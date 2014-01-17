代码库部分
ZigZag - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2144
等级:
(22)
已发布:
已更新:
来自MetaTrader 4标准客户终端的之字线指标的第一个变体, 对执行速度进行了优化. 本指标和修改前看起来一样, 在代码中尽可能加快了执行的速度.

在本网页创建的时候, 本指标工作的速度比MetaTrader 5客户终端中的标准指标快8倍. 本指标有两种代码变体 - 单色版和双色版.

ZigZag_NK_Color

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/453

