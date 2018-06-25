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前根蜡烛突破 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2640
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Vladimir Khlystov。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 等待从 1 分钟到 1 个月时间帧里的任何突破。 在指定时间帧的柱线 #1 上检查 突破前根蜡烛。 也可以启用两个过滤器 - 移动均线。
警告！ 若要令过滤器操作，均化周期 Fast: av. period 和 Slow: av. period 必须大于零。
在 EA 中，执行尾随 (首次修改止损价位时) 将止损移至盈亏平衡。
开仓大小既可以是永久性的 (Lots 高于零，且Risk 等于零)，也可以动态计算每笔交易的风险百分比 (Risk 高于零，且 Lots 等于零)。
警告！ 任何情况都不允许，其中:
- "Lots" 和 "Risk" 两者均高于零;
- "Lots" 和 "Risk" 两者均等于零。
达到利润目标时 Close all positions when profit is achieved，所有持仓均被平仓。 EA 确保在指定的时间帧内 突破前根蜡烛 时在每个方向上不超过一笔持仓。
图例 1. 当前时间帧: M15，突破设置在 H4
输入参数
- Previous Candle Breakdown - 烛条突破的时间帧;
- Indent from High or Low - 烛条突破距高位和低位的缩进;
- Fast: av. period - "快速"移动均线: 均化周期; 如果设置为零，则不会使用 "快速" 和 "慢速" 指标过滤器;
- Fast: horizontal shift - "快速"移动均线: 指标的水平位移;
- Fast: type of price - "快速"移动均线: 计算指标所用的价格类型;
- Slow: av. period - "慢速"移动均线: 均化周期; 如果设置为零，则不会使用 "快速" 和 "慢速" 指标过滤器;
- Slow: horizontal shift - "慢速"移动均线: 指标的水平位移;
- Slow: type of price - "慢速"移动均线: 计算指标所用的价格类型;
- Fast and Slow: smoothing type - 均化类型 ("快速" 和 "慢速" 两者共用);
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随 (在首次修改止损时移至盈亏平衡);
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Lots - 永久手数 (Risk 必须设为零);
- Risk - 按照每笔交易的风险百分比动态计算手数 (Lots 必须设为零);
- Maximum number of positions in one direction - 一个方向上的最大持仓数量;
- Close all positions when profit is achieved - 利润目标，达到则所有持仓将被平仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20879
Trend_Component
John Ehlers 趋势分量指标深度缩水均线
EA 在快速 iMA 和缓慢 iMA (移动平均，MA) 交叉时开仓。 它具有冲抵亏损的特性。 它捕获 OnTradeTransaction 中的仓位类型。
根据净值的百分比平仓
如果净值与余额达到确定的相关比率，EA 将所有持仓平仓。随机振荡器 EA
基于指标 iStochastic (随机振荡器，随机指标) 进行交易。 可启用/禁用持仓的止损, 止盈, 和尾随。