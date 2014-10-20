我国与26个境外央行签货币互换额度2.9万亿

央行网站今天刊登了胡晓炼近日参加“跨境人民币业务发展五周年座谈会”的发言内容。自2009年7月，国务院批准开展跨境贸易人民币结算试点， 人民币国际化的征程开始启动。据介绍，中国央行先后与26个境外央行或货币当局签署双边本币互换协议，总额度将近2.9万亿元。

经双方货币当局协商，央行先后在港澳台地区、新加坡、伦敦、法兰克福、首尔、巴黎、卢森堡等地建立了人民币清算安排。除美元、欧元、日元、英镑等 外，人民币还与卢布、林吉特、澳大利亚元、新西兰元等实现了直接交易。同时一些央行或货币当局已或者准备将人民币纳入其外汇储备，人民币已成为第七大储备 货币。

胡晓炼指出，随着人民币“走出去”规模的扩大，国际金融市场和金融中心开始将人民币业务和产品视为自身市场发展和巩固自身金融中心地位的新机遇。除香港作为最大的人民币存贷款等金融产品中心之外，伦敦、新加坡、法兰克福等金融中心也在大力扩(49.93, 0.13, 0.26%)展人民币金融产品。

目前，在国际金融市场，不仅有人民币存贷款传统产品、人民币外汇交易、人民币拆借等，人民币债券发行规模也在稳步增加，品种包括国债、金融债、 公司债、企业债等，发行主体涵盖境内机构、外国政府和境外的银行和企业等，投资者的地理和行业分布日趋多元化。此外，人民币计价及交易理财产品、存托凭 证、保单、各类基金、期货、人民币衍生品等也逐步增多。