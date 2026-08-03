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Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts - MetaTrader 5脚本
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“点差监控面板”是一个轻量级的图表面板，可直观展示交易的实际成本：该图表符号的实时点差，每秒刷新一次。
该面板以点为单位显示当前点差（支持浮动点差：基于卖价-买价计算，而非符号的整数属性），并显示自指标添加以来点差的最小值、平均值和最大值，同时提供样本数量和起始时间。 当前值采用颜色编码：低于警告阈值时为绿色，介于警告和危险之间时为橙色，达到或超过危险阈值时为红色。
当点差连续 N 秒维持在危险阈值及以上时（即经典的新闻发布/隔夜展期价格飙升模式），将触发可选警报——该警报设有可配置的冷却时间，以避免频繁打扰。
输入参数：以点为单位的警告和危险阈值、警报开启/关闭、持续秒数、警报冷却时间、面板角落位置、X/Y 偏移量和字体大小。
典型用途：在新闻发布前判断市场条件是否适合交易、比较模拟账户与真实账户中经纪商的点差、调整EA的最大点差过滤器，以及记录某交易品种在不同交易时段的点差行为。
仅限监控：该工具不执行任何交易，无缓冲区且不绘制图表，适用于任何交易品种和时间周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74565
根据您的风险（占净值的百分比或固定金额）和止损距离（点数或价格水平），计算计划交易的正确仓位大小。该工具会遵循该交易品种的合约规格——报价单位及价值、最小/最大/步长——并估算所需保证金。Trade Journal Exporter - closed positions to CSV
将您在可配置时间段内已平仓的头寸导出到 CSV 文件中，以便在 Excel 或 Google 表格中进行交易日志分析：建仓和平仓的时间及价格（针对部分成交采用成交量加权法计算）、成交量、点数收益、佣金、掉期费用、净利润和交易时长。
BBandsPsar 是一款自定义混合指标，它将布林带的波动性框架与抛物线SAR的趋势跟踪逻辑相结合。通过整合这两种方法，该指标在单一且协调的工具中，有效地将市场波动性与新兴趋势动态相结合。Execution Cost Sensitivity Analyzer
一个纯MQL5脚本，用于衡量策略优势对执行成本的鲁棒性。该脚本读取包含已平仓交易日期、盈利和交易量的CSV文件，并将每笔交易的成本建模为固定部分加上按手数计算的部分。 该脚本会输出每笔交易的盈亏平衡成本、缓冲系数（即在假设的实际成本的多少倍时，净利润会降至零）、按假设成本重新定价后的净利润和利润因子、因成本导致盈利交易转为亏损交易的比例，以及包含建议的A+至F等级的综合成本稳健性评分。 若未提供文件，程序将生成可复现的样本并进行分析，因此首次运行即可查看输出结果。无需外部库、无需 Python、无需 AI。