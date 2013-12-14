代码库部分
XVSI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1922
(16)
真实作者:

DriverDan

本指标每秒钟计算对应于均线 (或周期) 的交易量。

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2007.

XVSI 指标

XKVO XKVO

彩色 Klinger 交易量振荡器，允许选择十种均线变形算法之一的变种。

BB_XMACD BB_XMACD

BB XMACD 是一个简单的 MACD 指标变种。

Cronex 叠加 Cronex 叠加

叠加 RSI 和 DeMarker 技术指标。

XRAVI XRAVI

范围行动验证指数趋势指标。