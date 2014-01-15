MQL5 Wizard proporciona a criação automática de Expert Advisors (veja MQL5 Wizard: Criando Expert Advisors sem programação).



Vamos considerar aqui os sinais de negociação com base no cruzamento das linhas do indicador MACD. A estratégia é chamada "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" (ao criar EA automaticamente no MQL5 Wizard).

A linha principal do indicador MACD é calculada como a diferença de fast EMA e slow EMA. A linha de sinal do MACD é calculada como a linha principal, suavizada com o período PeriodSignal.

Os Sinais de Negociação:

Compra: cruzamento por cima das linhas principal e de sinal do indicador MACD.



Venda: cruzamento por baixo das linhas principal e de sinal do indicador MACD.

A estratégia será implementada na classe CSignalMACD das classes de Estratégia de Negociação da Biblioteca Padrão MQL5 (localizada em MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh).





Figura 1. Sinais de Negociação Baseados no cruzamento da linha Principal e das linhas de Sinais do indicador MACD

Sinais de Negociação

A estratégia de negociação será implementada na classe CSignalMACD, na qual possui alguns métodos protegidos para simplificar o acesso em indicadores:

double MainMACD( int ind) double SignalMACD( int ind) double StateMACD( int ind) int ExtStateMACD( int ind);





1. Abrindo posição de compra

Condições para abrir uma posição de compra:

ExtStateMACD(1)==1; isso significa que a linha principal cruzou por cima a linha de sinal MACD



bool CSignalMACD::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }





2. Fechando posição de compra

Condições para fechar uma posição de compra:

ExtStateMACD(1)==1; isso significa que a linha principal cruzou por baixo a linha de sinal MACD line

bool CSignalMACD::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





3. Abrindo posição de venda

As condições para abrir uma posição de venda são as mesmas condições para fechar uma posição de compra.

bool CSignalMACD::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





4. Fechando posição de venda

As condições para fechar uma posição de venda são as mesmas condições para abrir uma posição de compra.

bool CSignalMACD::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }

Criando um Expert Advisor usando o MQL5 Wizard

Para criar um robô de negociação com base na estratégia que você quer, você precisa escolher as propriedades dos sinais como "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" na opção "Creating Ready-Made Expert Advisors" do MQL5 Wizard:





Figura 2. Selecione "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" no MQL5 Wizard

O próximo passo você precisa especificar o algorítimo trailing stop e o sistema de gestão de dinheiro e riscos. O código do Expert Advisor será criado automaticamente. Você pode compilar e testar no Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

Testando os Resultados

Vamos considerar o backtesting do Expert Advisor com dados históricos (EURUSD H1, período customizado: 1.1.2010-05.01.2011, PeriodFast=12, PeriodSlow=24, PeriodSignal=9, StopLoss=20, TakeProfit=80).

Na criação do Expert Advisor usamos um volume fixo(Negociação Fixa do Lote, 0.1), algorítimo Trailing Stop não utilizado (Trailing não utilizado).





Figura 3. Resultados do backtesting do Expert Advisor, com base no cruzamento das linhas do indicador MACD

Anexos: SignalMACD.mqh com a classe CSignalMACD (inclusa na Biblioteca Padrão MQL5) localizados na pasta MQL5\Include\Expert\Signal. O arquivo testmacd.mq5 contém o código do Expert Advisor criado, usando o MQL5 Wizard.