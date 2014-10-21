美联储通讯社：任市场动荡，美联储退出QE计划不会变

波士顿联储主席Eric Rosengren在10月17日表示，美联储不应该对金融市场的震荡做出过度反应。

他认为，QE已经完成了既定目标，9月的非农就业报告就说明了这一点，

联邦公开市场委员会（FOMC）应按计划在10月的会议上中止债券购买计划，从而结束所谓的量化宽松。

我不认为我们需要这么做（新一轮购债项目）。但是，如果未来两周出现大量信息，其中一半都预示着经济前景将进一步恶化，那么，我不排除支持购债计划延长。

每联邦公开市场委员会(FOMC)将在10月28、29日举行货币政策会议并发表政策声明，随后美联储主席耶伦将主持媒体简会。

上述表态显示出美联储内部支持圣路易斯联储主席James Bullard的观点比较有限。

圣路易斯联储主席James Bullard上周四（10月16日）表示，美联储可能在本月晚些时候举行的货币政策例会上考虑继续每月购债行动，原因正是市场动荡。

作为鹰派官员的James Bullard称，美国通胀预期下滑，应考虑推迟结束QE，QE应与经济数据联系，若经济持续走好，QE可于12月结束；仍预计明年一季度加息。

就在本月中旬，旧金山联储主席John Williams也公开表示，

如果经济前景显著恶化，通胀远不及美联储2%的目标，他对开展新一轮的资产购买项目持开放立场。

如果有必要，美联储的第一防线将是宣布美国低至零附近的利率将维持到2015年中以后。

继续QE的观点目前看来并非广受欢迎。达拉斯联储主席Richard Fisher上周就表示，周三（10月15日）的股市大跌并不意味着经济复苏脱轨，谈论新一轮QE实在为时过早。

相对于James Bullard对金融市场剧烈震荡的安抚，Eric Rosengren对近期的金融市场动荡则相对淡定。他说：

波动性本身不是坏事，不过是反映了市场充满大量不确定性。然而，仅仅是过去两周的市场波动并不足以令我从根本上改变我的预期。

上周，美股连续五天的波动性为金融危机以来最严重的，标普500指数上周自上个月创下的记录高位累计下跌6.2%。与此同时，美国国债波动性为2013年时任美联储主席伯南克提出“退出QE”提出以来最大。

Eric Rosengren、James Bullard和John Williams今年在美联储均不拥有投票权。

Eric Rosengren是美联储坚定的鸽派官员。他甚至在最初的时候反对美联储开始放缓购债速度的决定。