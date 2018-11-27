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EA

Exp_FineTuningMACandle_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
FineTuningMACandle.mq5 (17.92 KB) 预览
Exp_FineTuningMACandle_Duplex.mq5 (18.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统(用于买入和卖出仓位)，可以在一个EA交易中使用不同方法配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:

  1. Those having names starting with L are input parameters to manage long positions
  2. 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+
//| 用于买入交易的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
magic numberinput uint    L_Magic=777;          //L 幻数
input double  L_MM=0.1;             //L 每次交易的存款比例
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式
//+----------------------------------------------+
//| 用于卖出交易的 EA 输入参数                       |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 幻数
input double  S_MM=0.1;             //S 每次交易的存款比例
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

这两个交易系统使用了不同的幻数， 这样它们就是两个独立的系统。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许建立买入仓位
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许建立卖出仓位

就这样，对第二个系统也是一样。

为了EA能够运行，应当把编译好的 FineTuningMACandle.ex5 指标文件放在 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

在2017年 EURJPY H4 上的测试结果。:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表


图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子

图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22898

Lego EA Lego EA

这个EA交易组合了来自几个指标的信号。它也可以只使用某个指标。

Gaps OHLC Gaps OHLC

这个指标在柱形图上显示了差距。

Instantaneous trend line - levels Instantaneous trend line - levels

Instantaneous trend line （即时趋势线）- 使用了水平来做信号过滤

拉盖尔过滤器 - 无 gamma 拉盖尔过滤器 - 无 gamma

拉盖尔过滤器 - 不使用 gamma 参数