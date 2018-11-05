趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。

这个版本添加了 JMA（Jurik 移动均线）平滑来减少假信号和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。

此外，此版本是可独立工作（不需要趋势触发因子 JMA 指标）的多时间帧指标。

在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，并且具有3个“特殊”时间帧:

第一高的时间帧：比活动图表高一级的时间帧

第二高的时间帧：比活动图表高两级的时间帧

第潵高的时间帧：比活动图表高三级的时间帧

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。