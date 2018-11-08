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Exp_Skyscraper_Fix_Duplex - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
两个同样的交易系统 (用于买入和卖出仓位)，基于 Skyscraper_Fix 指标的信号，可以在一个 EA 中使用不同的方式配置。为此，所有的输入参数可以分为两个大组:
- 名字中以L开头的是用于管理买入仓位的输入参数;
- 名字中以S开头的是用于管理卖出仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+ //| 用于买入交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ magic numberinput uint L_Magic=777; //L 幻数 input double L_MM=0.1; //L 每次交易的存款比例 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| 用于卖出交易的 EA 输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 幻数 input double S_MM=0.1; //S 每次交易的存款比例 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
这两个交易系统使用了不同的幻数，所以绝对相互独立。真实的金融市场中很少是对称的，在上涨和下跌的市场中交易，经常需要对相同的交易系统使用不同的参数，为了正确配置 EA ，您应当首先只测试一个交易系统，而使用对应的开关禁用另一个。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许建立买入仓位 input bool L_PosClose=true; //L 允许建立卖出仓位
就这样，对第二个系统也是一样。
为了 EA 正确运行，编译好的 Skyscraper_Fix.ex5 指标文件应当放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表中使用对称设置的交易例子
在2017年 USDJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
图 3. 使用非对称设置在图表上交易的例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22298
Exp_JFatlCandle_MMRec
这个交易系统是基于 JFatlCandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。Exp_X2MACandle_MMRec
这个交易系统是基于 X2MACandle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前交易的结果来改变即将进行交易的交易量。
X2MACandle_Chl
X2MACandle 指标，包含了基于指标烛形最高和最低的标准差的彩色通道。Skyscraper_Fix_Cld
Skyscraper_Fix 指标，在平均线和 NRTR 线之间填充颜色。