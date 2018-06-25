思路来自: Vladimir Khlystov。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

EA 等待从 1 分钟到 1 个月时间帧里的任何突破。 在指定时间帧的柱线 #1 上检查 突破前根蜡烛。 也可以启用两个过滤器 - 移动均线。

警告！ 若要令过滤器操作，均化周期 Fast: av. period 和 Slow: av. period 必须大于零。

在 EA 中，执行尾随 (首次修改止损价位时) 将止损移至盈亏平衡。

开仓大小既可以是永久性的 (Lots 高于零，且Risk 等于零)，也可以动态计算每笔交易的风险百分比 (Risk 高于零，且 Lots 等于零)。

警告！ 任何情况都不允许，其中: "Lots" 和 "Risk" 两者均高于零;

"Lots" 和 "Risk" 两者均等于零。

达到利润目标时 Close all positions when profit is achieved，所有持仓均被平仓。 EA 确保在指定的时间帧内 突破前根蜡烛 时在每个方向上不超过一笔持仓。

图例 1. 当前时间帧: M15，突破设置在 H4





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