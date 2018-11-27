基于 FineTuningMACandle 指标的两个一样的交易系统(用于买入和卖出仓位)，可以在一个EA交易中使用不同方法配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:

Those having names starting with L are input parameters to manage long positions 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。

magic number input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两个交易系统使用了不同的幻数， 这样它们就是两个独立的系统。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

就这样，对第二个系统也是一样。

为了EA能够运行，应当把编译好的 FineTuningMACandle.ex5 指标文件放在 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子

在2017年 EURJPY H4 上的测试结果。:





图 2. 测试结果图表









图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子