MQL5向导 提供EA 交易的自动创建 (参考MQL5向导:无需编程创建EA交易).



这里我们将考察基于MACD指标线交叉的交易信号。该策略名称为“Signals based on crossover of main and signal MACD lines” （当使用MQL5 向导自动创建EA 时可看到）

MACD 指标的主线由快速EMA和慢速EMA之间的差值计算而得。MACD 的信号线由对主线进行PeriodSignal 周期的平滑计算而得。

交易信号：

买入:MACD指标的主线和信号线向上交叉。



卖出:MACD指标的主线和信号线向下交叉。

这个策略实现在MQL5标准库的交易策略类的CSignalMACD类中(位于MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh)。





图1. 基于MACD指标主线和信号线交叉的交易信号

交易策略在CSignalMACD类实现, 它有一些受保护的方法可简化对指标和价格的访问：

double MainMACD( int ind) double SignalMACD( int ind) double StateMACD( int ind) int ExtStateMACD( int ind);





1. 多头开仓

多头开仓的条件：

ExtStateMACD(1)==1; 意味着主线向上交叉MACD 信号线



bool CSignalMACD::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }





2. 多头平仓

多头平仓的条件：

ExtStateMACD(1)==1; 意味着主线向下交叉MACD 信号线

bool CSignalMACD::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





3. 空头开仓

空头开仓的条件和多头平仓的条件一样。

bool CSignalMACD::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





4. 空头平仓

空头平仓的条件和多头开仓的条件一样。

bool CSignalMACD::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }

使用MQL5向导创造EA 交易

要基于该策略创建交易程序，你需要在 MQL5向导的 "快速创建EA交易" 选项 "中选择信号属性为" Signals based on crossover of main and signal MACD lines":





图2. 在MQL5 向导中选择“Signals based on crossover of main and signal MACD lines”

接下来你必须指定所需要的 移动止损 算法和 货币风险管理系统。EA 交易代码将被自动创建，你可以对它编译然后在MetaTrader 5客户端的策略测试中对其测试。

测试结果

让我们来考察EA交易在历史数据（EURUSD H1，自定义时段：1.1.2010-05.01.2011, PeriodFast=12, PeriodSlow=24, PeriodSignal=9, StopLoss=20, TakeProfit=80)上的回归测试。

在创建EA 交易时，我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。





图3. 以基于MACD指标线交叉为交易信号的EA交易的历史回归测试结果

附件:定义CSignalMACD 类(包含在 MQL5 标准库)的SignalMACD.mqh文件位于MQL5\Include\Expert\Signal文件夹中. 文件 testmacd.mq5 <s4></s4>包含了由MQL5向导创建的EA交易的代码。