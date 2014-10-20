中国GDP超美无需过分解读 经济合作才能共赢

徐明棋

徐明棋说，从全球经济格局来看，多数发达国家的经济增长已回到正常轨道，而欧元区国家正努力避免陷入新一轮衰退。中国经济虽然总量大但是结构性问题仍然存在。

专家介绍，此前对于各国经济总量的核算，是按照各国经济总量的绝对值予以计量的，而“购买力平价法”则在考虑各国物价水平与货币实际购买力的基础上，对各国经济总量的绝对值进行了重新调整。

“实际上，中国经济的增长模式也在发生着深刻变革，进入到增速放缓、结构调整的‘新常态’。”徐明棋表示，在这样的背景下，ＧＤＰ的总量排名对我们来说已经意义不大。

今年以来，美国经 济复苏势头强劲，特别是９月份的美国经济数据，让市场人士大感“意外”。尽管如此，美国经济同样面临着多重危机，研究人士指出，一方面，美国仍然没有摆脱 “赤字依赖”，“债务上限危机”仍是摆在美国决策层面前的一道难题；另一方面，对于次贷危机以来长期宽松的货币政策，争议仍在延续。

对于中国来说，尽管创造了数十年高速增长的经济“奇迹”，也面临着经济结构调整、传统产业转型升级等诸多问题。哈佛大学亚洲经济研究中心高级研究员欧维伦表示，贸易不平衡、环境污染等，也是总量已名列前茅的中国经济面临着的待解难题。

徐明棋认为，在当前的世界经济形势下，国与国之间相互依存程度不断加深，溢出效应不断增加。中美两个大国的经济政策都会对其他国家产生重要的影响，中美两国维持积极良好的贸易投资环境对于整个世界经济发展都是非常重要一环。

徐明棋说，随着中国（上海）自贸区改革试验的推进，中国的服务贸易将进一步开放，电讯、医疗、文化娱乐等服务业都有望向海外投资者放开，这对于服务业高度发达的美国将是巨大的市场机遇。

“中国已经成为世界上最为重要的国家之一，当前的核心问题在于，未来我们必须展开通力合作，共同应对挑战，才能实现互利共赢。”欧维伦表示。

“美国应该承担更多责任，平衡两国贸易，特别是加强技术和高科技产品的出口，而在经济政策方面双方也应更多地协调沟通。”徐明棋说。