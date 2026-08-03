“点差监控面板”是一个轻量级的图表面板，可直观展示交易的实际成本：该图表符号的实时点差，每秒刷新一次。





该面板以点为单位显示当前点差（支持浮动点差：基于卖价-买价计算，而非符号的整数属性），并显示自指标添加以来点差的最小值、平均值和最大值，同时提供样本数量和起始时间。 当前值采用颜色编码：低于警告阈值时为绿色，介于警告和危险之间时为橙色，达到或超过危险阈值时为红色。





当点差连续 N 秒维持在危险阈值及以上时（即经典的新闻发布/隔夜展期价格飙升模式），将触发可选警报——该警报设有可配置的冷却时间，以避免频繁打扰。





输入参数：以点为单位的警告和危险阈值、警报开启/关闭、持续秒数、警报冷却时间、面板角落位置、X/Y 偏移量和字体大小。





典型用途：在新闻发布前判断市场条件是否适合交易、比较模拟账户与真实账户中经纪商的点差、调整EA的最大点差过滤器，以及记录某交易品种在不同交易时段的点差行为。





仅限监控：该工具不执行任何交易，无缓冲区且不绘制图表，适用于任何交易品种和时间周期。