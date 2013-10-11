MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。

通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）" （俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。



最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。

此处我们讨论的信号，基于 "锤头 / 上吊线" 反转 K 线形态，确认则依赖 CCI 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。

1. "锤头" 和 "上吊线" 反转 K 线形态



1.1. 锤头

这个 "锤头" 形态为一个小实体带长下影，形成于价格的下行趋势中。这个 "锤头" 形态指出熊市趋势的终结。

形态实体的阴阳属性不重要，但阳线说明转牛市的可能性更高。"锤头"形态的实体部分经常形成在前根线的最低位置。长下影及短上影很可能导致反转形态。





图例. 1. "锤头" 形态

识别 "锤头" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternHammer() 方法中实现：

bool CCandlePattern::CheckPatternHammer() { if ((MidPoint( 1 )<CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )<Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) 方法用于检查 "锤头" 形态的形状。

1.2. 上吊线

这个 "上吊线" 形态为一个小实体带长下影，形成于价格的上行趋势中。这个 "上吊线" 形态指出牛市趋势的终结。

形态实体的阴阳属性不重要，但阴线说明转熊市的可能性更高。"上吊线"形态的实体部分经常形成在前根线的最高位置。长下影及短上影很可能导致反转形态。





图例 2. "上吊线" 形态

识别 "上吊线" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternHangingMan() 方法中实现：

bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan() { if ((MidPoint( 1 )>CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 )>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Open( 1 )>Open( 2 )))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) 方法用于检查 "上吊线" 形态的形状。

2. CCI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单，必须用 CCI 指标来确认。CCI 指标的数值必须高于/ 低于临界水平 (-50 为多单，以及 50 为空单)。



已建仓位的平仓同样依靠 CCI 指标。可分 2 种情况完成：



如果 CCI 已经到达反向临界水平 (80 为多单 ，以及 -80 为空单) 如果反转信号未被确认 (当 CCI 指标到达如下水平：-80 为多单，以及 80 为空单)





图例 3. "锤头" 形态，由 CCI 指标确认

int CH_HM_CCI::LongCondition() - 检测开多单条件 (返回 80) 以及平空仓 (返回 40);



int CH_HM_CCI::ShortCondition() - 检测开空单条件 (返回 80) 以及平多仓 (返回 40)。

2.1. 开多单/平空仓

这个 "锤头" 形态的形状必须由 CCI 指标确认： CCI(1)<-50 (最后完整的 CCI 指标数值必须小于 -50)。 空单必须被平仓如果 CCI 指标上穿临界水平 -80 或 下穿 80。

int CH_HM_CCI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (CCI( 1 )<- 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )>- 80 ) && (CCI( 2 )<- 80 )) || ((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. 开空单/平多仓

这个 "上吊线" 形态的形状必须由 CCI 指标确认： CCI(1)>50 (最后完整的 CCI 指标数值必须大于 50)。 多单必须被平仓如果 CCI 指标已经向下穿越临界水平 -80 或 80。

int CH_HM_CCI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (CCI( 1 )> 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 )) || ((CCI( 1 )<- 80 ) && (CCI( 2 )>- 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CH_HM_CCI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 ach_hm_cci.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 candlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。



为创建交易程序，启动 MQL5 向导：







图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称：







图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。





图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。



加入 "基于 锤头 / 上吊线 信号，由 CCI 指标确认" 信号模块：







图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入：







图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：







图例. 9. 交易程序的移动属性



关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：







图例. 10. 交易程序的资金管理属性



通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_AH_HM_CCI.mq5，它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数：

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须替换为：



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：

开单: 80;

平仓: 40。



由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。

2.4. 历史回测结果



我们来讨论交易程序基于历史数据的回测 (EURUSD H1, 测试周期: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=25, MA_period=5)。

创建交易程序时我们采用固定手数 (固定交易手数, 0.1), 移动止损算法未采用 (不使用移动止损)。





图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 锤头 / 上吊线 + CCI

最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_ah_hm_cci.mq5。