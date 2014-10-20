英媒：油价下跌有利全球经济

尽管油价下跌在一定程度上象征着，石油需求随着世界经济低迷而趋弱，但它也表明供应强劲。美国页岩油气产量大幅增长；虽然利比亚局势继续动荡，但其石油出口已经复苏，而沙特和其他海湾国家暗示，它们不急于减产以稳定市场。

这些国家的算盘是，国际油价下跌将会遏制一些与它们竞争的石油供应国，并鼓励包括欧佩克其他成员国在内的其他产油国展开合作，让油价在长期 上涨。在寡头垄断的市场中，有时候有必要让价格下跌促使其成员明白，如果坚守纪律，而不争抢市场份额，它们的日子会更加好过——现在我们似乎正处于这样的 一个阶段。

然而，无论它们的动机是什么，就目前而言，国际油价下跌几乎完全是不折不扣的好消息，无论对世界经济还是对全球安全而言都是如此。从经济上 来说，油价下跌相当于对石油消费国减税。尽管美国页岩繁荣意味着，美国现在的石油自给自足程度比5年前有所上升，但它仍是一个巨大的石油净进口国。石油生 产企业和地区将受到冲击，但花旗集团的艾德•摩尔斯估计，国际原油价格下跌至80美元将相当于向美国每个家庭平均送出近600美元。

如今是全球最大石油进口国的中国也将受益，印度、日本以及欧盟成员国等其他石油消费国也是如此。在全球增长放缓之际，国际油价下跌成了稳增长的利器。

从政治上说，油价下跌将削弱那些对邻国有不同程度敌意或者恐吓行为的产油国。

俄罗斯严重依赖石油出口收入。美国和欧盟在乌克兰的克里米亚回归俄罗斯和乌克兰东部地区危机后对俄罗斯实施了制裁，而石油收入下降将放大这些制裁的经济打击力。这种压力不太可能让俄罗斯总统普京的战略很快发生逆转，但会制约其对抗主动权。

同样，伊朗将更有动力在核计划问题上作出让步，使其被允许增加石油出口。

国际油价下跌也有不利的一面。并非所有对石油出口国的压力都是可喜的：尼日利亚和其他容易遭受冲击的国家还面临更大的金融压力。在某些国家，石油收入下降可能会破坏国家稳定，引发动荡，并导致政府采取一些古怪的举措。

外界对委内瑞拉可能对其外债违约的预期日益升温。

然而，或许国际油价下跌的最大威胁是，人们会忍不住认为，国际油价将会永远保持低位。美国页岩产业长期而言可能会蓬勃发展。资本支出和生产 在油价低迷之际将会放缓或下降，但当市场复苏时，它们将会很快反弹。不过，美国或其他国家放松提高能效和发展替代燃料的努力将是个错误。

大宗商品的价格周期是永远存在的，稳健的能源政策可以让经济更能适应油价波动。忘记这一点可能让国际油价下跌的“福”变为“祸”。