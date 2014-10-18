美股大幅反弹 道指涨1.63%结束六连跌

北京时间10月18日凌晨消息，美国股市周五大幅反弹，道指结束六连跌颓势。通用电气、摩根士丹利等大企业公布的财报利好，美国10月消费者信心指数创7年新高，都提振了市场情绪。此外，欧洲央行将会立即启动经济刺激措施的消息也对市场有推动作用。

道琼斯工业平均指数上涨263.10点，涨幅为1.63%，至16380.34点；纳斯达克综合指数上涨41.05点，涨幅为0.97%，至4258.44点；标准普尔500指数上涨23.98点，涨幅为1.29%，至1886.74点。盘面上，各大板块普涨，医疗保健和工业板块领涨。

欧股市场早些时候的大涨走势设定了这个交易日的基调——欧洲央行执行委员会成员伯努瓦-科维在当天的发言中表示，央行会在几天之内启动更多的刺激措施。泛欧道琼斯指数有2.79%的涨幅，收于318.68点，意大利和西班牙的股市走势尤其强劲，均有超过2.8%的涨幅。而在美国，好于预期的企业财报和经济数据也对股市的走势有所推动。

在瑞吉沃什投资公司协助管理超过500亿美元资金的资产配置主管阿伦-盖勒（Alan Gayle）说，“我们有更好的宏观经济数据，我们还有来自欧洲新一轮的货币刺激，这也是急需刺激的地方。市场出现这样的反弹并不会让人感到意外。”

周五公布的美国新屋开建数报告和消费者信心指数都好于市场预期。商务部报告称，9月的新屋开建数有6.3%的环比增长，年化值达到101.7万幢，超过了经济学家的平均预期；营建许可在当月有1.5%的增长，至101.8万的年化值。汤森路透和密歇根大学的消费者信心指数10月初值是86.4点，好于84.6点的9月终值，是2007年7月以来的最高水平，也远好于市场调查显示的，84点的经济学家平均预期。

积极的企业财报同样帮助了股市的上扬。投资者们一直期望财报季的新发展能够为市场带来一些稳定性，全球增长层面存在的担忧已经在10月动摇各地股市。标准普尔500指数10月以来已经有八个交易日中的振幅超过了1%。

通用电气股价收涨2.35%，盘中一度上涨近4%。公司第三季度财报好于市场预期，工业部门的利润有9%的增长。摩根士丹利同样有超出预期的利润指标，第三季度的净利增幅高达83%，远远好于市场判断，股价收涨2.09%，盘中一度涨3.3%。

数据追踪企业FactSet的调查显示，受访者认为标准普尔500指数成份股企业的第三季度财报给出的利润同比增幅会达到5.2%。

在周五的涨势之前，市场已经在周四晚些时候趋向稳定，逆转了当天早些时候的大跌走势。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数周四时候均有小涨幅，道琼斯工业平均指数跌0.2%，收于16117.24点，是连续第六个交易日收跌。小市值股周四普涨，罗素2000指数上涨1.3%，收于1086.11点。

美股10月以来有明显的调整，投资者对于全球增长的前景普遍不安。国际货币基金组织在增长展望报告中降低了2015年的全球增长预期。同样拖累市场情绪的还是欧元区所面临的通货紧缩威胁，以及欧洲萎靡的经济表现对美国的复苏可能构成的影响。10月以来，道琼斯工业平均指数已经下跌5.4%，标准普尔500指数到周四收盘时也有5.6%的跌幅。

但是在周五的时候，投资者们显示出购买更具风险资产的意愿，包括希腊，葡萄牙，意大利和西班牙在内，部分欧洲国家政府债务的收益率均有下滑。被视作避险资产的美国国债的需求则是弱化，十年期国债收益率从周四时候的2.153%提高到了2.208%。