XCCI_Histogram_Vol_Direct 指标在有交易信号到来时提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可能的信号选项:

柱形图突破零;

柱形图移动方向改变;

超买或者超卖水平被突破;

退出超买或者超卖区域.



用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。







图 1. XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts. 柱形图移动方向改变









图 2. XCCI_Histogram_Vol_Direct_Alerts. 激活提醒