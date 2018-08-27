代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Rj_SlidingRangeRj_Digit_System_Tm_Plus - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1358
等级:
(11)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。 如果有通道突破，当柱线收盘时形成信号。 一旦持仓时间超过预设的固定限制，持仓将立即平仓:

input bool   TimeTrade=true;      //启用持仓按时间离场
input uint   nTime=1920;           //持仓时间，以分钟为单位

智能交易系统使用已编译的指标文件 Rj_SlidingRangeRj_Digit_System.ex5 进行操作。 将其放置到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。

图例 1. 图表上的交易示例

图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURAUD H8 的测试结果。

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21557

RSICandleKeltner_HTF RSICandleKeltner_HTF

RSICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项

Projection_Oscillator Projection_Oscillator

振荡器形式的投影波带指标。

Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus Exp_DEMA_Range_Channel_Tm_Plus

基于 DEMA_Range_Channel 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间。

MFICandleKeltner_HTF MFICandleKeltner_HTF

MFICandleKeltner 指标，输入参数中有时间帧选项