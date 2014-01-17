来自MetaTrader 4标准客户终端的之字线指标的第一个变体, 对执行速度进行了优化. 本指标和修改前看起来一样, 在代码中尽可能加快了执行的速度.



在本网页创建的时候, 本指标工作的速度比MetaTrader 5客户终端中的标准指标快8倍. 本指标有两种代码变体 - 单色版和双色版.



