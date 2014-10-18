欧股大涨2.79% 结束11年来最长连续跌势

北京时间10月18日凌晨消息，周五，在放缓的全球增长促使投资者脱离各地股市的大趋势下，欧洲市场于本周内按周下跌，不过欧股指数在最后一个交易日结束超过十一年以来的最长连续跌势出现大幅上涨，全天交易中大涨2.79%。

泛欧道琼斯指数周五收于318.68点，上涨了2.79%。该指数之前连续八个交易日收跌，是2003年9月以来的最长连续跌势。

到周五的交易日结束，欧股指数一周有0.91%的累计跌幅，2014年以来的跌幅扩大至2.92%，相比去年同期的涨幅收窄到0.85%。泛欧道琼斯指数还在本周内正式进入了回调走势，也就是相比近期高位有了超过10%的跌幅。

泛欧道琼斯指数涵盖的10个板块在周五全部上涨，其中石油和天然气行业指数以3.6%的涨幅领衔。英国石油和天然气勘探企业图洛石油公司宣布，已经解决肯尼亚部分油田与工人之间的争议，股价随即大涨8.29%。油田服务企业Petrofac公司称将可以实现5.8亿美元到6亿美元之间的全年盈利目标，股价大涨7.34%。

开普勒-舍夫勒的分析师在周五的客户报告中写道，“风险规避/恐慌抛售/获利回吐趋势已经蔓延到了外围，甚至有欧元区债务危机的味道再次浮现，这与包括了降低公司税等措施的意大利预算案为首的，实际上有支持作用的很多消息形成了鲜明对比。”

希腊雅典综合指数周五大涨7.21%，收于931.81点，不过一周以来还是有7.3%的跌幅。政治上的不稳定性是造成该国金融市场 遭受重创的主要理由。希腊总理萨马拉斯在周五说，政府正在与各银行商讨援助项目结束后的策略，包括可能在市场动荡的情况下被使用的信贷额度。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周五涨2.92%，收于4033.18点，一周以来有2.6%的跌幅；德国DAX 30指数大涨3.12%，收于8850.27点；英国金融时报100指数涨1.85%，收于6319.29点，一周以来下跌0.5%，是该指数连续第四次按周下跌。

意大利金融时报MIB指数周五涨3.42%，收于18700.98点，一周以来有2.6%的跌幅。

个股走势方面，希腊国民银行周五涨9.09%，意大利艾米利亚罗马涅人民银行涨7.28%。

英国游轮运营商嘉年华公司称已经被发现与埃博拉病毒测试样本有过接触的乘客并没有出现被感染的症状，股价涨0.91%；皇家邮政公司获摩根士丹利提高评级至增持，股价大涨4.63%。

时尚品牌吉米·周完成上市交易，股价在当日涨2.7%。维珍货币公司同日宣布，考虑到市场状况的动荡，决定延迟在伦敦证券交易所的首轮公开募股交易。

欧盟数据显示，9月新车注册数有6.4%的同比增长，法国汽车制造商标致雪铁龙股价大涨6.99%。

另一方面，英国航空引擎制造商罗尔斯罗伊斯控股股价大跌11.54%。公司在周五的报告中降低了全年销售额预期，称随着经济状况的恶化以及对俄罗斯贸易制裁的紧张，已经有部分订单被取消或者是延迟。