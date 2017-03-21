代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

rs_FraSMA - MetaTrader 5脚本

jppoton@yahoo.com
发布者:
cping.luo
显示:
2137
等级:
(3)
已发布:
RS_FraSMA.mq5 (10.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真正的作者：Jean-Philippe Poton

基于RS分析的分形的自适应移动均线。

原版指标以MQL4语言编写，发表在MQL4代码库https://www.mql5.com/en/code/9272。改写成MQL5语言。

rs_FraSMA

提款机 5分钟 提款机 5分钟

智能交易系统使用 iDeMarker (DeMarker, DeM) 和 iStochastic (随机振荡器) 指标。三级虚拟价位来保护盈利。

MTC 神经网络, 加上 MACD MTC 神经网络, 加上 MACD

MTC 神经网络, 加上 MACD - 用于 MetaTrader 5 的智能交易系统。

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

限价买入 (BuyLimit) 和限价卖出 (SellLimit) 订单。使用 OnTradeTransaction()。

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

当前周期有两条 iMA, 还有一条在 PERIOD_D1。