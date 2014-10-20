苹果iPad后劲不足，第三季度销量下滑

苹果本周二就要公布 2014 年第三季度财报，分 析师也一如既往地在财报会议之前公布了相关的预测数据，我们首先看到的是关于 iPad 的预测。根据《财富》杂志的报导，有 25 名分析师向他们表示，此前 iPad 销量已经连续两个季度同比下滑，这一次也不会例外。这一次分析师的预测与此前“iPad 将连续三个季度销量同比下滑”的说法一致。

《财富》杂志通过引用华尔街分析师的预测表示，iPad 在今年第二季度的销量与去年同期相比下滑了 16%，第三季度预测会同比下滑 9%。这一预测数据来自 30 名——其中 21 名专业和 9 名非专业分析师。除此之外，分析师还对第四季度的 iPad 销量进行了预测，他们认为相比下滑幅度为 10%。

在具体数字上，华尔街分析师认为苹果在第三季度卖出的 iPad 大约为 1310 万台，其预测区间从 1150 万台到 1540 万台。苹果上周发布了新一代的 iPad Air 和 iPad mini，不过分析师认为这两款新产品对于 iPad 产品线的销量不能产生实质性影响，终其原因是“亮点太少”。

沃伦·巴菲特认 为苹果在创造价值方面做的不错，但他们手里的现金可能太多了，实际上这段话表现出了巴菲特对于苹果未来的一丝担心，这种担心来源于苹果在创新市场有些停滞 不前，而这正是苹果的根基所在。

苹 果不得不先通过资本运作这种最直观的方式来稳住投资人，其用140亿美元回购公司股票，显然回购股票能够增加每股收益，投资人资产看涨，或许就能够暂时忘 掉苹果股价下滑对于他们投资信心的影响，但苹果深知影响股价下滑的根本原因是在iPod、Macbook Air、iPhone以及iPad之后，自己已 经很多年没有拿出被打上革命性标签的产品了，回购股票的行为应该被称之为“苹果的缓兵之计”，因为对于未来其自身也还在摸索当中，而王牌产品的后劲不足则 让苹果更加闹心了。

PC时代属于微软，而移动时代则是苹果的天下，相信没有人会对这个结论持否定的态度。而iPhone和iPad 则是苹果布局移动时代的两大王牌，不过在第三财季中iPad销量为1327.6万部，相比去年同期的1461.7万部下降9%，营收为58.89亿美元， 相比去年同期的63.74亿美元下降8%，低于投资者预期。而这已经是iPad连续两个季度出现了销量下滑。虽然iPhone依然势头迅 猛，iPhone 6又一次刷新了销售记录，但iPod停产、Mac电脑不温不火、Apple Watch未来难扛大旗，iPad又尽显颓势，对于苹果来 说将来未来完全压在iPhone身上太过冒险，毕竟谁也不能保证每一代iPhone都能如此赚钱，它不得不思考如何去开疆拓土。

