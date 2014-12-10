人民币暴跌猜想：央妈“悄悄”借道投放人民币

本周一人民币兑美元汇率大幅下挫225点，昨日早盘再度暴跌300点，与今年三月份人民币贬值时央行引导中间价走软不同，最近央行已经连续多日上调中间价，那人民币为何仍会突然暴跌呢？



有机构认为，这与央行目前尴尬的处境有关。



华尔街见闻此前曾提到，央行降息后市场利率不降反升，大量资金涌入股市，不少经济学家均认为，如果央行进一步降准降息，无疑会给本已火爆的股市火上浇油，如果不采取行动，融资成本依然高企，实体经济将继续承压。



两难之下，民生宏观称，投放外汇占款可能会成为央妈的选择。这种做法有两个优点：



首先，不像降准降息动静那么大，不至于为市场情绪火上浇油；



其次，推动人民币适度贬值还可以对冲近期美元指数的强势上行，压低实际有效汇率，支撑一下后继乏力的出口。



海通证券(行情,问诊)也提到，在汇率处于管制、外汇储备依然庞大、外贸顺差创纪录的情况下，汇率变动背后反映的是监管层的意图。其猜测央行绕道外汇市场“悄悄”投放人民币。



对当前国内的流动性而言，短期资金偏紧源于股市暴涨，央行通过传统公开市场、准备金率等工具投放货币投鼠忌器，因而我们猜测央行绕道外汇市场投放人民币，因而人民币的出售导致了汇率的短期贬值。而这一行为的好处在于既给市场提供了流动性，又不至于产生央行进一步放松的预期，防止刺激金融泡沫的产生。



而人民币中间价的逆势升值，民生认为也是央行有意上调，目的是不让人民币过度贬值，引发市场动荡，同时又为投放外汇占款留出空间。