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XRSI_Histogram_Vol_HTF - MetaTrader 5脚本
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XRSI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，应将 XRSI_Histogram_Vol.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. XRSI_Histogram_Vol_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21887
XCCI_Histogram_Vol_HTF
XCCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项DeMarker_Histogram_Vol
DeMarker 振荡器依据交易量显示彩色直方图
Exp_Iin_MA_Signal
交易系统基于 Iin_MA_Signal 指标信号StepMA_3D_v3_Cloud
StepMA_3D_v3 指标用颜色填充中速趋势和慢速趋势之间的空间，并根据其位置绘制快速趋势线