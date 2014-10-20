有本事的企业从来不怕潮落

玉柴一般都比国家实施不同阶段的发动机排放法规提前3到5年发布首台样机，是国标的推动者。粗放型企业的倒下，恰恰为优质企业的发展腾出了更大的空间。

今年以来，我国经济增速放缓，对玉柴发展确实造成了一定的影响。但是，玉柴仍保持健康发展的态势。

从销售数目上看， 2014年1至9月，汇总销售收入接近300亿元，玉柴股份发动机销量同比实现正增长，继续位居国内多缸柴油机生产企业首位。

在海外市场开拓上，2004年，玉柴在东盟市场玉柴发动机销售461台；2013年,玉柴海外销售3.3万台，同比增长20%，2014年有望保持良好的发展势头。

当前，我国正加快推动国内结构性改革，以增强市场信心。我最直观的体验是，国家不再是只重视GDP增速是多少，而是在经济增速放缓的同时关注经济增长的质量是否有所提高，居民是否能够从增长中获得更多的好处。

就发动机行业来说，国家对机动车污染物排放的执行标准更严了，这是国家推进结构调整的重要举措。这样既可以减少空气污染，又可以促进产业升级。有本事的企 业从来不怕潮落。从国一到欧六，玉柴一般都比国家实施不同阶段的发动机排放法规提前3到5年发布首台样机，是国标的推动者；而应对不了市场环境和政策变化 的粗放型企业的倒下，恰恰为优质企业的发展腾出了更大的空间。

要获得更多的市场份额，企业就需要进行持续的创新改革。目前转方式、调结构是经济发展的大势，玉柴也在积极顺应经济发展趋势。玉柴在今年提出以转型升级为 核心的“二次创业”，升级内容覆盖产品创新、技术创新、管理创新等诸多领域。玉柴将加快规划面积达1万亩的产业新城建设，扩大国内、国际间的合资合作和高 新技术的引进、应用，进行研发体系、制造体系的再造，全面更新现有的产品型谱，研发、生产和制造能够在欧美市场更加具有竞争力的产品。重点拓展“发动机” 和“石油化工”两条产业链，构筑起“金融”和“物流”两大服务平台。

人才队伍，对于一个地理位置欠佳的制造业企业实现“二次创业”甚至基本生存显得至关重要。在科研人才的引进上，玉柴斥资5亿元在南宁兴建研发总院，用较为 优越、发达的工作环境消解高技术人才生活上的后顾之忧。在管理队伍的建设上，强调纪律规章。在我的提议下用制度规定了高管必须和一线员工同时到岗，提前谋 划能适应国际化经营的管理层的新老交替。

现在我们的高管早饭都在公司食堂和大家一起吃，出差去机场要么坐大巴、要么“拼公车”用。谁去打高尔夫就处分谁，我就不信不打高尔夫就交不到朋友。要把人 才留下来那么不容易，要让人能留下来好好干活就不能对高管搞“双重标准”。如果说我来玉柴几年有什么成绩，那就是从当初很多人不理我，到现在大家一起创业 谋发展，让我感到很欣慰。