物线SAR）结合到一个技术工具中。
该指标通过测量抛物线SAR值与K线开盘价或收盘价之间的距离，捕捉了SAR交替变化、趋势转换的特性。随后，它利用布林带对这一差距进行标准化处理，并将所得值绘制为标准化直方图。 这种标准化提供了跨资产的一致阈值，便于在统一尺度下分析不同的金融工具。

为了实现最大的灵活性，BBandsPsar 完全继承了两个基础指标的输入参数，允许交易者对其灵敏度和行为进行微调。


输入1



Demo4


若需对布林带进行动态输入测试，请替换以下代码：

bandsHandle = iBands(_Symbol, _Period, 20, 0, 2, PRICE_CLOSE);

替换为 

bandsHandle = iBands(_Symbol, _Period, blpd, 0, bldev, PRICE_CLOSE);

以便将输入变量动态传递给iBands 函数

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74648

Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts

图表内嵌面板，实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注；此外，当点差连续N秒维持在危险水平时（如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升），系统将触发可选警报。

Position Size Calculator - risk-based lot sizing script Position Size Calculator - risk-based lot sizing script

根据您的风险（占净值的百分比或固定金额）和止损距离（点数或价格水平），计算计划交易的正确仓位大小。该工具会遵循该交易品种的合约规格——报价单位及价值、最小/最大/步长——并估算所需保证金。

Execution Cost Sensitivity Analyzer Execution Cost Sensitivity Analyzer

一个纯MQL5脚本，用于衡量策略优势对执行成本的鲁棒性。该脚本读取包含已平仓交易日期、盈利和交易量的CSV文件，并将每笔交易的成本建模为固定部分加上按手数计算的部分。 该脚本会输出每笔交易的盈亏平衡成本、缓冲系数（即在假设的实际成本的多少倍时，净利润会降至零）、按假设成本重新定价后的净利润和利润因子、因成本导致盈利交易转为亏损交易的比例，以及包含建议的A+至F等级的综合成本稳健性评分。 若未提供文件，程序将生成可复现的样本并进行分析，因此首次运行即可查看输出结果。无需外部库、无需 Python、无需 AI。

Stochastic Protector Stochastic Protector

该专家顾问监控随机震荡指标，并根据用户选定的条件自动平仓：指标线在超买区上方或超卖区下方发生交叉、进入超买/超卖区域，或退出这些区域。系统会根据盈利状态（亏损、盈利或两者兼有）对待平仓头寸进行筛选。 可选的“测试模式”可在%D线穿越中线（50）附近的可配置偏移水平时，触发基本入场信号。