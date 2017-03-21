请观看如何免费下载自动交易
rs_FraSMA - MetaTrader 5脚本
真正的作者：Jean-Philippe Poton
基于RS分析的分形的自适应移动均线。
原版指标以MQL4语言编写，发表在MQL4代码库https://www.mql5.com/en/code/9272。改写成MQL5语言。
