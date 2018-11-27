请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_FineTuningMACandle_Duplex - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1434
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统(用于买入和卖出仓位)，可以在一个EA交易中使用不同方法配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:
- Those having names starting with L are input parameters to manage long positions
- 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+ //| 用于买入交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ magic numberinput uint L_Magic=777; //L 幻数 input double L_MM=0.1; //L 每次交易的存款比例 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| 用于卖出交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 幻数 input double S_MM=0.1; //S 每次交易的存款比例 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
这两个交易系统使用了不同的幻数， 这样它们就是两个独立的系统。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许建立买入仓位 input bool L_PosClose=true; //L 允许建立卖出仓位
就这样，对第二个系统也是一样。
为了EA能够运行，应当把编译好的 FineTuningMACandle.ex5 指标文件放在 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子
在2017年 EURJPY H4 上的测试结果。:
图 2. 测试结果图表
图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22898
Instantaneous trend line - levels
Instantaneous trend line （即时趋势线）- 使用了水平来做信号过滤拉盖尔过滤器 - 无 gamma
拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数