(1246.30, 7.30, 0.59%)

尽管上周五金价走低，但全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量增加0.2%，至760.94吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理九周来首次增持黄金期货及期权净多头。

之前，美国圣路易斯联储主席布拉德10月16日的讲话也支撑金价，他表示，鉴于市场震荡和通胀预期回落，美联储应继续购债，较原计划更晚结束该举措。

现货黄金和白银(17.45, 0.12, 0.69%)本周三大幅反弹，黄金自1220附近飙升，一举突破1240关键阻力，最高触及1249.61；白银最高触及17.80。

现货黄金本周延续上周涨势，开于1223.29，收于1238.10,最高触及1249.61，最低下探1221.60美元/盎司，涨14.90美元，涨幅1.22%，连续第二周上涨，大有扭转7月以来跌势之态势。

上周国际金价延续了前周的强势表现，收报于1238.10美元/盎司，进入10月后的前两周全部收涨，似乎大有扭转7月以来跌势之态势。从消息 面看，市场避险情绪的升温再度令金价受益。全球经济下滑风险加剧以及埃博拉疫情的肆虐令投资者寻求黄金避险，而美联储官员本周讲话意外偏于鸽派，也令黄金 多头获得鼓舞。

在近日股市暴跌引发黄金需求反弹之际，国际现货黄金价格涨至一个月高位，但由于黄金经历了2014年内最长时间休眠状态，因而近期涨幅可能不是市场对黄金情绪的最佳反映工具。

一些人正转向避险，人们对股市下跌及全球经济放缓表示担忧；正看到黄金投资兴趣回归，因为市场越来越感觉美联储将不会急于收紧政策。

昨日现货黄金收盘报1238.10美元/盎司，最高触及1241.71美元/盎司，最低下探1231.40美元/盎司！

昨日现货白银收盘报17.25美元/盎司，最高触及17.44美元/盎司，最低下探17.20美元/盎司！

天通银昨日收盘报3413元/千克，最高触及3444元/千克，最低下探3402元/千克！

本周，市场将再度迎来多国经济数据的考验。美国CPI数据将重磅出炉、中国、日本、法国、德国和欧元区的PMI数据也将发布。而对于近来稳步抬 升的金价而来，目前也许正处在一个反弹之路上的关键十字路口。市场避险的升温固然可喜，但上方1250美元附近的强阻仍如剑高悬，行情的一切走向尚存变 数。

国际现货金价上周五小跌，因美国股市反弹，但本周黄金(1246.30, 7.30, 0.59%)价格仍连涨第二周，此前，全球经济前景堪忧的状况引发市场臆测美联储可能保持低利率更长时间。

尽管上周五金价走低，但全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量增加0.2%，至760.94吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理九周来首次增持黄金期货及期权净多头。

之前，美国圣路易斯联储主席布拉德10月16日的讲话也支撑金价，他表示，鉴于市场震荡和通胀预期回落，美联储应继续购债，较原计划更晚结束该举措。

现货黄金和白银(17.45, 0.12, 0.69%)本周三大幅反弹，黄金自1220附近飙升，一举突破1240关键阻力，最高触及1249.61；白银最高触及17.80。

现货黄金本周延续上周涨势，开于1223.29，收于1238.10,最高触及1249.61，最低下探1221.60美元/盎司，涨14.90美元，涨幅1.22%，连续第二周上涨，大有扭转7月以来跌势之态势。

上周国际金价延续了前周的强势表现，收报于1238.10美元/盎司，进入10月后的前两周全部收涨，似乎大有扭转7月以来跌势之态势。从消息 面看，市场避险情绪的升温再度令金价受益。全球经济下滑风险加剧以及埃博拉疫情的肆虐令投资者寻求黄金避险，而美联储官员本周讲话意外偏于鸽派，也令黄金 多头获得鼓舞。

在近日股市暴跌引发黄金需求反弹之际，国际现货黄金价格涨至一个月高位，但由于黄金经历了2014年内最长时间休眠状态，因而近期涨幅可能不是市场对黄金情绪的最佳反映工具。

一些人正转向避险，人们对股市下跌及全球经济放缓表示担忧；正看到黄金投资兴趣回归，因为市场越来越感觉美联储将不会急于收紧政策。

昨日现货黄金收盘报1238.10美元/盎司，最高触及1241.71美元/盎司，最低下探1231.40美元/盎司！

昨日现货白银收盘报17.25美元/盎司，最高触及17.44美元/盎司，最低下探17.20美元/盎司！

天通银昨日收盘报3413元/千克，最高触及3444元/千克，最低下探3402元/千克！

本周，市场将再度迎来多国经济数据的考验。美国CPI数据将重磅出炉、中国、日本、法国、德国和欧元区的PMI数据也将发布。而对于近来稳步抬 升的金价而来，目前也许正处在一个反弹之路上的关键十字路口。市场避险的升温固然可喜，但上方1250美元附近的强阻仍如剑高悬，行情的一切走向尚存变 数。